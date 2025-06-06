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Гендиректор "Солара" рассказал о росте числа кибератак на Россию - РИА Новости, 06.06.2025
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14:46 06.06.2025
https://ria.ru/20250606/gk-2021325615.html
Гендиректор "Солара" рассказал о росте числа кибератак на Россию
Гендиректор "Солара" рассказал о росте числа кибератак на Россию - РИА Новости, 06.06.2025
Гендиректор "Солара" рассказал о росте числа кибератак на Россию
После начала специальной военной операции (СВО) в 2022 году число кибератак на инфраструктуру России увеличилось в десятки раз, при этом сейчас ежегодный рост... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T14:46:00+03:00
2025-06-06T14:46:00+03:00
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 июн - РИА Новости. После начала специальной военной операции (СВО) в 2022 году число кибератак на инфраструктуру России увеличилось в десятки раз, при этом сейчас ежегодный рост составляет 20-30%, рассказал генеральный директор ГК "Солар" Игорь Ляпунов. "После начала специальной военной операции количество кибератак, которые в целом пошло на Российскую Федерацию, выросло в десятки раз, и дальше год к году количество атак в России увеличивается в среднем на 20-30%", - сообщил он во время выступления на Global Digital Forum, проходящем в рамках ЦИПР-2025, на который приехали представители из 100 стран. Он добавил, что единственным слабым звеном в обеспечении защиты на текущий момент является пользователь, есть много разных способов социальной инженерии для того, чтобы выманить у него пароль и второй фактор - разовый код. Глава "Ростелекома" Михаил Осеевский не раз говорил, что страна находится в состоянии кибервойны. В свою очередь сооснователь Positive Technologies и фонда результативной кибербезопасности "Сайберус" Юрий Максимов заявлял РИА Новости в 2024 году, что в России нет кибервойны, однако происходит киберпотасовка, в которой задействовано много гражданских хакеров.
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экономика, технологии, россия
Экономика, Технологии, Россия
Гендиректор "Солара" рассказал о росте числа кибератак на Россию

Гендиректор Солар Ляпунов: число кибератак на Россию выросло после начала СВО

© Fotolia / Artur MarciniecРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© Fotolia / Artur Marciniec
Работа за компьютером. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 июн - РИА Новости. После начала специальной военной операции (СВО) в 2022 году число кибератак на инфраструктуру России увеличилось в десятки раз, при этом сейчас ежегодный рост составляет 20-30%, рассказал генеральный директор ГК "Солар" Игорь Ляпунов.
"После начала специальной военной операции количество кибератак, которые в целом пошло на Российскую Федерацию, выросло в десятки раз, и дальше год к году количество атак в России увеличивается в среднем на 20-30%", - сообщил он во время выступления на Global Digital Forum, проходящем в рамках ЦИПР-2025, на который приехали представители из 100 стран.
Он добавил, что единственным слабым звеном в обеспечении защиты на текущий момент является пользователь, есть много разных способов социальной инженерии для того, чтобы выманить у него пароль и второй фактор - разовый код.
Глава "Ростелекома" Михаил Осеевский не раз говорил, что страна находится в состоянии кибервойны. В свою очередь сооснователь Positive Technologies и фонда результативной кибербезопасности "Сайберус" Юрий Максимов заявлял РИА Новости в 2024 году, что в России нет кибервойны, однако происходит киберпотасовка, в которой задействовано много гражданских хакеров.
МИД России - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
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29 мая, 09:24
 
ЭкономикаТехнологииРоссия
 
 
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