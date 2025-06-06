https://ria.ru/20250606/germaniya-2021205997.html

В Германии подняли истребители для сопровождения Ил-20, пишут СМИ

В Германии подняли истребители для сопровождения Ил-20, пишут СМИ - РИА Новости, 06.06.2025

В Германии подняли истребители для сопровождения Ил-20, пишут СМИ

Истребители ВВС Германии были подняты в небо для сопровождения российского самолета Ил-20, двигавшегося в международном воздушном пространстве над Балтийским... РИА Новости, 06.06.2025

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балтийское море

германия

нато

focus

министерство обороны рф (минобороны рф)

ил-20

eurofighter typhoon

в мире

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БЕРЛИН, 5 июн - РИА Новости. Истребители ВВС Германии были подняты в небо для сопровождения российского самолета Ил-20, двигавшегося в международном воздушном пространстве над Балтийским морем близ проведения учений НАТО, сообщает в четверг издание Focus со ссылкой на представителя бундесвера. "Два истребителя Eurofighter бундесвера поднялись по тревоге из-за российского разведывательного самолёта над Балтийским морем", - пишет издание. Утверждается, что российский Ил-20 якобы не выходил на связь, а его путь пролегал в международном воздушном пространстве над Балтийским морем невдалеке от учений НАТО. По данным Focus, это шестой по счёту схожий инцидент в этом году. Ежегодные учения сил НАТО Baltops в Балтийском море начались 3 июня. В Минобороны РФ не раз указывали, что российские самолеты выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушными судами иностранного государства.

https://ria.ru/20250526/polsha-2019047626.html

https://ria.ru/20250327/nato-2007817493.html

балтийское море

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

балтийское море, германия, нато, focus, министерство обороны рф (минобороны рф), ил-20, eurofighter typhoon, в мире