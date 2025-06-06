https://ria.ru/20250606/groza-2021256096.html

Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре в пятницу

Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре в пятницу - РИА Новости, 06.06.2025

Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре в пятницу

Комплекс городского хозяйства Москвы предупредил жителей и гостей столицы о грозе и ветре с порывами до 14 метров в секунду. РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T10:26:00+03:00

2025-06-06T10:26:00+03:00

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москва

общество

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Комплекс городского хозяйства Москвы предупредил жителей и гостей столицы о грозе и ветре с порывами до 14 метров в секунду. "По прогнозам синоптиков, сегодня в столице жарко, столбики термометров поднимутся до плюс 27 градусов. Местами возможен кратковременный дождь, гроза, усиление ветра с порывами до 14 метров в секунду", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что горожанам следует быть внимательными на улице в непогоду.

https://ria.ru/20250516/tishkovets-2017294120.html

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москва, общество