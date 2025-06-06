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Путин высказался о негосударственном финансировании космической отрасли - РИА Новости, 06.06.2025
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17:09 06.06.2025 (обновлено: 17:32 06.06.2025)
https://ria.ru/20250606/finansirovanie-2021385543.html
Путин высказался о негосударственном финансировании космической отрасли
Путин высказался о негосударственном финансировании космической отрасли - РИА Новости, 06.06.2025
Путин высказался о негосударственном финансировании космической отрасли
Соответствующая правовая база нужна для привлечения негосударственного финансирования в космическую отрасль, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T17:09:00+03:00
2025-06-06T17:32:00+03:00
космос
россия
владимир путин
дмитрий баканов
роскосмос
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политика
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Соответствующая правовая база нужна для привлечения негосударственного финансирования в космическую отрасль, заявил президент России Владимир Путин."Мы на последнем совещании говорили о необходимости сделать все необходимое для того, чтобы привлечь внебюджетное финансирование. Все страны мира идут по этому пути. А для этого нужно принять соответствующую нормативную базу, создать эту нормативную базу. потому что надо коммерциализировать услуги", - сказал Путин на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.В свою очередь глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов рассказал, что работа в этом вопросе ведется по двум направлениям: первое - услуги связи, второе - дистанционное зондирование земли, космические аппараты оптической съемки. В последнем, по словам Баканова, подготовлены все решения, чтобы с 2026 года появилась платность услуг за снимки."Пока нет у бизнеса понимания, как будут возвращаться вложенные деньги, никакого движения не будет. Будет только одно движение - в сторону Минфина, с целью выбить из него дополнительные ресурсы", - заметил Путин.Со своей стороны Баканов пояснил, что общая нормативная база уже принята, остался последний акт - тариф за конкретное качество съемки."Планируем завершить работу до конца лета", - заверил Баканов.Однако Путин подчеркнул, что в данном вопросе важен не только тариф, но еще важны требования со стороны правительства к участникам деятельности. Глава "Роскосмоса" рассказал, что также есть договоренность с Минфином, что все снимки до 1 метра, так называемые высокодетальные, будут платными, а снимки от 1 метра до 10 метров - будут предоставляться на бесплатной основе."Договоренность - это хорошее дело, это начало пути. Но нужны нормативные документы. Надо их подготовить и внедрять в практическую жизнь, экономическую", - сказал Путин.
https://ria.ru/20250606/putin-2021363484.html
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космос, россия, владимир путин, дмитрий баканов, роскосмос, министерство финансов рф (минфин россии), политика
Космос, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Баканов, Роскосмос, Министерство финансов РФ (Минфин России), Политика
Путин высказался о негосударственном финансировании космической отрасли

Путин: для негосударственного финансирования отрасли космоса нужна правовая база

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Соответствующая правовая база нужна для привлечения негосударственного финансирования в космическую отрасль, заявил президент России Владимир Путин.
"Мы на последнем совещании говорили о необходимости сделать все необходимое для того, чтобы привлечь внебюджетное финансирование. Все страны мира идут по этому пути. А для этого нужно принять соответствующую нормативную базу, создать эту нормативную базу. потому что надо коммерциализировать услуги", - сказал Путин на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
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В свою очередь глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов рассказал, что работа в этом вопросе ведется по двум направлениям: первое - услуги связи, второе - дистанционное зондирование земли, космические аппараты оптической съемки. В последнем, по словам Баканова, подготовлены все решения, чтобы с 2026 года появилась платность услуг за снимки.
"Пока нет у бизнеса понимания, как будут возвращаться вложенные деньги, никакого движения не будет. Будет только одно движение - в сторону Минфина, с целью выбить из него дополнительные ресурсы", - заметил Путин.
Со своей стороны Баканов пояснил, что общая нормативная база уже принята, остался последний акт - тариф за конкретное качество съемки.
"Планируем завершить работу до конца лета", - заверил Баканов.
Однако Путин подчеркнул, что в данном вопросе важен не только тариф, но еще важны требования со стороны правительства к участникам деятельности. Глава "Роскосмоса" рассказал, что также есть договоренность с Минфином, что все снимки до 1 метра, так называемые высокодетальные, будут платными, а снимки от 1 метра до 10 метров - будут предоставляться на бесплатной основе.
"Договоренность - это хорошее дело, это начало пути. Но нужны нормативные документы. Надо их подготовить и внедрять в практическую жизнь, экономическую", - сказал Путин.
Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
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Вчера, 16:16
 
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