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Адвокат Гуцул: судебное заседание в Кишиневе напоминало пытку - РИА Новости, 06.06.2025
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10:19 06.06.2025
https://ria.ru/20250606/gutsul--2021253736.html
Адвокат Гуцул: судебное заседание в Кишиневе напоминало пытку
Адвокат Гуцул: судебное заседание в Кишиневе напоминало пытку - РИА Новости, 06.06.2025
Адвокат Гуцул: судебное заседание в Кишиневе напоминало пытку
Адвокат главы Гагаузии Сергей Морару заявил, что судебное заседание по делу Евгении Гуцул в районном суде Кишинева больше напоминало пытку. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T10:19:00+03:00
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евгения гуцул
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КИШИНЕВ, 6 июня - РИА Новости. Адвокат главы Гагаузии Сергей Морару заявил, что судебное заседание по делу Евгении Гуцул в районном суде Кишинева больше напоминало пытку. "Это не судебная процедура, а настоящая пытка. Вы когда-нибудь видели, как люди стоят в ожидании казни? Сегодня в суде мы стали свидетелями именно такого зрелища", - сказал Морару РИА Новости. По словам защитника, судья дал понять, что его не интересуют доводы защиты и он стремится как можно скорее вынести приговор Гуцул и Светлане Попан. Судебные прения назначены на 1 июля, и возможно, в тот же день будет оглашен приговор. "Это говорит о том, что у него (судьи - ред.) есть конкретная задача — не установить истину, а срочно вынести обвинительный приговор", - сказал адвокат. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250603/gutsul-2020697453.html
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кишинев, молдавия, гагаузия, евгения гуцул, московский комсомолец, в мире
Кишинев, Молдавия, Гагаузия, Евгения Гуцул, Московский комсомолец, В мире
Адвокат Гуцул: судебное заседание в Кишиневе напоминало пытку

Адвокат Гуцул Морару заявил, что судебное заседание в Кишиневе напоминало пытку

© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкГлава Гагаузии Евгения Гуцул на заседании суда
Глава Гагаузии Евгения Гуцул на заседании суда - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско
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Глава Гагаузии Евгения Гуцул на заседании суда. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 6 июня - РИА Новости. Адвокат главы Гагаузии Сергей Морару заявил, что судебное заседание по делу Евгении Гуцул в районном суде Кишинева больше напоминало пытку.
"Это не судебная процедура, а настоящая пытка. Вы когда-нибудь видели, как люди стоят в ожидании казни? Сегодня в суде мы стали свидетелями именно такого зрелища", - сказал Морару РИА Новости.
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По словам защитника, судья дал понять, что его не интересуют доводы защиты и он стремится как можно скорее вынести приговор Гуцул и Светлане Попан. Судебные прения назначены на 1 июля, и возможно, в тот же день будет оглашен приговор. "Это говорит о том, что у него (судьи - ред.) есть конкретная задача — не установить истину, а срочно вынести обвинительный приговор", - сказал адвокат.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
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КишиневМолдавияГагаузияЕвгения ГуцулМосковский комсомолецВ мире
 
 
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