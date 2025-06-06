https://ria.ru/20250606/fadeev-2021346415.html
Максим Фадеев сочинил песню для российского представителя на "Интервидении"
Максим Фадеев сочинил песню для российского представителя на "Интервидении" - РИА Новости, 06.06.2025
Максим Фадеев сочинил песню для российского представителя на "Интервидении"
Автором песни "Прямо по сердцу", которую исполнит на музыкальном конкурсе "Интервидение" представитель России - певец Shaman (Ярослав Дронов), стал композитор и РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T15:34:00+03:00
2025-06-06T15:34:00+03:00
2025-06-06T17:05:00+03:00
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Автором песни "Прямо по сердцу", которую исполнит на музыкальном конкурсе "Интервидение" представитель России - певец Shaman (Ярослав Дронов), стал композитор и продюсер Максим Фадеев, сообщили РИА Новости в пресс-службе конкурса."Максим Фадеев — автор песни для представителя России на конкурсе"Интервидение'25", - говорится в сообщении. Работая над песней для возрожденного конкурса "Интервидение", Фадеев создал несколько вариантов, разных по настроению, и, по его словам, выбрал тот, в котором нашёлся нужный эмоциональный вектор. "Мне было приятно выполнять эту работу, поскольку задача стояла непростая. А когда есть вызов — я это очень люблю" — отметил композитор. Организаторы отметили, что это не первая совместная работа композитора и Ярослава Дронова. "Я уже многократно работал с произведениями Максима Фадеева и могу сказать, что его музыка всегда находится на границе реального мира и божественного", - приводятся слова певца Shaman. Ранее директор департамента маркетинга и коммуникаций "Интервидения" Анастасия Григорьева сообщила РИА Новости, что конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию на конкурсе представит заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman). Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Участие в нем уже подтвердили более 20 стран как ближнего, так и дальнего зарубежья.
https://ria.ru/20250519/shaman-2017959471.html
https://ria.ru/20250605/intervidenie-2021023867.html
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россия, москва, московская область (подмосковье), максим фадеев, shaman (ярослав дронов) , владимир путин
Культура, Россия, Москва, Московская область (Подмосковье), Максим Фадеев, SHAMAN (Ярослав Дронов) , Владимир Путин
Максим Фадеев сочинил песню для российского представителя на "Интервидении"
Максим Фадеев стал автором песни для Shaman на "Интервидении"