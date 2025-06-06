https://ria.ru/20250606/gosduma-2021224222.html

Депутаты попросили ускорить прием людей с заболеваниями сердца

Депутаты попросили ускорить прием людей с заболеваниями сердца - РИА Новости, 06.06.2025

Депутаты попросили ускорить прием людей с заболеваниями сердца

Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" направили обращение вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой ускорить сроки приема и оказания... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T05:54:00+03:00

2025-06-06T05:54:00+03:00

2025-06-06T05:54:00+03:00

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россия

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" направили обращение вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой ускорить сроки приема и оказания медицинской помощи пациентам с острыми сердечно-сосудистыми заболеваниями, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы стали лидер партии, руководитель думской фракции Сергей Миронов и вице-спикер Госдумы Александр Бабаков. "Просим вас, уважаемая Татьяна Алексеевна,… рассмотреть возможность внесения изменений в Программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, предусматривающих сокращение сроков проведения диагностических мероприятий для лиц с подозрением на острые формы сердечно-сосудистых заболеваний", - говорится в обращении. В беседе с РИА Новости Миронов рассказал, что инициативой предлагается внести изменения в программу госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, в частности, предлагается ускорить диагностические обследования и консультации узких специалистов для пациентов с клиническими признаками острого сердечно-сосудистого риска. Сроки проведения обследований, по его словам, необходимо установить по аналогии с действующим порядком для онкологических пациентов: до семи рабочих дней для проведения диагностических и инструментальных исследований, не более трех рабочих дней для консультации врача-специалиста. Политик отметил, что по итогам последних лет болезни системы кровообращения стали причиной от 42% до 46% летальных исходов, и это превышает смертность от онкологических заболеваний в России. "Течение заболеваний сердечно-сосудистой системы во многом определяется своевременностью постановки диагноза и началом лечения. При этом диагностические обследования таким пациентам врачи часто назначают с отсрочкой, что лишает их возможности предупредить развитие заболевания и получить оперативную медицинскую помощь", – заключил Миронов.

https://ria.ru/20250129/zdravookhranenie-1996037471.html

https://ria.ru/20241215/mironov-1989312029.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, сергей миронов, александр бабаков, госдума рф