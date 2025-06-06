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Боец группировки "Восток" рассказал об освобождении Федоровки - РИА Новости, 06.06.2025
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13:59 06.06.2025
https://ria.ru/20250606/fedorovka-2021320117.html
Боец группировки "Восток" рассказал об освобождении Федоровки
Боец группировки "Восток" рассказал об освобождении Федоровки - РИА Новости, 06.06.2025
Боец группировки "Восток" рассказал об освобождении Федоровки
Российский боец с позывным "Хаски" рассказал, что освободить Фёдоровку в ДНР удалось за счёт того, что ВСУ не предполагали продвижения ВС РФ в этом направлении. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T13:59:00+03:00
2025-06-06T13:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
здоровье - общество
россия
донецкая народная республика
хаски (дмитрий кузнецов)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Российский боец с позывным "Хаски" рассказал, что освободить Фёдоровку в ДНР удалось за счёт того, что ВСУ не предполагали продвижения ВС РФ в этом направлении. "Противник не ждал, что Фёдоровку в данный момент будем брать, они думали, что будем заходить на Комар, а мы свернули, преодолели реку, встретили с юга еще несколько наших групп, которые также скрытно прошли. Это позволило нам находиться в "тени", взяли несколько наблюдательных постов и таким образом продолжали освобождение" - приводит слова "Хаски" Минобороны РФ. Отмечается, что ключевую роль сыграли разведчики, они вскрыли расположение огневых точек и закрепились на позициях украинских боевиков. Противник избегал вступления в ближний стрелковый бой, стараясь воздействовать дистанционно с помощью артиллерии и дронов, рассказали в МО РФ. "Противник не сразу осознал потерю контроля над населённым пунктом. Только спустя несколько дней после начала операции украинские формирования предприняли попытку контратаки, которая была своевременно выявлена и отражена с применением артиллерии, FPV-дронов и стрелкового оружия", - уточнили в ведомстве. Как отметили в министерстве, военнослужащие группировки "Восток" провели зачистку более 200 строений. Кроме того, МО РФ опубликовало видео освобождения населённого пункта, где можно видеть российских военнослужащих с флагом РФ в Фёдоровке.
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Видео штурма освобожденной Федоровки (ДНР)
Гвардеец-разведчик группировки войск "Восток" с позывным "Хаски" рассказал агентству, что штурмовики освободили этот населенный пункт за 4 дня.
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здоровье - общество, россия, донецкая народная республика, хаски (дмитрий кузнецов), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Здоровье - Общество, Россия, Донецкая Народная Республика, Хаски (Дмитрий Кузнецов), Вооруженные силы Украины
Боец группировки "Восток" рассказал об освобождении Федоровки

Освободить Федоровку удалось за счет того, что ВСУ не ожидали продвижения ВС РФ

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Российский боец с позывным "Хаски" рассказал, что освободить Фёдоровку в ДНР удалось за счёт того, что ВСУ не предполагали продвижения ВС РФ в этом направлении.
"Противник не ждал, что Фёдоровку в данный момент будем брать, они думали, что будем заходить на Комар, а мы свернули, преодолели реку, встретили с юга еще несколько наших групп, которые также скрытно прошли. Это позволило нам находиться в "тени", взяли несколько наблюдательных постов и таким образом продолжали освобождение" - приводит слова "Хаски" Минобороны РФ.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Восток" освободили село Федоровка в ДНР
Подразделения группировки войск Восток освободили село Федоровка в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Восток" освободили село Федоровка в ДНР
Отмечается, что ключевую роль сыграли разведчики, они вскрыли расположение огневых точек и закрепились на позициях украинских боевиков. Противник избегал вступления в ближний стрелковый бой, стараясь воздействовать дистанционно с помощью артиллерии и дронов, рассказали в МО РФ.
"Противник не сразу осознал потерю контроля над населённым пунктом. Только спустя несколько дней после начала операции украинские формирования предприняли попытку контратаки, которая была своевременно выявлена и отражена с применением артиллерии, FPV-дронов и стрелкового оружия", - уточнили в ведомстве.
Как отметили в министерстве, военнослужащие группировки "Восток" провели зачистку более 200 строений.
Кроме того, МО РФ опубликовало видео освобождения населённого пункта, где можно видеть российских военнослужащих с флагом РФ в Фёдоровке.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЗдоровье - ОбществоРоссияДонецкая Народная РеспубликаХаски (Дмитрий Кузнецов)Вооруженные силы Украины
 
 
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