https://ria.ru/20250606/gk-2021325615.html

Гендиректор "Солара" рассказал о росте числа кибератак на Россию

Гендиректор "Солара" рассказал о росте числа кибератак на Россию - РИА Новости, 06.06.2025

Гендиректор "Солара" рассказал о росте числа кибератак на Россию

После начала специальной военной операции (СВО) в 2022 году число кибератак на инфраструктуру России увеличилось в десятки раз, при этом сейчас ежегодный рост... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T14:46:00+03:00

2025-06-06T14:46:00+03:00

2025-06-06T14:46:00+03:00

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 июн - РИА Новости. После начала специальной военной операции (СВО) в 2022 году число кибератак на инфраструктуру России увеличилось в десятки раз, при этом сейчас ежегодный рост составляет 20-30%, рассказал генеральный директор ГК "Солар" Игорь Ляпунов. "После начала специальной военной операции количество кибератак, которые в целом пошло на Российскую Федерацию, выросло в десятки раз, и дальше год к году количество атак в России увеличивается в среднем на 20-30%", - сообщил он во время выступления на Global Digital Forum, проходящем в рамках ЦИПР-2025, на который приехали представители из 100 стран. Он добавил, что единственным слабым звеном в обеспечении защиты на текущий момент является пользователь, есть много разных способов социальной инженерии для того, чтобы выманить у него пароль и второй фактор - разовый код. Глава "Ростелекома" Михаил Осеевский не раз говорил, что страна находится в состоянии кибервойны. В свою очередь сооснователь Positive Technologies и фонда результативной кибербезопасности "Сайберус" Юрий Максимов заявлял РИА Новости в 2024 году, что в России нет кибервойны, однако происходит киберпотасовка, в которой задействовано много гражданских хакеров.

https://ria.ru/20250529/kiberataki-2019712728.html

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экономика, технологии, россия