https://ria.ru/20250606/genprokuror-2021219416.html
Генпрокурор проведет личный прием граждан в Чите
Генпрокурор проведет личный прием граждан в Чите - РИА Новости, 06.06.2025
Генпрокурор проведет личный прием граждан в Чите
Генпрокурор РФ Игорь Краснов прибыл в Читу, где проведет личный прием граждан Забайкалья и региональных бизнесменов. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T04:18:00+03:00
2025-06-06T04:18:00+03:00
2025-06-06T04:18:00+03:00
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ЧИТА. 6 июн - РИА Новости. Генпрокурор РФ Игорь Краснов прибыл в Читу, где проведет личный прием граждан Забайкалья и региональных бизнесменов. Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, в четверг по поручению Краснова прибыли также представители центрального аппарата надзорного ведомства, которые организовали прием обращений граждан.
https://realty.ria.ru/20250402/zhkh-2008830893.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, чита, игорь краснов, генеральная прокуратура рф, общество
Россия, Чита, Игорь Краснов, Генеральная прокуратура РФ, Общество
Генпрокурор проведет личный прием граждан в Чите
Генпрокурор Краснов прибыл в Читу, где проведет личный прием жителей Забайкалья