https://ria.ru/20250606/gai-2021353019.html

Как обычный гаишник сколотил состояние в 180 миллионов и потерял все

Как обычный гаишник сколотил состояние в 180 миллионов и потерял все - РИА Новости, 06.06.2025

Как обычный гаишник сколотил состояние в 180 миллионов и потерял все

Жизнь порой преподносит сюжеты покруче голливудских триллеров. Скромный старший лейтенант ГИБДД с официальной зарплатой около 60 тысяч рублей владел 16... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T15:59:00+03:00

2025-06-06T15:59:00+03:00

2025-06-06T16:28:00+03:00

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Жизнь порой преподносит сюжеты покруче голливудских триллеров. Скромный старший лейтенант ГИБДД с официальной зарплатой около 60 тысяч рублей владел 16 квартирами в трех странах, особняком с баней и миллионами наличными. Как рядовой инспектор ДПС смог накопить состояние в 180 миллионов? И как одна разгневанная женщина разрушила многолетнюю коррупционную империю?Роковая ошибка на заснеженной трассеМорозный воскресный день 7 февраля 2021 года. Термометр показывает -13, с неба валит снег. На 94-м километре МКАД, возле пересечения с Ярославским шоссе, дежурит экипаж ГИБДД. Обычная профилактика трезвой езды — водителей останавливают и предлагают дыхнуть в алкотестер.Около 12:40 инспекторы тормозят очередную машину. За рулем — Игорь Овсянников (имя изменено). Старший смены — инспектор ДПС Сергей Кузнецов — сразу заявляет: "От вас пахнет алкоголем". Водитель возражает, но гаишники непреклонны. И вдруг Кузнецов делает предложение: "Можно договориться за 900 тысяч рублей — и протокола не будет".Овсянников соглашается, но просит отвезти его домой за банковской картой. Гаишники вызывают бывшего коллегу Николаева, который должен сопровождать водителя до банкомата. Казалось бы, рутинная операция для "элитного" экипажа. Но в этот раз все пошло не по плану.Миллион за свободу или звонок в полицию?Дома Овсянникова ждал жесткий семейный скандал. Услышав о сумме взятки, жена пришла в ярость: "Ты в своем уме? Просто так миллион отдашь? Звони сейчас же в полицию!"Она буквально заставила мужа набрать 112 и сообщить о вымогательстве. Когда Овсянников с Николаевым приехали к банкомату, там их уже ждали оперативники. Бывшего гаишника задержали сразу после передачи денег, а через несколько минут взяли и экипаж Кузнецова на трассе.Так простая женщина, которая не побоялась пойти против системы, запустила распад целой коррупционной империи. Никто тогда еще не подозревал, какие тайны всплывут на поверхность."Элитный" экипаж с миллионными оборотамиТолько через год после ареста напарник Кузнецова — Леонид Зимин — пошел на сделку со следствием и раскрыл шокирующие подробности. Несмотря на скромные звания старших лейтенантов, они с Кузнецовым были "элитными сотрудниками" — освобожденными от рутинной работы.Их экипаж выходил только в выходные и праздники на самые "доходные" участки трасс, где больше всего нетрезвых водителей. Ежедневная норма — полмиллиона рублей наверх, начальнику. Но это лишь малая часть их настоящего "заработка"."По словам Зимина, они зарабатывали намного больше положенной "нормы". Только за один день экипаж мог собрать с водителей до 2-3 миллионов рублей", — рассказал источник в правоохранительных органах.Империя недвижимости старшего лейтенантаКогда следователи начали изучать имущество семьи Кузнецова, они не могли поверить своим глазам. Рядовой инспектор ГИБДД, его жена и мать владели настоящей империей недвижимости:В банковских ячейках хранились 48 миллионов рублей, 23,8 тысячи евро и 60 тысяч долларов. Общая стоимость имущества на момент задержания составила около 180 миллионов рублей.От болгарского подарка до дубайской империиСвой "инвестиционный путь" Кузнецов начал еще в 2012 году, купив первую квартиру в Болгарии — якобы исполнил давнюю мечту матери о "даче" на Черном море. Женщина работала на скромной должности в ведомственном пансионате и никак не могла позволить себе такую роскошь.Чуть позже, в 2015-2016 годах он приобрел 5 квартир в Дубае, а с 2017 года начал методично скупать московские однушки. Недвижимость оформлялась на жену и маму, квартиры сдавались в аренду, принося дополнительный легальный доход."Общак" или личное богатство?Самая интригующая версия следствия: многомиллионное состояние Кузнецова могло быть не только его личной собственностью, но и "общаком" — коллективной казной, хранителем которой он выступал."Часть взяток шла в "общак", инвестируемый в недвижимость. Кузнецов мог быть держателем этих денег, номинальным владельцем имущества", — считает один из экспертов.Тот факт, что у старлея нашли 50 миллионов рублей наличными, говорит о масштабах коррупции. "Это лишь верхушка айсберга, — уверены аналитики. — Вспомните дело полковника Захарченко с его 9 миллиардами в квартире".Дубайская страховка от правосудияОсобенно интересен выбор Дубая для вложений. ОАЭ — это своеобразная "тихая гавань" для коррупционных капиталов. У России до сих пор нет прямого соглашения с Эмиратами о взаимной правовой помощи."Коррупционеры выбирают ОАЭ не случайно, — объясняет адвокат Ирина Гриценко. — Даже если российский суд конфискует имущество, процесс его возврата из Эмиратов может затянуться на годы".В начале 2024 года генеральный прокурор России Игорь Краснов лично обратился к властям ОАЭ с просьбой ускорить конфискацию пяти квартир Кузнецова в Дубае. Но даже если эмираты согласятся, бюрократическая процедура может затянуться надолго.Расплата и нерешенные вопросыЛефортовский районный суд еще в 2022 году обратил в доход государства все имущество семьи Кузнецова. В 2024 году экс-гаишник получил 5,5 лет колонии строгого режима. Его напарник Зимин, сотрудничавший со следствием, — 2 года 9 месяцев. Бывший коллега Николаев — 4 года. А их начальник Бумбак — 7 лет.Но главный вопрос остается без ответа: кто стоял за этой системой? "Его начальник Бумбак сел на 7 лет, но кто стоял за ним? Ответа нет — материалы дела засекречены", — отмечают эксперты.И еще одна зловещая деталь — худшее для Кузнецова может начаться после освобождения. "Когда он отбудет свои 5 лет, с него спросят за утерю "общака", — считают специалисты. — Никого не будет волновать, что это не его вина".

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