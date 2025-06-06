Лекорню отметил роль Красной армии в разгроме гитлеровской Германии
Глава МО Франции Лекорню отметил роль СССР в победе над нацистской Германией
© AP Photo / Gonzalo FuentesСебастьян Лекорню
© AP Photo / Gonzalo Fuentes
Себастьян Лекорню. Архивное фото
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ПАРИЖ, 6 июн - РИА Новости. Глава оборонного ведомства Франции Себастьян Лекорню во время памятной церемонии, которая прошла в пятницу на военном кладбище в коммуне Кольвиль-сюр-Мер по случаю годовщины высадки союзных сил в Нормандии, отметил роль Красной армии в разгроме гитлеровской Германии.
"Благодаря высадке 6 июня, союзники на западе и Красная армия на востоке смогли пойти на Берлин и наконец одолеть Гитлера и нацистский тоталитаризм", - сказал министр. Трансляция велась агентством Рейтер.
На церемонии также выступил министр обороны США Пит Хегсет. Глава Пентагона указал на сложность проведения операции и привел несколько цитат из обращения к военным Дуайта Эйзенхауэра, командовавшего Союзными экспедиционными войсками.
"Я раньше говорил, и очень удобно себе это говорить, особенно после Второй мировой войны, что они воевали, чтобы их детям и внукам не пришлось воевать. И в некоторых случаях так и было. Но в большинстве случаев они сражались, и мы сражаемся, зная, что наши дети и внуки будут готовы сделать то же самое. Потому что история не закончена. Зло не искоренено с лица земли", - добавил Хегсет.
Высадка союзников в Нормандии, известная как "День Д", произошла 6 июня 1944 года и стала началом освобождения Западной Европы от нацистской оккупации. В операции со стороны союзников участвовали 156 тысяч человек, общие потери составили около 10 тысяч человек, 2,5 тысячи из них - американские солдаты. Германия, разгромленная менее чем через год после высадки, с тех пор ежегодно отмечает этот день как важный символ освобождения Европы от фашизма.
Вклад СССР в победу над гитлеровской Германией составлял не менее 75% от общих усилий союзных войск, свидетельствуют расчеты, выполненные в Советском Союзе в начале 1945 года под эгидой Народного комиссариата иностранных дел (НКИД). Документ об этом размещен в приложении к брошюре со статьей президента РФ Владимира Путина, написанной к 75-летию Победы. Согласно официальным данным РФ, в годы Великой Отечественной войны страна потеряла около 27 миллионов человек, включая как военнослужащих, так и гражданских лиц.