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В США фанатам Маска посоветовали отправляться в подвалы - РИА Новости, 06.06.2025
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02:47 06.06.2025
https://ria.ru/20250606/fanaty-2021214305.html
В США фанатам Маска посоветовали отправляться в подвалы
В США фанатам Маска посоветовали отправляться в подвалы - РИА Новости, 06.06.2025
В США фанатам Маска посоветовали отправляться в подвалы
Фанатам Илона Маска следует взять их любимые комиксы про Тони Старка и забиться в угол в подвале, заявил бывший советник президента США по политическим и... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T02:47:00+03:00
2025-06-06T02:47:00+03:00
конфликт трампа и маска
в мире
сша
илон маск
дональд трамп
стив бэннон
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МОСКВА, 6 июня — РИА Новости. Фанатам Илона Маска следует взять их любимые комиксы про Тони Старка и забиться в угол в подвале, заявил бывший советник президента США по политическим и стратегическим вопросам Стив Бэннон в эфире в соцсети Х."Такие как Илон Маск приходят и уходят, таких людей много. А всем его фанатикам я могу посоветовать взять в руки свои комиксы про Тони Старка, вернуться в свой подвал и забиться в угол на некоторое время", — сказал он.По словам экс-советника, Маск способен лишь играть на камеру, в отличие от президента США Дональда Трампа, который принимает тяжелые решения и сражается за будущее Америки. Кроме того, эксперт усомнился в легальности нахождения Маска на территории Штатов, и призвал депортировать его.В четверг между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал "отвратительной мерзостью". Предприниматель также призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что тот именно благодаря ему стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса.После перепалки котировки акций компании Tesla на открытии торгов на Уолл-стрит в четверг рухнули почти на девять процентов.
https://ria.ru/20250606/proklyatie-2021210634.html
https://ria.ru/20250605/tramp-2020976809.html
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конфликт трампа и маска, в мире, сша, илон маск, дональд трамп, стив бэннон
Конфликт Трампа и Маска, В мире, США, Илон Маск, Дональд Трамп, Стив Бэннон
В США фанатам Маска посоветовали отправляться в подвалы

Экс-советник Бэннон: фанатам Маска следует ненадолго забиться в угол

© AP Photo / Alex BrandonИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июня — РИА Новости. Фанатам Илона Маска следует взять их любимые комиксы про Тони Старка и забиться в угол в подвале, заявил бывший советник президента США по политическим и стратегическим вопросам Стив Бэннон в эфире в соцсети Х.
"Такие как Илон Маск приходят и уходят, таких людей много. А всем его фанатикам я могу посоветовать взять в руки свои комиксы про Тони Старка, вернуться в свой подвал и забиться в угол на некоторое время", — сказал он.
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По словам экс-советника, Маск способен лишь играть на камеру, в отличие от президента США Дональда Трампа, который принимает тяжелые решения и сражается за будущее Америки. Кроме того, эксперт усомнился в легальности нахождения Маска на территории Штатов, и призвал депортировать его.
В четверг между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал "отвратительной мерзостью". Предприниматель также призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что тот именно благодаря ему стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса.
После перепалки котировки акций компании Tesla на открытии торгов на Уолл-стрит в четверг рухнули почти на девять процентов.
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Конфликт Трампа и МаскаВ миреСШАИлон МаскДональд ТрампСтив Бэннон
 
 
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