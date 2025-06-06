В США фанатам Маска посоветовали отправляться в подвалы
Экс-советник Бэннон: фанатам Маска следует ненадолго забиться в угол
© AP Photo / Alex BrandonИлон Маск
© AP Photo / Alex Brandon
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июня — РИА Новости. Фанатам Илона Маска следует взять их любимые комиксы про Тони Старка и забиться в угол в подвале, заявил бывший советник президента США по политическим и стратегическим вопросам Стив Бэннон в эфире в соцсети Х.
"Такие как Илон Маск приходят и уходят, таких людей много. А всем его фанатикам я могу посоветовать взять в руки свои комиксы про Тони Старка, вернуться в свой подвал и забиться в угол на некоторое время", — сказал он.
По словам экс-советника, Маск способен лишь играть на камеру, в отличие от президента США Дональда Трампа, который принимает тяжелые решения и сражается за будущее Америки. Кроме того, эксперт усомнился в легальности нахождения Маска на территории Штатов, и призвал депортировать его.
В четверг между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал "отвратительной мерзостью". Предприниматель также призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что тот именно благодаря ему стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса.
После перепалки котировки акций компании Tesla на открытии торгов на Уолл-стрит в четверг рухнули почти на девять процентов.
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