https://ria.ru/20250606/gto-2021215421.html

В Госдуме рассказали, как сдача ГТО поможет при поступлении в вуз

В Госдуме рассказали, как сдача ГТО поможет при поступлении в вуз - РИА Новости, 06.06.2025

В Госдуме рассказали, как сдача ГТО поможет при поступлении в вуз

В настоящее время система поощрения за успешную сдачу нормативов комплекса ГТО становится все более востребованной среди поступающих в вуз, в среднем,... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T03:03:00+03:00

2025-06-06T03:03:00+03:00

2025-06-06T03:03:00+03:00

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. В настоящее время система поощрения за успешную сдачу нормативов комплекса ГТО становится все более востребованной среди поступающих в вуз, в среднем, абитуриент может рассчитывать на пять баллов за золотой знак ГТО, три балла за серебряный значок и два за бронзовый, сообщил РИА Новости зампред комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов ("Новые люди"). "Сегодня система поощрения за успешную сдачу нормативов комплекса ГТО становится все более востребованной среди абитуриентов. И это закономерно: получение золотого знака ГТО дает возможность прибавить дополнительные баллы к результатам ЕГЭ при поступлении в вуз. На фоне высокой конкуренции и ограниченного числа бюджетных мест даже 5-10 дополнительных баллов могут сыграть решающую роль", - сообщил Хамитов. Он отметил, что в соответствии с порядком приема в высшие учебные заведения, вузы вправе учитывать индивидуальные достижения поступающих, и выполнение нормативов ГТО на золотой знак отличия входит в этот перечень и может быть оценено от 1 до 10 баллов, конкретное значение определяется правилами самого университета. Это, по его словам, дает абитуриентам из разных регионов России, в том числе из небольших городов и сельской местности, дополнительную возможность улучшить свои шансы на поступление. "Большинство университетов добавляют к результатам ЕГЭ от 1 до 10 баллов. Точное количество можно посмотреть на сайте конкретного вуза. В среднем, абитуриент может рассчитывать на пять баллов за золотой знак ГТО, три балла за серебряный значок и два за бронзовый", - добавил депутат. Политик уточнил, что важен не только формальный балл. По его словам, комплекс ГТО воспитывает дисциплину, силу воли, выносливость, развивает интерес к спорту и здоровому образу жизни, и это система, проверенная временем, которая с новой актуальностью вписывается в современный образовательный и воспитательный процесс. Парламентарий считает, что если ребенок понимает, что регулярные занятия физкультурой могут дать ему не только здоровье, но и реальную поддержку при поступлении, это усиливает интерес к спорту. "Мы как законодатели поддерживаем развитие движения ГТО, его интеграцию в школьную и студенческую среду. Считаю, что его потенциал должен быть использован шире - в том числе как один из элементов формирования гражданской ответственности, физической подготовки будущих защитников Отечества и просто активных, здоровых молодых людей. Мы считаем важным, чтобы все вузы в равной степени учитывали достижения в рамках комплекса ГТО, а информация об этих баллах была максимально доступной и понятной для абитуриентов и родителей", - сказал Хамитов.

https://ria.ru/20250517/putin-2017606240.html

https://rsport.ria.ru/20250605/gto-1972159743.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, амир хамитов, госдума рф