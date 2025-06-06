https://ria.ru/20250606/engels-2021218270.html
В Энгельсе поврежден многоквартирный дом
В Энгельсе поврежден многоквартирный дом - РИА Новости, 06.06.2025
В Энгельсе поврежден многоквартирный дом
Жилой дом в Энгельсе получил повреждения, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в Telegram-канале. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T03:56:00+03:00
2025-06-06T03:56:00+03:00
2025-06-06T04:27:00+03:00
энгельс
происшествия
специальная военная операция на украине
роман бусаргин
саратовская область
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Жилой дом в Энгельсе получил повреждения, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в Telegram-канале."Есть повреждение жилого многоквартирного дома на улице Тельмана в Энгельсе", — говорится в публикации.При этом никто не пострадал, уточнил глава региона.На месте работают специалисты всех экстренных служб.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
энгельс, происшествия, роман бусаргин, саратовская область
Энгельс, Происшествия, Специальная военная операция на Украине, Роман Бусаргин, Саратовская область
В Энгельсе поврежден многоквартирный дом
В Энгельсе поврежден многоквартирный дом, пострадавших нет