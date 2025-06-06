https://ria.ru/20250606/evrosoyuz-2021212746.html
Бельгия и Португалия сильнее всех в ЕС сократили импорт американского СПГ
Бельгия и Португалия сильнее всех в ЕС сократили импорт американского СПГ - РИА Новости, 06.06.2025
Бельгия и Португалия сильнее всех в ЕС сократили импорт американского СПГ
Поставки американского СПГ в Евросоюз в апреле просели на 9% в месячном выражении - до 2,6 миллиарда долларов, заметнее других сократили закупки Бельгия и... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T02:12:00+03:00
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Поставки американского СПГ в Евросоюз в апреле просели на 9% в месячном выражении - до 2,6 миллиарда долларов, заметнее других сократили закупки Бельгия и Португалия, подсчитало РИА Новости по данным американской таможни. Бельгия по сравнению с мартом снизила импорт сразу в пять раз - до 53,8 миллиона долларов, а Португалия – вдвое, до 23,3 миллиона долларов. Отдельно стоит упомянуть Мальту, которая в апреле отказалась от закупок американского газа, но и в марте она была совсем незаметным его потребителем (20 миллионов долларов). Кроме них, отрицательную динамику в середине весны показали Италия (снижение на треть, до 203 миллионов долларов), Франция (на 29%, до 442 миллионов долларов) и Германия (на 24%, до 370,3 миллиона долларов). При этом три государства, в марте не закупавшие американский газ, возобновили импорт в апреле - это Хорватия (55,4 миллиона долларов), Финляндия (24,4 миллиона долларов) и Греция (68 миллионов долларов). А лидером роста среди стабильных покупателей американского СПГ стала Литва (+56% к марту, 79,3 миллиона долларов). Активнее всех в Евросоюзе в середине весны СПГ из США интересовались Нидерланды (22% импорта в ЕС), Испания (19%) и Франция (17%).
https://ria.ru/20250424/spg-2013254449.html
https://ria.ru/20250420/kitaj-2012362409.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, бельгия, португалия, франция, евросоюз
Экономика, Бельгия, Португалия, Франция, Евросоюз
Бельгия и Португалия сильнее всех в ЕС сократили импорт американского СПГ
Поставки СПГ из США в ЕС в апреле просели на девять процентов