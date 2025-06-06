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В Энгельсе поврежден многоквартирный дом - РИА Новости, 06.06.2025
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03:56 06.06.2025 (обновлено: 04:27 06.06.2025)
https://ria.ru/20250606/engels-2021218270.html
В Энгельсе поврежден многоквартирный дом
В Энгельсе поврежден многоквартирный дом - РИА Новости, 06.06.2025
В Энгельсе поврежден многоквартирный дом
Жилой дом в Энгельсе получил повреждения, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в Telegram-канале. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T03:56:00+03:00
2025-06-06T04:27:00+03:00
энгельс
происшествия
специальная военная операция на украине
роман бусаргин
саратовская область
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Жилой дом в Энгельсе получил повреждения, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в Telegram-канале."Есть повреждение жилого многоквартирного дома на улице Тельмана в Энгельсе", — говорится в публикации.При этом никто не пострадал, уточнил глава региона.На месте работают специалисты всех экстренных служб.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
энгельс
саратовская область
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энгельс, происшествия, роман бусаргин, саратовская область
Энгельс, Происшествия, Специальная военная операция на Украине, Роман Бусаргин, Саратовская область
В Энгельсе поврежден многоквартирный дом

В Энгельсе поврежден многоквартирный дом, пострадавших нет

© wikipediaМост через Волгу
Мост через Волгу - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© wikipedia
Мост через Волгу. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн РИА Новости. Жилой дом в Энгельсе получил повреждения, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в Telegram-канале.
«
"Есть повреждение жилого многоквартирного дома на улице Тельмана в Энгельсе", — говорится в публикации.
При этом никто не пострадал, уточнил глава региона.
На месте работают специалисты всех экстренных служб.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЭнгельсПроисшествияРоман БусаргинСаратовская область
 
 
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