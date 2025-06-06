https://ria.ru/20250606/engels-2021218270.html

В Энгельсе поврежден многоквартирный дом

В Энгельсе поврежден многоквартирный дом - РИА Новости, 06.06.2025

В Энгельсе поврежден многоквартирный дом

Жилой дом в Энгельсе получил повреждения, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в Telegram-канале. РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T03:56:00+03:00

2025-06-06T03:56:00+03:00

2025-06-06T04:27:00+03:00

энгельс

происшествия

специальная военная операция на украине

роман бусаргин

саратовская область

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Жилой дом в Энгельсе получил повреждения, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в Telegram-канале."Есть повреждение жилого многоквартирного дома на улице Тельмана в Энгельсе", — говорится в публикации.При этом никто не пострадал, уточнил глава региона.На месте работают специалисты всех экстренных служб.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

энгельс

саратовская область

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Дарья Буймова

энгельс, происшествия, роман бусаргин, саратовская область