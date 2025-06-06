https://ria.ru/20250606/fedorovka-2021320117.html

Боец группировки "Восток" рассказал об освобождении Федоровки

Боец группировки "Восток" рассказал об освобождении Федоровки - РИА Новости, 06.06.2025

Боец группировки "Восток" рассказал об освобождении Федоровки

Российский боец с позывным "Хаски" рассказал, что освободить Фёдоровку в ДНР удалось за счёт того, что ВСУ не предполагали продвижения ВС РФ в этом направлении. РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T13:59:00+03:00

2025-06-06T13:59:00+03:00

2025-06-06T13:59:00+03:00

специальная военная операция на украине

здоровье - общество

россия

донецкая народная республика

хаски (дмитрий кузнецов)

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Российский боец с позывным "Хаски" рассказал, что освободить Фёдоровку в ДНР удалось за счёт того, что ВСУ не предполагали продвижения ВС РФ в этом направлении. "Противник не ждал, что Фёдоровку в данный момент будем брать, они думали, что будем заходить на Комар, а мы свернули, преодолели реку, встретили с юга еще несколько наших групп, которые также скрытно прошли. Это позволило нам находиться в "тени", взяли несколько наблюдательных постов и таким образом продолжали освобождение" - приводит слова "Хаски" Минобороны РФ. Отмечается, что ключевую роль сыграли разведчики, они вскрыли расположение огневых точек и закрепились на позициях украинских боевиков. Противник избегал вступления в ближний стрелковый бой, стараясь воздействовать дистанционно с помощью артиллерии и дронов, рассказали в МО РФ. "Противник не сразу осознал потерю контроля над населённым пунктом. Только спустя несколько дней после начала операции украинские формирования предприняли попытку контратаки, которая была своевременно выявлена и отражена с применением артиллерии, FPV-дронов и стрелкового оружия", - уточнили в ведомстве. Как отметили в министерстве, военнослужащие группировки "Восток" провели зачистку более 200 строений. Кроме того, МО РФ опубликовало видео освобождения населённого пункта, где можно видеть российских военнослужащих с флагом РФ в Фёдоровке.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

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Видео штурма освобожденной Федоровки (ДНР) Гвардеец-разведчик группировки войск "Восток" с позывным "Хаски" рассказал агентству, что штурмовики освободили этот населенный пункт за 4 дня. 2025-06-06T13:59 true PT0M53S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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здоровье - общество, россия, донецкая народная республика, хаски (дмитрий кузнецов), вооруженные силы украины