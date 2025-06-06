https://ria.ru/20250606/fedorovka-2021320117.html
Боец группировки "Восток" рассказал об освобождении Федоровки
Боец группировки "Восток" рассказал об освобождении Федоровки - РИА Новости, 06.06.2025
Боец группировки "Восток" рассказал об освобождении Федоровки
Российский боец с позывным "Хаски" рассказал, что освободить Фёдоровку в ДНР удалось за счёт того, что ВСУ не предполагали продвижения ВС РФ в этом направлении. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T13:59:00+03:00
2025-06-06T13:59:00+03:00
2025-06-06T13:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
здоровье - общество
россия
донецкая народная республика
хаски (дмитрий кузнецов)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021292935_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_22fbf3619cc3758f3f7f32c28234315a.jpg
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Российский боец с позывным "Хаски" рассказал, что освободить Фёдоровку в ДНР удалось за счёт того, что ВСУ не предполагали продвижения ВС РФ в этом направлении. "Противник не ждал, что Фёдоровку в данный момент будем брать, они думали, что будем заходить на Комар, а мы свернули, преодолели реку, встретили с юга еще несколько наших групп, которые также скрытно прошли. Это позволило нам находиться в "тени", взяли несколько наблюдательных постов и таким образом продолжали освобождение" - приводит слова "Хаски" Минобороны РФ. Отмечается, что ключевую роль сыграли разведчики, они вскрыли расположение огневых точек и закрепились на позициях украинских боевиков. Противник избегал вступления в ближний стрелковый бой, стараясь воздействовать дистанционно с помощью артиллерии и дронов, рассказали в МО РФ. "Противник не сразу осознал потерю контроля над населённым пунктом. Только спустя несколько дней после начала операции украинские формирования предприняли попытку контратаки, которая была своевременно выявлена и отражена с применением артиллерии, FPV-дронов и стрелкового оружия", - уточнили в ведомстве. Как отметили в министерстве, военнослужащие группировки "Восток" провели зачистку более 200 строений. Кроме того, МО РФ опубликовало видео освобождения населённого пункта, где можно видеть российских военнослужащих с флагом РФ в Фёдоровке.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021292935_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_c4c9c2a681bfb2563f7515daeaeb03a0.jpg
Видео штурма освобожденной Федоровки (ДНР)
Гвардеец-разведчик группировки войск "Восток" с позывным "Хаски" рассказал агентству, что штурмовики освободили этот населенный пункт за 4 дня.
2025-06-06T13:59
true
PT0M53S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, россия, донецкая народная республика, хаски (дмитрий кузнецов), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Здоровье - Общество, Россия, Донецкая Народная Республика, Хаски (Дмитрий Кузнецов), Вооруженные силы Украины
Боец группировки "Восток" рассказал об освобождении Федоровки
Освободить Федоровку удалось за счет того, что ВСУ не ожидали продвижения ВС РФ
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Российский боец с позывным "Хаски" рассказал, что освободить Фёдоровку в ДНР удалось за счёт того, что ВСУ не предполагали продвижения ВС РФ в этом направлении.
"Противник не ждал, что Фёдоровку в данный момент будем брать, они думали, что будем заходить на Комар, а мы свернули, преодолели реку, встретили с юга еще несколько наших групп, которые также скрытно прошли. Это позволило нам находиться в "тени", взяли несколько наблюдательных постов и таким образом продолжали освобождение" - приводит слова "Хаски" Минобороны РФ.
Отмечается, что ключевую роль сыграли разведчики, они вскрыли расположение огневых точек и закрепились на позициях украинских боевиков. Противник избегал вступления в ближний стрелковый бой, стараясь воздействовать дистанционно с помощью артиллерии и дронов, рассказали в МО РФ
.
"Противник не сразу осознал потерю контроля над населённым пунктом. Только спустя несколько дней после начала операции украинские формирования предприняли попытку контратаки, которая была своевременно выявлена и отражена с применением артиллерии, FPV-дронов и стрелкового оружия", - уточнили в ведомстве.
Как отметили в министерстве, военнослужащие группировки "Восток" провели зачистку более 200 строений.
Кроме того, МО РФ опубликовало видео освобождения населённого пункта, где можно видеть российских военнослужащих с флагом РФ в Фёдоровке.