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Глава Росмолодежи предложил россиянкам поменять Лабубу на Чебурашек - РИА Новости, 06.06.2025
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15:19 06.06.2025
https://ria.ru/20250606/glava-2021343154.html
Глава Росмолодежи предложил россиянкам поменять Лабубу на Чебурашек
Глава Росмолодежи предложил россиянкам поменять Лабубу на Чебурашек - РИА Новости, 06.06.2025
Глава Росмолодежи предложил россиянкам поменять Лабубу на Чебурашек
Глава Росмолодежи Григорий Гуров предложил россиянкам снять со своих сумок игрушку Лабубу и повесить вместо нее Чебурашку. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T15:19:00+03:00
2025-06-06T15:19:00+03:00
общество
россия
омск
григорий гуров
чебурашка
елена ямпольская
общество "знание"
госдума рф
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Глава Росмолодежи Григорий Гуров предложил россиянкам снять со своих сумок игрушку Лабубу и повесить вместо нее Чебурашку. Лабубу представляет из себя маленького пушистого "монстрика" с зубастой улыбкой. Игрушки представлены в нескольких цветах. У Лабубу также могут быть изображены разные эмоции. "Игрушка, которая захватила мир. Сейчас нахожусь в молодёжной столице России - Омске, и все журналисты спрашивают про плюшевого монстра Лабубу. Почему такой ажиотаж? Думаю, сработал агрессивный маркетинг и искусственный дефицит. Запрещать? Не наш путь. Важно показать свои образы и научиться правильно их упаковывать", - написал Гуров в своем Telegram-канале. Глава Росмолодежи напомнил, что организация совместно с Обществом "Знание", "Движением первых" и под руководством советника президента РФ Елены Ямпольской проводит конкурс "Родная игрушка" именно для воплощения отечественных образов в изделиях для детей. "Недавно подвели промежуточные итоги. Очень хочется, чтобы у ребят всегда был выбор - своё, родное, настоящее. А пока предлагаю всем модницам снять Лабубу с сумок и вернуть туда нашего Чебурашку - и пусть добро всегда будет в тренде!" - заключил Гуров. Ранее аналитики сервиса "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД" рассказали РИА Новости, что продажи в России Лабубу в мае подскочили в 13 раз по сравнению с аналогичным периодом апреля, однако средний чек на них снизился в 1,5 раза - виной тому рост числа подделок на рынке. Как заявляла РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая, игрушки Лабубу в России продаются с нарушениями, на них нет ни единого слова на русском языке и отсутствует необходимая маркировка.
https://ria.ru/20250602/moshenniki-2020370225.html
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общество, россия, омск, григорий гуров, чебурашка, елена ямпольская, общество "знание", госдума рф
Общество, Россия, Омск, Григорий Гуров, Чебурашка, Елена Ямпольская, Общество "Знание", Госдума РФ
Глава Росмолодежи предложил россиянкам поменять Лабубу на Чебурашек

Гуров предложил россиянкам снять с сумок Лабубу и повесить вместо них Чебурашек

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкПредседатель правления Российского движения детей и молодежи Григорий Гуров
Председатель правления Российского движения детей и молодежи Григорий Гуров - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
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Председатель правления Российского движения детей и молодежи Григорий Гуров. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Глава Росмолодежи Григорий Гуров предложил россиянкам снять со своих сумок игрушку Лабубу и повесить вместо нее Чебурашку.
Лабубу представляет из себя маленького пушистого "монстрика" с зубастой улыбкой. Игрушки представлены в нескольких цветах. У Лабубу также могут быть изображены разные эмоции.
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
У россиян крадут Telegram-аккаунты под видом розыгрышей игрушек Лабубу
2 июня, 06:05
"Игрушка, которая захватила мир. Сейчас нахожусь в молодёжной столице России - Омске, и все журналисты спрашивают про плюшевого монстра Лабубу. Почему такой ажиотаж? Думаю, сработал агрессивный маркетинг и искусственный дефицит. Запрещать? Не наш путь. Важно показать свои образы и научиться правильно их упаковывать", - написал Гуров в своем Telegram-канале.
Глава Росмолодежи напомнил, что организация совместно с Обществом "Знание", "Движением первых" и под руководством советника президента РФ Елены Ямпольской проводит конкурс "Родная игрушка" именно для воплощения отечественных образов в изделиях для детей.
"Недавно подвели промежуточные итоги. Очень хочется, чтобы у ребят всегда был выбор - своё, родное, настоящее. А пока предлагаю всем модницам снять Лабубу с сумок и вернуть туда нашего Чебурашку - и пусть добро всегда будет в тренде!" - заключил Гуров.
Ранее аналитики сервиса "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД" рассказали РИА Новости, что продажи в России Лабубу в мае подскочили в 13 раз по сравнению с аналогичным периодом апреля, однако средний чек на них снизился в 1,5 раза - виной тому рост числа подделок на рынке.
Как заявляла РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая, игрушки Лабубу в России продаются с нарушениями, на них нет ни единого слова на русском языке и отсутствует необходимая маркировка.
Игрушка Лабубу - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
Игрушки Лабубу в России продаются с нарушениями, заявили в Госдуме
30 мая, 17:55
 
ОбществоРоссияОмскГригорий ГуровЧебурашкаЕлена ЯмпольскаяОбщество "Знание"Госдума РФ
 
 
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