https://ria.ru/20250606/ekspert-2021432532.html

Эксперт оценил отношение жителей Молдавии к евроинтеграции

Эксперт оценил отношение жителей Молдавии к евроинтеграции - РИА Новости, 06.06.2025

Эксперт оценил отношение жителей Молдавии к евроинтеграции

Отношение жителей Молдавии к руководству страны отражается и на их отношении к идее евроинтеграции, сторонников которой с каждым годом в республике становится... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T20:57:00+03:00

2025-06-06T20:57:00+03:00

2025-06-06T20:57:00+03:00

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КИШИНЕВ, 6 июн - РИА Новости. Отношение жителей Молдавии к руководству страны отражается и на их отношении к идее евроинтеграции, сторонников которой с каждым годом в республике становится меньше, она начинает вызывать у граждан разочарование и даже ненависть, заявил директор молдавской социологической компании Intellect Group Ян Лисневский. "Главная угроза евроинтеграции - не оппоненты власти. А власть, которая не умеет управлять доверием. Евроинтеграция - это не культ. Это работа. И если ее заменить риторикой - рано или поздно идея перестает вдохновлять. Начинает раздражать. А потом - отторгаться. Из-за чрезмерного политического давления символ начинает ассоциироваться не с надеждой, а с разочарованием и ненавистью", - написал Лисневский в своем Telegram-канале. Эксперт отметил, что евроинтеграция могла бы быть использована как стратегия развития страны, но вместо этого она превратилась в электоральный ресурс партии власти. "В результате поддержка ЕС упала с 62% до 45% (даже при всех усилиях Запада). Внутренний референдум проигран - выиграла только диаспора. Евроинтеграция стала восприниматься как лозунг партии, а не как стратегическая цель нации", - подчеркнул Лисневский. Отношение жителей Молдавии к евроинтеграции крайне неоднозначное - на прошедшем в октябре прошлого года референдуме лишь за счет голосов граждан, живущих за рубежом, правительству удалось обеспечить минимальный перевес в пользу сторонников вступления в ЕС, за который агитировала нынешняя власть: за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против - 49,54%. При этом внутри страны евроинтеграцию поддержали лишь около 46% избирателей. Перевес голосов был обеспечен молдавской диаспорой, для которой власти открыли более 200 избирательных участков в странах ЕС и всего два - в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда отметила, что референдум и выборы продемонстрировали "глубокий раскол в молдавском обществе", и выразила надежду, что руководство республики не станет его углублять. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. В июне 2024 года в Люксембурге прошли первые межправительственные конференции между ЕС и Украиной, а также ЕС и Молдавией, которые знаменовали официальный запуск переговоров о вступлении в ЕС. Сам по себе статус страны- кандидата, а также начало переговоров ещё не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.

https://ria.ru/20250605/ukraina-2020992705.html

https://ria.ru/20250425/evrointegratsiya-2013304417.html

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в мире, молдавия, россия, украина, мария захарова, евросоюз