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Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре в пятницу
Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре в пятницу - РИА Новости, 06.06.2025
Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре в пятницу
Комплекс городского хозяйства Москвы предупредил жителей и гостей столицы о грозе и ветре с порывами до 14 метров в секунду. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T10:26:00+03:00
2025-06-06T10:26:00+03:00
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Комплекс городского хозяйства Москвы предупредил жителей и гостей столицы о грозе и ветре с порывами до 14 метров в секунду. "По прогнозам синоптиков, сегодня в столице жарко, столбики термометров поднимутся до плюс 27 градусов. Местами возможен кратковременный дождь, гроза, усиление ветра с порывами до 14 метров в секунду", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что горожанам следует быть внимательными на улице в непогоду.
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москва, общество
Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре в пятницу
Жителей и гостей Москвы предупредили о грозе и сильном ветре в пятницу
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Комплекс городского хозяйства Москвы предупредил жителей и гостей столицы о грозе и ветре с порывами до 14 метров в секунду.
"По прогнозам синоптиков, сегодня в столице жарко, столбики термометров поднимутся до плюс 27 градусов. Местами возможен кратковременный дождь, гроза, усиление ветра с порывами до 14 метров в секунду", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что горожанам следует быть внимательными на улице в непогоду.