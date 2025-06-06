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Политика Андрея Пивоварова* внесли в реестр иноагентов - РИА Новости, 06.06.2025
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17:07 06.06.2025 (обновлено: 17:10 06.06.2025)
https://ria.ru/20250606/inoagent-2021385197.html
Политика Андрея Пивоварова* внесли в реестр иноагентов
Политика Андрея Пивоварова* внесли в реестр иноагентов - РИА Новости, 06.06.2025
Политика Андрея Пивоварова* внесли в реестр иноагентов
Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов политика Андрея Пивоварова*, шоумена Рустама Солнцева*, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T17:07:00+03:00
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россия
общество
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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов политика Андрея Пивоварова*, шоумена Рустама Солнцева*, сообщается на сайте ведомства."Шестого июня в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Е.Б. Жемкова*, Р.П. Калганов* (псевдоним Рустам Солнцев* - ред.), О.Ю. Козловский*, Р.М. Кутаев*, А.С. Пивоваров*, Н.М. Секретарева*, В.Ю. Фицнер*, а также Д.В. Шедов*", - говорится в сообщении.* Внесены Минюстом в реестр иноагентов
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россия, общество
Россия, Общество
Политика Андрея Пивоварова* внесли в реестр иноагентов

Минюст внес в реестр иноагентов политика Андрея Пивоварова и шоумена Солнцева

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкАндрей Пивоваров*
Андрей Пивоваров* - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Андрей Пивоваров*. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов политика Андрея Пивоварова*, шоумена Рустама Солнцева*, сообщается на сайте ведомства.
"Шестого июня в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Е.Б. Жемкова*, Р.П. Калганов* (псевдоним Рустам Солнцев* - ред.), О.Ю. Козловский*, Р.М. Кутаев*, А.С. Пивоваров*, Н.М. Секретарева*, В.Ю. Фицнер*, а также Д.В. Шедов*", - говорится в сообщении.
* Внесены Минюстом в реестр иноагентов
Саргылана Кондакова* - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
Иноагента Кондакову* внесли в список террористов и экстремистов
4 июня, 15:43
 
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