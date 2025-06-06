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В Германии подняли истребители для сопровождения Ил-20, пишут СМИ
В Германии подняли истребители для сопровождения Ил-20, пишут СМИ - РИА Новости, 06.06.2025
В Германии подняли истребители для сопровождения Ил-20, пишут СМИ
Истребители ВВС Германии были подняты в небо для сопровождения российского самолета Ил-20, двигавшегося в международном воздушном пространстве над Балтийским... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T00:20:00+03:00
2025-06-06T00:20:00+03:00
2025-06-06T00:20:00+03:00
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БЕРЛИН, 5 июн - РИА Новости. Истребители ВВС Германии были подняты в небо для сопровождения российского самолета Ил-20, двигавшегося в международном воздушном пространстве над Балтийским морем близ проведения учений НАТО, сообщает в четверг издание Focus со ссылкой на представителя бундесвера. "Два истребителя Eurofighter бундесвера поднялись по тревоге из-за российского разведывательного самолёта над Балтийским морем", - пишет издание. Утверждается, что российский Ил-20 якобы не выходил на связь, а его путь пролегал в международном воздушном пространстве над Балтийским морем невдалеке от учений НАТО. По данным Focus, это шестой по счёту схожий инцидент в этом году. Ежегодные учения сил НАТО Baltops в Балтийском море начались 3 июня. В Минобороны РФ не раз указывали, что российские самолеты выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушными судами иностранного государства.
https://ria.ru/20250526/polsha-2019047626.html
https://ria.ru/20250327/nato-2007817493.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
балтийское море, германия, нато, focus, министерство обороны рф (минобороны рф), ил-20, eurofighter typhoon, в мире
Балтийское море, Германия, НАТО, Focus, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Ил-20, Eurofighter Typhoon, В мире
В Германии подняли истребители для сопровождения Ил-20, пишут СМИ
Focus: Германия подняла истребители по тревоге из-за Ил-20 близ учений НАТО