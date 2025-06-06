https://ria.ru/20250606/gosduma-2021224222.html
Депутаты попросили ускорить прием людей с заболеваниями сердца
Депутаты попросили ускорить прием людей с заболеваниями сердца - РИА Новости, 06.06.2025
Депутаты попросили ускорить прием людей с заболеваниями сердца
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" направили обращение вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой ускорить сроки приема и оказания... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T05:54:00+03:00
2025-06-06T05:54:00+03:00
2025-06-06T05:54:00+03:00
общество
россия
сергей миронов
александр бабаков
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0f/2011417437_0:197:2978:1872_1920x0_80_0_0_a2c4bb130e9ee6851696382cadfe9cbd.jpg
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" направили обращение вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой ускорить сроки приема и оказания медицинской помощи пациентам с острыми сердечно-сосудистыми заболеваниями, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы стали лидер партии, руководитель думской фракции Сергей Миронов и вице-спикер Госдумы Александр Бабаков. "Просим вас, уважаемая Татьяна Алексеевна,… рассмотреть возможность внесения изменений в Программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, предусматривающих сокращение сроков проведения диагностических мероприятий для лиц с подозрением на острые формы сердечно-сосудистых заболеваний", - говорится в обращении. В беседе с РИА Новости Миронов рассказал, что инициативой предлагается внести изменения в программу госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, в частности, предлагается ускорить диагностические обследования и консультации узких специалистов для пациентов с клиническими признаками острого сердечно-сосудистого риска. Сроки проведения обследований, по его словам, необходимо установить по аналогии с действующим порядком для онкологических пациентов: до семи рабочих дней для проведения диагностических и инструментальных исследований, не более трех рабочих дней для консультации врача-специалиста. Политик отметил, что по итогам последних лет болезни системы кровообращения стали причиной от 42% до 46% летальных исходов, и это превышает смертность от онкологических заболеваний в России. "Течение заболеваний сердечно-сосудистой системы во многом определяется своевременностью постановки диагноза и началом лечения. При этом диагностические обследования таким пациентам врачи часто назначают с отсрочкой, что лишает их возможности предупредить развитие заболевания и получить оперативную медицинскую помощь", – заключил Миронов.
https://ria.ru/20250129/zdravookhranenie-1996037471.html
https://ria.ru/20241215/mironov-1989312029.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0f/2011417437_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_f0a366bedf4e6b09641657bc6779eddd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, сергей миронов, александр бабаков, госдума рф
Общество, Россия, Сергей Миронов, Александр Бабаков, Госдума РФ
Депутаты попросили ускорить прием людей с заболеваниями сердца
СРЗП попросила ускорить прием пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" направили обращение вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой ускорить сроки приема и оказания медицинской помощи пациентам с острыми сердечно-сосудистыми заболеваниями, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Авторами инициативы стали лидер партии, руководитель думской фракции Сергей Миронов
и вице-спикер Госдумы Александр Бабаков
.
"Просим вас, уважаемая Татьяна Алексеевна,… рассмотреть возможность внесения изменений в Программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, предусматривающих сокращение сроков проведения диагностических мероприятий для лиц с подозрением на острые формы сердечно-сосудистых заболеваний", - говорится в обращении.
В беседе с РИА Новости Миронов рассказал, что инициативой предлагается внести изменения в программу госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, в частности, предлагается ускорить диагностические обследования и консультации узких специалистов для пациентов с клиническими признаками острого сердечно-сосудистого риска.
Сроки проведения обследований, по его словам, необходимо установить по аналогии с действующим порядком для онкологических пациентов: до семи рабочих дней для проведения диагностических и инструментальных исследований, не более трех рабочих дней для консультации врача-специалиста.
Политик отметил, что по итогам последних лет болезни системы кровообращения стали причиной от 42% до 46% летальных исходов, и это превышает смертность от онкологических заболеваний в России
.
"Течение заболеваний сердечно-сосудистой системы во многом определяется своевременностью постановки диагноза и началом лечения. При этом диагностические обследования таким пациентам врачи часто назначают с отсрочкой, что лишает их возможности предупредить развитие заболевания и получить оперативную медицинскую помощь", – заключил Миронов.