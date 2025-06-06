ЕС прекратил беспошлинный ввоз украинских товаров
ЕС прекращает действие решения о полной либерализации торговли с Украиной
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertФлаги Евросоюза
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Флаги Евросоюза . Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 6 июн — РИА Новости. ЕС прекращает действие решения о полной либерализации торговли с Украиной, сообщает официальный журнал Евросоюза.
"После 5 июня 2025 года снова начнут действовать обычные правила соглашения об ассоциации", — говорится в документе.
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Таким образом с пятницы вновь начнут действовать квоты, которые позволяют ввозить беспошлинно или по льготным тарифам строго ограниченные объемы товаров. После исчерпания этих квот ЕС будет применять к украинской продукции стандартные тарифы.
Представитель Еврокомиссии 22 мая сообщил журналистам в Брюсселе о решении не продлевать беспошлинный импорт и об утверждении мер переходного периода. Это означает, что в течение оставшихся месяцев 2025 года для Киева будут действовать тарифные квоты, рассчитанные на весь год.
Свободный беспошлинный ввоз в страны Евросоюза товаров с Украины начался в 2022 году. Тем не менее из-за бесконтрольных поставок сельхозпродукции из постсоветской республики и проблем со сбытом у европейских фермеров в 2024 году ЕК установила квоты для семи наиболее чувствительных товаров: яиц, мяса птицы, сахара, овса, кукурузы, крупы и меда. На это решение повлияли протесты аграриев, которые, в том числе, блокировали пограничные пункты на границе с Украиной.
По сообщениям СМИ, Киев хотел продления льготных условий для продолжения беспошлинных поставок, но стороны не смогли достичь соглашения в срок.
По данным Еврокомиссии, за время действия льготного режима Украина значительно нарастила поставки в страны ЕС. В частности, если в 2021-2022 годах она экспортировала туда 40 тысяч тонн сахара, то в 2023-2024 годах этот показатель увеличился до 500 тысяч тонн.