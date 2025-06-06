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Политика Андрея Пивоварова* внесли в реестр иноагентов
Политика Андрея Пивоварова* внесли в реестр иноагентов - РИА Новости, 06.06.2025
Политика Андрея Пивоварова* внесли в реестр иноагентов
Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов политика Андрея Пивоварова*, шоумена Рустама Солнцева*, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T17:07:00+03:00
2025-06-06T17:07:00+03:00
2025-06-06T17:10:00+03:00
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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов политика Андрея Пивоварова*, шоумена Рустама Солнцева*, сообщается на сайте ведомства."Шестого июня в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Е.Б. Жемкова*, Р.П. Калганов* (псевдоним Рустам Солнцев* - ред.), О.Ю. Козловский*, Р.М. Кутаев*, А.С. Пивоваров*, Н.М. Секретарева*, В.Ю. Фицнер*, а также Д.В. Шедов*", - говорится в сообщении.* Внесены Минюстом в реестр иноагентов
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россия, общество
Политика Андрея Пивоварова* внесли в реестр иноагентов
Минюст внес в реестр иноагентов политика Андрея Пивоварова и шоумена Солнцева