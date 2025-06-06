https://ria.ru/20250606/izrail-2021208377.html

Глава МИД Израиля призвал прекратить злоупотребление властью со стороны МУС

Глава МИД Израиля призвал прекратить злоупотребление властью со стороны МУС - РИА Новости, 06.06.2025

Глава МИД Израиля призвал прекратить злоупотребление властью со стороны МУС

Глава МИД Израиля Гидеон Саар на фоне введения США санкций в отношении четырех судей Международного уголовного суда (МУС) в соцсети X призвал прекратить... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T00:56:00+03:00

2025-06-06T00:56:00+03:00

2025-06-06T00:56:00+03:00

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сша

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Глава МИД Израиля Гидеон Саар на фоне введения США санкций в отношении четырех судей Международного уголовного суда (МУС) в соцсети X призвал прекратить "опасное злоупотребление властью" со стороны суда. Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что внесенные под американские санкции судьи Международного уголовного суда (МУС) участвовали в усилиях по аресту, задержанию и преследованию граждан Соединенных Штатов Америки и Израиля без согласия самих государств. "Спасибо, министр Рубио. Вы правы. Опасное злоупотребление властью и незаконное нарушение суверенитета и национальной безопасности демократических стран, борющихся с терроризмом, таких как США и Израиль, со стороны МУС должны прекратиться", - говорится в публикации министра. Пост был сделан в ответ на публикацию Рубио в соцсети, в которой он подтверждает введение санкций против судей МУС. США в четверг ввели санкции против четырех судей МУС под предлогом политизации и злоупотребления властью со стороны организации, говорится в заявлении американского госдепартамента. В список вошли судьи Соломи Балунги Босса и Луис Дель Кармен Ибанес Карранса из Апелляционного отделения МУС, Рейн Аделаиде Софи Алапини Гансу и Бети Холер из Досудебного и судебного отделения. Международный уголовный суд (МУС) заявил, что санкции США против его четырех судей являются попыткой подорвать независимость международного судебного института.

https://ria.ru/20250605/mus-2021200770.html

https://ria.ru/20250605/mus-2021199653.html

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израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, израиль, марко рубио, международный уголовный суд