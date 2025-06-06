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Гуцул рассказала, почему Кишинев спешит с приговором по ее делу - РИА Новости, 06.06.2025
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12:25 06.06.2025
https://ria.ru/20250606/gutsul-2021290826.html
Гуцул рассказала, почему Кишинев спешит с приговором по ее делу
Гуцул рассказала, почему Кишинев спешит с приговором по ее делу - РИА Новости, 06.06.2025
Гуцул рассказала, почему Кишинев спешит с приговором по ее делу
Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что власти Молдавии хотят услышать приговор по ее делу до парламентских выборов, запланированных на 28 сентября. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T12:25:00+03:00
2025-06-06T12:25:00+03:00
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евгения гуцул
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КИШИНЕВ, 6 июн - РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что власти Молдавии хотят услышать приговор по ее делу до парламентских выборов, запланированных на 28 сентября. Сторона защиты Гуцул 3 июня выступила с требованием о передаче в Конституционный суд запроса на рассмотрение конституционности статьи, по которой обвиняются Гуцул и активистки Светланы Попан. Судьи в пятницу отклонили это ходатайство. "Уже назначены судебные прения на 1 июля. Не трудно догадаться, почему так спешат: в Кишинёве поставлена чёткая цель — успеть вынести приговор до парламентских выборов, чтобы запугать всех, кто осмеливается идти против режима Санду и партии "Действие и солидарность", - утверждает Гуцул в заявлении, опубликованном через ее адвокатов. Она заверила, что никто не сможет запугать ни ее лично, ни жителей Гагаузии, которые "видят, как власть превращает суды в орудие политической расправы". Гуцул и активистка блока "Победа" Светлана Попан обвиняются в финансировании избирательной кампании 2023 года, фальсификации документов и причастности к деятельности запрещенной партии "Шор". В марте 2025 года Гуцул была задержана в аэропорту Кишинева по обвинению в финансировании партии "Шор". Власти Молдавии также ограничивают работу СМИ и оппозиции, запрещая протесты за 30 дней до и после выборов. В 2023 году были закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов, включая ресурсы российских и молдавских СМИ. Давление оказывается и на Молдавскую православную церковь. Эти меры могут усилить напряженность в преддверии парламентских выборов 28 сентября 2025 года.
https://ria.ru/20250606/gutsul-2021276449.html
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кишинев, гагаузия, молдавия, евгения гуцул, в мире
Кишинев, Гагаузия, Молдавия, Евгения Гуцул, В мире
Гуцул рассказала, почему Кишинев спешит с приговором по ее делу

Гуцул заявила, что власти Молдавии хотят услышать приговор по ее делу до выборов

© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкГлава Гагаузии Евгения Гуцул
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Родион Прока
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Глава Гагаузии Евгения Гуцул. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 6 июн - РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что власти Молдавии хотят услышать приговор по ее делу до парламентских выборов, запланированных на 28 сентября.
Сторона защиты Гуцул 3 июня выступила с требованием о передаче в Конституционный суд запроса на рассмотрение конституционности статьи, по которой обвиняются Гуцул и активистки Светланы Попан. Судьи в пятницу отклонили это ходатайство.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул у здания суда в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
Гуцул прокомментировала отказ суда в Кишиневе заслушать свидетелей защиты
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"Уже назначены судебные прения на 1 июля. Не трудно догадаться, почему так спешат: в Кишинёве поставлена чёткая цель — успеть вынести приговор до парламентских выборов, чтобы запугать всех, кто осмеливается идти против режима Санду и партии "Действие и солидарность", - утверждает Гуцул в заявлении, опубликованном через ее адвокатов.
Она заверила, что никто не сможет запугать ни ее лично, ни жителей Гагаузии, которые "видят, как власть превращает суды в орудие политической расправы".
Гуцул и активистка блока "Победа" Светлана Попан обвиняются в финансировании избирательной кампании 2023 года, фальсификации документов и причастности к деятельности запрещенной партии "Шор".
В марте 2025 года Гуцул была задержана в аэропорту Кишинева по обвинению в финансировании партии "Шор". Власти Молдавии также ограничивают работу СМИ и оппозиции, запрещая протесты за 30 дней до и после выборов. В 2023 году были закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов, включая ресурсы российских и молдавских СМИ. Давление оказывается и на Молдавскую православную церковь. Эти меры могут усилить напряженность в преддверии парламентских выборов 28 сентября 2025 года.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул на заседании суда - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
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Вчера, 10:19
 
КишиневГагаузияМолдавияЕвгения ГуцулВ мире
 
 
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