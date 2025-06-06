https://ria.ru/20250606/gubernator-2021410756.html

Пензенский губернатор рассказал полпреду президента о развитии региона

Пензенский губернатор рассказал полпреду президента о развитии региона - РИА Новости, 06.06.2025

Пензенский губернатор рассказал полпреду президента о развитии региона

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко доложил полномочному представителю президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорю Комарову о развитии... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T18:36:00+03:00

2025-06-06T18:36:00+03:00

2025-06-06T18:36:00+03:00

пензенская область

пензенская область

россия

олег мельниченко

игорь комаров

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ПЕНЗА, 6 июн - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко доложил полномочному представителю президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорю Комарову о развитии региона в 2024 году, а также проинформировал его о реализации нового регионального проекта модернизации учреждений среднего профессионального образования. "Доложил полномочному представителю президента РФ в ПФО Игорю Анатольевичу Комарову о том, как развивается Пензенская область. В округе по итогам прошлого года мы заняли пятое место по индексу промышленного производства и первое место по доле субъектов малого и среднего предпринимательства. В сельском хозяйстве - первое место по объемам производства молока на одну корову и второе место по объемам производства скота и птицы на убой. На втором месте в ПФО по вводу жилья на одного человека. Реализуем ряд крупных инвестпроектов, которые обеспечат развитие предприятий, рабочие места, налоговые поступления в бюджет", - написал Мельниченко в Telegram-канале. Он отметил, что полпред интересовался территорией опережающего развития "Сердобск", где сформирован пул резидентов, поддерживают и выводят на современный уровень ряд знаковых для региона производств. "Ведем беспрецедентное обновление объектов образования. Игорь Анатольевич поддержал наше решение заняться модернизацией расположенных в районах области учреждений среднего профессионального образования. Это придаст новый импульс подготовке квалифицированных кадров и сократит отток молодежи из сельской местности", - добавил губернатор. Пресс-служба полпреда отмечает, что за последние три года в Пензенской области существенно вырос показатель внутреннего регионального продукта (ВРП), который в 2024 году достиг 732,1 миллиарда рублей против 192 миллиардов рублей в 2021 году. Отмечается, что область досрочно погасила всю задолженность по коммерческим кредитам, благодаря чему экономия по процентным платежам составила в 2024 году 46 миллионов рублей, в 2025 году - 412 миллионов, при этом госдолг составляет 22 миллиарда рублей, сократившись за три года на три миллиарда. "Будем продолжать сокращать государственный долг. Под списание идут почти 11 миллиардов рублей", - приводятся в сообщении слова Мельниченко.

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пензенская область, россия, олег мельниченко, игорь комаров