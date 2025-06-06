https://ria.ru/20250606/forum-2021312407.html

На ПМЭФ будут работать рестораны с кухней российских регионов

На ПМЭФ будут работать рестораны с кухней российских регионов - РИА Новости, 06.06.2025

На ПМЭФ будут работать рестораны с кухней российских регионов

Рестораны с кухней регионов России будут работать на площадках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает пресс-служба фонда... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T13:38:00+03:00

2025-06-06T13:38:00+03:00

2025-06-06T13:38:00+03:00

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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Рестораны с кухней регионов России будут работать на площадках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс". "На площадке Петербургского международного экономического форума 2025 года традиционно будет работать гастрономическое пространство, где ведущие шеф-повара и рестораторы со всей страны представят лучшие кулинарные концепции. Гости откроют для себя богатство российских регионов и культур через вкус", - говорится в сообщении фонда. Так, например, на ПМЭФ будет работать ресторан "Кубань", а в ресторане "Варево" гостей будут встречать по старорусским традициям. Гости форума смогут зайти в ресторан Башкирии, где будут подавать национальные блюда республики, отмечается в сообщении. Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250605/bano-2021137757.html

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