https://ria.ru/20250606/fsb-2021248073.html
Членам банды Басаева вынесли приговоры за нападение на десантников в Чечне
Членам банды Басаева вынесли приговоры за нападение на десантников в Чечне - РИА Новости, 06.06.2025
Членам банды Басаева вынесли приговоры за нападение на десантников в Чечне
Четверо членов банды Шамиля Басаева приговорены к срокам лишения свободы до 24 лет за нападение на псковских десантников в Чечне в 2000 году, сообщили в ЦОС ФСБ РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T09:49:00+03:00
2025-06-06T09:49:00+03:00
2025-06-06T14:22:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Четверо членов банды Шамиля Басаева приговорены к срокам лишения свободы до 24 лет за нападение на псковских десантников в Чечне в 2000 году, сообщили в ЦОС ФСБ Российской Федерации."Федеральной службой безопасности Российской Федерации, руководствуясь принципом неотвратимости наказания, продолжается розыск всех членов бандформирований Ш. Басаева и Хаттаба, причастных к нападению на псковских десантников в окрестностях села Улус-Керт Шатойского района Чеченской Республики в феврале 2000 года, в результате которого погибли 84 военнослужащих. В ходе совместной работы со Следственным комитетом Российской Федерации сформирована неопровержимая доказательная база участия в данном преступлении граждан России Мухаметгалиева Ильгиза 1973 года рождения, Шайхутдинова Мухамедвали 1976 года рождения, Раззакова Хайдара 1967 года рождения и Гумерова Ильгама 1966 года рождения, не понесших за это уголовного наказания", — говорится в релизе.Отмечается, что в апреле 2022 года указанные лица задержаны и доставлены в орган предварительного следствия. Всем фигурантам предъявлены обвинения по статьям 209 ("Бандитизм"), 279 ("Вооруженный мятеж"), 317 ("Посягательство на жизнь военнослужащего") УК России и избрана мера пресечения — заключение под стражу.Южным окружным военным судом Мухаметгалиев, Шайхутдинов, Раззаков, Гумеров признаны виновными и приговорены к срокам лишения свободы от 13 до 24 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.Приговоры в законную силу не вступили."Мероприятия по розыску участников преступлений террористического характера прошлых лет, избежавших уголовной ответственности, продолжаются", — добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20250303/prigovor--2002741386.html
https://ria.ru/20231220/napadenie-1917088777.html
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происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), шатойский район, шамиль басаев, россия
Происшествия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Шатойский район, Шамиль Басаев, Россия
Членам банды Басаева вынесли приговоры за нападение на десантников в Чечне
ФСБ: 4 членов банды Басаева осудили за нападение на псковских десантников
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Четверо членов банды Шамиля Басаева приговорены к срокам лишения свободы до 24 лет за нападение на псковских десантников в Чечне в 2000 году, сообщили в ЦОС ФСБ Российской Федерации.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации, руководствуясь принципом неотвратимости наказания, продолжается розыск всех членов бандформирований Ш. Басаева
и Хаттаба, причастных к нападению на псковских десантников в окрестностях села Улус-Керт Шатойского района Чеченской Республики в феврале 2000 года, в результате которого погибли 84 военнослужащих. В ходе совместной работы со Следственным комитетом Российской Федерации сформирована неопровержимая доказательная база участия в данном преступлении граждан России
Мухаметгалиева Ильгиза 1973 года рождения, Шайхутдинова Мухамедвали 1976 года рождения, Раззакова Хайдара 1967 года рождения и Гумерова Ильгама 1966 года рождения, не понесших за это уголовного наказания", — говорится в релизе.
Отмечается, что в апреле 2022 года указанные лица задержаны и доставлены в орган предварительного следствия. Всем фигурантам предъявлены обвинения по статьям 209 ("Бандитизм"), 279 ("Вооруженный мятеж"), 317 ("Посягательство на жизнь военнослужащего") УК России и избрана мера пресечения — заключение под стражу.
Южным окружным военным судом Мухаметгалиев, Шайхутдинов, Раззаков, Гумеров признаны виновными и приговорены к срокам лишения свободы от 13 до 24 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Приговоры в законную силу не вступили.
"Мероприятия по розыску участников преступлений террористического характера прошлых лет, избежавших уголовной ответственности, продолжаются", — добавляется в сообщении.