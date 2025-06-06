https://ria.ru/20250606/genprokuror-2021219416.html

Генпрокурор проведет личный прием граждан в Чите

Генпрокурор проведет личный прием граждан в Чите - РИА Новости, 06.06.2025

Генпрокурор проведет личный прием граждан в Чите

Генпрокурор РФ Игорь Краснов прибыл в Читу, где проведет личный прием граждан Забайкалья и региональных бизнесменов. РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T04:18:00+03:00

2025-06-06T04:18:00+03:00

2025-06-06T04:18:00+03:00

россия

чита

игорь краснов

генеральная прокуратура рф

общество

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ЧИТА. 6 июн - РИА Новости. Генпрокурор РФ Игорь Краснов прибыл в Читу, где проведет личный прием граждан Забайкалья и региональных бизнесменов. Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, в четверг по поручению Краснова прибыли также представители центрального аппарата надзорного ведомства, которые организовали прием обращений граждан.

https://realty.ria.ru/20250402/zhkh-2008830893.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, чита, игорь краснов, генеральная прокуратура рф, общество