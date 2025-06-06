https://ria.ru/20250606/gutsul-2021290826.html

Гуцул рассказала, почему Кишинев спешит с приговором по ее делу

Гуцул рассказала, почему Кишинев спешит с приговором по ее делу - РИА Новости, 06.06.2025

Гуцул рассказала, почему Кишинев спешит с приговором по ее делу

Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что власти Молдавии хотят услышать приговор по ее делу до парламентских выборов, запланированных на 28 сентября. РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T12:25:00+03:00

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2025-06-06T12:25:00+03:00

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КИШИНЕВ, 6 июн - РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что власти Молдавии хотят услышать приговор по ее делу до парламентских выборов, запланированных на 28 сентября. Сторона защиты Гуцул 3 июня выступила с требованием о передаче в Конституционный суд запроса на рассмотрение конституционности статьи, по которой обвиняются Гуцул и активистки Светланы Попан. Судьи в пятницу отклонили это ходатайство. "Уже назначены судебные прения на 1 июля. Не трудно догадаться, почему так спешат: в Кишинёве поставлена чёткая цель — успеть вынести приговор до парламентских выборов, чтобы запугать всех, кто осмеливается идти против режима Санду и партии "Действие и солидарность", - утверждает Гуцул в заявлении, опубликованном через ее адвокатов. Она заверила, что никто не сможет запугать ни ее лично, ни жителей Гагаузии, которые "видят, как власть превращает суды в орудие политической расправы". Гуцул и активистка блока "Победа" Светлана Попан обвиняются в финансировании избирательной кампании 2023 года, фальсификации документов и причастности к деятельности запрещенной партии "Шор". В марте 2025 года Гуцул была задержана в аэропорту Кишинева по обвинению в финансировании партии "Шор". Власти Молдавии также ограничивают работу СМИ и оппозиции, запрещая протесты за 30 дней до и после выборов. В 2023 году были закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов, включая ресурсы российских и молдавских СМИ. Давление оказывается и на Молдавскую православную церковь. Эти меры могут усилить напряженность в преддверии парламентских выборов 28 сентября 2025 года.

https://ria.ru/20250606/gutsul-2021276449.html

https://ria.ru/20250606/gutsul--2021253736.html

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кишинев, гагаузия, молдавия, евгения гуцул, в мире