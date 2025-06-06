Рейтинг@Mail.ru
Генпрокурор проведет личный прием граждан в Чите - РИА Новости, 06.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:18 06.06.2025
https://ria.ru/20250606/genprokuror-2021219416.html
Генпрокурор проведет личный прием граждан в Чите
Генпрокурор проведет личный прием граждан в Чите - РИА Новости, 06.06.2025
Генпрокурор проведет личный прием граждан в Чите
Генпрокурор РФ Игорь Краснов прибыл в Читу, где проведет личный прием граждан Забайкалья и региональных бизнесменов. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T04:18:00+03:00
2025-06-06T04:18:00+03:00
россия
чита
игорь краснов
генеральная прокуратура рф
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0f/2011401736_0:73:1280:793_1920x0_80_0_0_8400ebbe9e216061fc55d8c8d6ec4c81.jpg
ЧИТА. 6 июн - РИА Новости. Генпрокурор РФ Игорь Краснов прибыл в Читу, где проведет личный прием граждан Забайкалья и региональных бизнесменов. Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, в четверг по поручению Краснова прибыли также представители центрального аппарата надзорного ведомства, которые организовали прием обращений граждан.
https://realty.ria.ru/20250402/zhkh-2008830893.html
россия
чита
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0f/2011401736_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_bd59fe58cfca5835ff717070c0aa8832.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, чита, игорь краснов, генеральная прокуратура рф, общество
Россия, Чита, Игорь Краснов, Генеральная прокуратура РФ, Общество
Генпрокурор проведет личный прием граждан в Чите

Генпрокурор Краснов прибыл в Читу, где проведет личный прием жителей Забайкалья

© Фото : Генпрокуратура РоссииГенеральный прокурор РФ Игорь Краснов
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© Фото : Генпрокуратура России
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЧИТА. 6 июн - РИА Новости. Генпрокурор РФ Игорь Краснов прибыл в Читу, где проведет личный прием граждан Забайкалья и региональных бизнесменов.
Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, в четверг по поручению Краснова прибыли также представители центрального аппарата надзорного ведомства, которые организовали прием обращений граждан.
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
Генпрокурор назвал регионы, не исполнившие инвестпрограммы по ЖКХ
2 апреля, 10:28
 
РоссияЧитаИгорь КрасновГенеральная прокуратура РФОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала