https://ria.ru/20250606/finansirovanie-2021385543.html

Путин высказался о негосударственном финансировании космической отрасли

Путин высказался о негосударственном финансировании космической отрасли - РИА Новости, 06.06.2025

Путин высказался о негосударственном финансировании космической отрасли

Соответствующая правовая база нужна для привлечения негосударственного финансирования в космическую отрасль, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T17:09:00+03:00

2025-06-06T17:09:00+03:00

2025-06-06T17:32:00+03:00

космос

россия

владимир путин

дмитрий баканов

роскосмос

министерство финансов рф (минфин россии)

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1d/2019799160_0:0:3744:2106_1920x0_80_0_0_c32eb59957435597e69e0612d8596508.jpg

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Соответствующая правовая база нужна для привлечения негосударственного финансирования в космическую отрасль, заявил президент России Владимир Путин."Мы на последнем совещании говорили о необходимости сделать все необходимое для того, чтобы привлечь внебюджетное финансирование. Все страны мира идут по этому пути. А для этого нужно принять соответствующую нормативную базу, создать эту нормативную базу. потому что надо коммерциализировать услуги", - сказал Путин на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.В свою очередь глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов рассказал, что работа в этом вопросе ведется по двум направлениям: первое - услуги связи, второе - дистанционное зондирование земли, космические аппараты оптической съемки. В последнем, по словам Баканова, подготовлены все решения, чтобы с 2026 года появилась платность услуг за снимки."Пока нет у бизнеса понимания, как будут возвращаться вложенные деньги, никакого движения не будет. Будет только одно движение - в сторону Минфина, с целью выбить из него дополнительные ресурсы", - заметил Путин.Со своей стороны Баканов пояснил, что общая нормативная база уже принята, остался последний акт - тариф за конкретное качество съемки."Планируем завершить работу до конца лета", - заверил Баканов.Однако Путин подчеркнул, что в данном вопросе важен не только тариф, но еще важны требования со стороны правительства к участникам деятельности. Глава "Роскосмоса" рассказал, что также есть договоренность с Минфином, что все снимки до 1 метра, так называемые высокодетальные, будут платными, а снимки от 1 метра до 10 метров - будут предоставляться на бесплатной основе."Договоренность - это хорошее дело, это начало пути. Но нужны нормативные документы. Надо их подготовить и внедрять в практическую жизнь, экономическую", - сказал Путин.

https://ria.ru/20250606/putin-2021363484.html

https://ria.ru/20250606/putin-2021360694.html

космос

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

космос, россия, владимир путин, дмитрий баканов, роскосмос, министерство финансов рф (минфин россии), политика