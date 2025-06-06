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В Ростовской области задержали сторонника украинского неонацизма - РИА Новости, 06.06.2025
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17:01 06.06.2025
https://ria.ru/20250606/fsb-2021383049.html
В Ростовской области задержали сторонника украинского неонацизма
В Ростовской области задержали сторонника украинского неонацизма - РИА Новости, 06.06.2025
В Ростовской области задержали сторонника украинского неонацизма
Правоохранители задержали 22-летнего сторонника украинского неонацизма из Ростовской области за пропаганду терроризма в соцсетях, сообщили в пресс-службе УФСБ... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T17:01:00+03:00
2025-06-06T17:01:00+03:00
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 июн - РИА Новости. Правоохранители задержали 22-летнего сторонника украинского неонацизма из Ростовской области за пропаганду терроризма в соцсетях, сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону. "Сотрудниками УФСБ пресечена противоправная деятельность гражданина Российской Федерации, причастного к пропаганде деятельности террористической организации и публичным призывам к осуществлению экстремистской деятельности", - говорится в сообщении. По данным ведомства, 22-летний сторонник украинского неонацизма писал в мессенджере сообщения, направленные против военнослужащих РФ. Также он размещал ряд видео с соответствующей пропагандой. "Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия", - сообщили в ведомстве. В пресс-службе уточнили, что на жителя региона возбудили уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма), уточнили в пресс-службе.
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происшествия, россия, ростовская область
Происшествия, Россия, Ростовская область
В Ростовской области задержали сторонника украинского неонацизма

ФСБ задержала сторонника украинского неонацизма в Ростовской области

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 июн - РИА Новости. Правоохранители задержали 22-летнего сторонника украинского неонацизма из Ростовской области за пропаганду терроризма в соцсетях, сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.
"Сотрудниками УФСБ пресечена противоправная деятельность гражданина Российской Федерации, причастного к пропаганде деятельности террористической организации и публичным призывам к осуществлению экстремистской деятельности", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, 22-летний сторонник украинского неонацизма писал в мессенджере сообщения, направленные против военнослужащих РФ. Также он размещал ряд видео с соответствующей пропагандой.
"Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия", - сообщили в ведомстве.
В пресс-службе уточнили, что на жителя региона возбудили уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма), уточнили в пресс-службе.
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