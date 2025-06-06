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Набиуллина назвала музыку, характеризующую ситуацию с инфляцией в России - РИА Новости, 06.06.2025
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16:22 06.06.2025 (обновлено: 16:40 06.06.2025)
https://ria.ru/20250606/ekonomika-2021363984.html
Набиуллина назвала музыку, характеризующую ситуацию с инфляцией в России
Набиуллина назвала музыку, характеризующую ситуацию с инфляцией в России - РИА Новости, 06.06.2025
Набиуллина назвала музыку, характеризующую ситуацию с инфляцией в России
Глава Банка России Эльвира Набиуллина назвала Девятую симфонию Бетховена музыкальным произведением, которое лучше всего отражает нынешнюю ситуацию с инфляцией в РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T16:22:00+03:00
2025-06-06T16:40:00+03:00
экономика
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
россия
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Глава Банка России Эльвира Набиуллина назвала Девятую симфонию Бетховена музыкальным произведением, которое лучше всего отражает нынешнюю ситуацию с инфляцией в России."Девятая симфония Бетховена", - ответила она в ходе пресс-конференции на вопрос, какое музыкальное произведение лучше всего сегодня отражает ситуацию с инфляцией в России, и находимся ли мы сейчас в миноре или мажоре.Девятая симфония была написана немецким композитором Людвигом ван Бетховеном в 1824 году. Она включает в себя часть поэмы Фридриха Шиллера "Ода к радости" и впервые в творчестве Бетховена сочетает человеческий голос в одном ряду с инструментами.Музыка в этой симфонии начинается с почти шёпота - едва слышной мелодии, как будто что-то великое ещё только зреет. Потом - всё больше инструментов, всё громче, всё шире, всё увереннее и радостнее.
https://ria.ru/20250520/nabiullina-2018015106.html
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экономика, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), россия
Экономика, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия
Набиуллина назвала музыку, характеризующую ситуацию с инфляцией в России

Набиуллина: Девятая симфония Бетховена лучше всего отражает ситуацию с инфляцией

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПредседатель Банка России Эльвира Набиуллина
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Глава Банка России Эльвира Набиуллина назвала Девятую симфонию Бетховена музыкальным произведением, которое лучше всего отражает нынешнюю ситуацию с инфляцией в России.
"Девятая симфония Бетховена", - ответила она в ходе пресс-конференции на вопрос, какое музыкальное произведение лучше всего сегодня отражает ситуацию с инфляцией в России, и находимся ли мы сейчас в миноре или мажоре.
Девятая симфония была написана немецким композитором Людвигом ван Бетховеном в 1824 году. Она включает в себя часть поэмы Фридриха Шиллера "Ода к радости" и впервые в творчестве Бетховена сочетает человеческий голос в одном ряду с инструментами.
Музыка в этой симфонии начинается с почти шёпота - едва слышной мелодии, как будто что-то великое ещё только зреет. Потом - всё больше инструментов, всё громче, всё шире, всё увереннее и радостнее.
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ЭкономикаЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Россия
 
 
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