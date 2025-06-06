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Франция направила ЕК предложения по новым санкциям против России - РИА Новости, 06.06.2025
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10:32 06.06.2025
https://ria.ru/20250606/frantsiya-2021256840.html
Франция направила ЕК предложения по новым санкциям против России
Франция направила ЕК предложения по новым санкциям против России - РИА Новости, 06.06.2025
Франция направила ЕК предложения по новым санкциям против России
Франция направила Еврокомиссии предложения по новым санкциям против РФ и надеется на их принятие до конца июня, заявил глава МИД республики Жан-Ноэль Барро. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T10:32:00+03:00
2025-06-06T10:32:00+03:00
россия
франция
сша
жан-ноэль барро
эммануэль макрон
еврокомиссия
санкции в отношении россии
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ПАРИЖ, 6 июн - РИА Новости. Франция направила Еврокомиссии предложения по новым санкциям против РФ и надеется на их принятие до конца июня, заявил глава МИД республики Жан-Ноэль Барро. "Вчера мы направили наши предложения Европейской комиссии, и она должна внести их в новый пакет санкций, который, мы надеемся, будет представлен до конца июня", - сказал он в эфире радиостанции RTL. В мае президент Франции Эммануэль Макрон не исключил введения дополнительных санкций против России в случае ее отказа от соблюдения предложенного Западом 30-дневного режима прекращения огня. По его словам, они могут коснуться финансовых сервисов и углеводородов. Как утверждает Барро, американские сенаторы готовятся "через несколько дней принять разрушительные для российской экономики санкции". "Мы не только их поддерживаем, мы их готовим с нашими европейскими союзниками – скоординированный с тем, что подготовил американский сенат, пакет санкций", - сказал министр. По его словам, новый пакет направлен в том числе против "ряда стран в мире, которые позволяют обходить санкции" в отношении России. В мае агентство Блумберг передавало, что американский сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) продвигает среди членов верхней палаты конгресса США законодательную инициативу о введении пошлины в размере 500% на товары из стран, закупающих российские энергоресурсы. Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что ещё не ознакомился с законопроектом Грэма о новых санкциях против России, но подчеркнул, что решение на данный счет будет принимать лично. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
https://ria.ru/20250604/dom-2020833417.html
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россия, франция, сша, жан-ноэль барро, эммануэль макрон, еврокомиссия, санкции в отношении россии
Россия, Франция, США, Жан-Ноэль Барро, Эммануэль Макрон, Еврокомиссия, Санкции в отношении России
Франция направила ЕК предложения по новым санкциям против России

МИД Франции: Франция направила ЕК предложения по новым санкциям против России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
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ПАРИЖ, 6 июн - РИА Новости. Франция направила Еврокомиссии предложения по новым санкциям против РФ и надеется на их принятие до конца июня, заявил глава МИД республики Жан-Ноэль Барро.
"Вчера мы направили наши предложения Европейской комиссии, и она должна внести их в новый пакет санкций, который, мы надеемся, будет представлен до конца июня", - сказал он в эфире радиостанции RTL.
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В мае президент Франции Эммануэль Макрон не исключил введения дополнительных санкций против России в случае ее отказа от соблюдения предложенного Западом 30-дневного режима прекращения огня. По его словам, они могут коснуться финансовых сервисов и углеводородов.
Как утверждает Барро, американские сенаторы готовятся "через несколько дней принять разрушительные для российской экономики санкции".
"Мы не только их поддерживаем, мы их готовим с нашими европейскими союзниками – скоординированный с тем, что подготовил американский сенат, пакет санкций", - сказал министр.
По его словам, новый пакет направлен в том числе против "ряда стран в мире, которые позволяют обходить санкции" в отношении России.
В мае агентство Блумберг передавало, что американский сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) продвигает среди членов верхней палаты конгресса США законодательную инициативу о введении пошлины в размере 500% на товары из стран, закупающих российские энергоресурсы.
Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что ещё не ознакомился с законопроектом Грэма о новых санкциях против России, но подчеркнул, что решение на данный счет будет принимать лично.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
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