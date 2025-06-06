https://ria.ru/20250606/glava-2021343154.html

Глава Росмолодежи предложил россиянкам поменять Лабубу на Чебурашек

Глава Росмолодежи предложил россиянкам поменять Лабубу на Чебурашек - РИА Новости, 06.06.2025

Глава Росмолодежи предложил россиянкам поменять Лабубу на Чебурашек

Глава Росмолодежи Григорий Гуров предложил россиянкам снять со своих сумок игрушку Лабубу и повесить вместо нее Чебурашку. РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T15:19:00+03:00

2025-06-06T15:19:00+03:00

2025-06-06T15:19:00+03:00

общество

россия

омск

григорий гуров

чебурашка

елена ямпольская

общество "знание"

госдума рф

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Глава Росмолодежи Григорий Гуров предложил россиянкам снять со своих сумок игрушку Лабубу и повесить вместо нее Чебурашку. Лабубу представляет из себя маленького пушистого "монстрика" с зубастой улыбкой. Игрушки представлены в нескольких цветах. У Лабубу также могут быть изображены разные эмоции. "Игрушка, которая захватила мир. Сейчас нахожусь в молодёжной столице России - Омске, и все журналисты спрашивают про плюшевого монстра Лабубу. Почему такой ажиотаж? Думаю, сработал агрессивный маркетинг и искусственный дефицит. Запрещать? Не наш путь. Важно показать свои образы и научиться правильно их упаковывать", - написал Гуров в своем Telegram-канале. Глава Росмолодежи напомнил, что организация совместно с Обществом "Знание", "Движением первых" и под руководством советника президента РФ Елены Ямпольской проводит конкурс "Родная игрушка" именно для воплощения отечественных образов в изделиях для детей. "Недавно подвели промежуточные итоги. Очень хочется, чтобы у ребят всегда был выбор - своё, родное, настоящее. А пока предлагаю всем модницам снять Лабубу с сумок и вернуть туда нашего Чебурашку - и пусть добро всегда будет в тренде!" - заключил Гуров. Ранее аналитики сервиса "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД" рассказали РИА Новости, что продажи в России Лабубу в мае подскочили в 13 раз по сравнению с аналогичным периодом апреля, однако средний чек на них снизился в 1,5 раза - виной тому рост числа подделок на рынке. Как заявляла РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая, игрушки Лабубу в России продаются с нарушениями, на них нет ни единого слова на русском языке и отсутствует необходимая маркировка.

https://ria.ru/20250602/moshenniki-2020370225.html

https://ria.ru/20250530/labubu-2020038363.html

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общество, россия, омск, григорий гуров, чебурашка, елена ямпольская, общество "знание", госдума рф