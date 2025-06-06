https://ria.ru/20250606/fsb-2021248073.html

Членам банды Басаева вынесли приговоры за нападение на десантников в Чечне

Членам банды Басаева вынесли приговоры за нападение на десантников в Чечне - РИА Новости, 06.06.2025

Членам банды Басаева вынесли приговоры за нападение на десантников в Чечне

Четверо членов банды Шамиля Басаева приговорены к срокам лишения свободы до 24 лет за нападение на псковских десантников в Чечне в 2000 году, сообщили в ЦОС ФСБ РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T09:49:00+03:00

2025-06-06T09:49:00+03:00

2025-06-06T14:22:00+03:00

происшествия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

шатойский район

шамиль басаев

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Четверо членов банды Шамиля Басаева приговорены к срокам лишения свободы до 24 лет за нападение на псковских десантников в Чечне в 2000 году, сообщили в ЦОС ФСБ Российской Федерации."Федеральной службой безопасности Российской Федерации, руководствуясь принципом неотвратимости наказания, продолжается розыск всех членов бандформирований Ш. Басаева и Хаттаба, причастных к нападению на псковских десантников в окрестностях села Улус-Керт Шатойского района Чеченской Республики в феврале 2000 года, в результате которого погибли 84 военнослужащих. В ходе совместной работы со Следственным комитетом Российской Федерации сформирована неопровержимая доказательная база участия в данном преступлении граждан России Мухаметгалиева Ильгиза 1973 года рождения, Шайхутдинова Мухамедвали 1976 года рождения, Раззакова Хайдара 1967 года рождения и Гумерова Ильгама 1966 года рождения, не понесших за это уголовного наказания", — говорится в релизе.Отмечается, что в апреле 2022 года указанные лица задержаны и доставлены в орган предварительного следствия. Всем фигурантам предъявлены обвинения по статьям 209 ("Бандитизм"), 279 ("Вооруженный мятеж"), 317 ("Посягательство на жизнь военнослужащего") УК России и избрана мера пресечения — заключение под стражу.Южным окружным военным судом Мухаметгалиев, Шайхутдинов, Раззаков, Гумеров признаны виновными и приговорены к срокам лишения свободы от 13 до 24 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.Приговоры в законную силу не вступили."Мероприятия по розыску участников преступлений террористического характера прошлых лет, избежавших уголовной ответственности, продолжаются", — добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20250303/prigovor--2002741386.html

https://ria.ru/20231220/napadenie-1917088777.html

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происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), шатойский район, шамиль басаев, россия