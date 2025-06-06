https://ria.ru/20250606/germaniya-2021428306.html
В Германии пожилой мужчина сбил нескольких пешеходов
В Германии пожилой мужчина сбил нескольких пешеходов - РИА Новости, 06.06.2025
В Германии пожилой мужчина сбил нескольких пешеходов
Пожилой мужчина в федеральной земле Германии Шлезвиг-Гольштейн, согласно предварительным данным, потерял контроль за рулем автомобиля и сбил пятерых пешеходов,... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T20:06:00+03:00
2025-06-06T20:06:00+03:00
2025-06-06T20:06:00+03:00
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БЕРЛИН, 6 июн - РИА Новости. Пожилой мужчина в федеральной земле Германии Шлезвиг-Гольштейн, согласно предварительным данным, потерял контроль за рулем автомобиля и сбил пятерых пешеходов, пишет немецкая газета Welt. Уточняется, что инцидент произошел во Фридрихштадте (район Нордфризланд, федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн). По данным издания, водитель в возрасте около 75 лет потерял контроль над управлением своего автомобиля. "При этом он травмировал пятерых прохожих, находившихся в этом районе - один человек получил тяжелую травму бедра. Угроза жизни отсутствует. С высокой долей вероятности это был несчастный случай", - пишет газета со ссылкой на полицию. Предполагается, что причиной аварии стали медицинские проблемы, поскольку у водителя уже ранее наблюдались проблемы со здоровьем, уточняет издание.
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германия
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в мире, германия, шлезвиг-гольштейн
В мире, Германия, Шлезвиг-Гольштейн
В Германии пожилой мужчина сбил нескольких пешеходов
Welt: пожилой мужчина в Шлезвиг-Гольштейне сбил пятерых пешеходов