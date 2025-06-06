https://ria.ru/20250606/ekonomika-2021363984.html

Набиуллина назвала музыку, характеризующую ситуацию с инфляцией в России

Набиуллина назвала музыку, характеризующую ситуацию с инфляцией в России - РИА Новости, 06.06.2025

Набиуллина назвала музыку, характеризующую ситуацию с инфляцией в России

Глава Банка России Эльвира Набиуллина назвала Девятую симфонию Бетховена музыкальным произведением, которое лучше всего отражает нынешнюю ситуацию с инфляцией в РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T16:22:00+03:00

2025-06-06T16:22:00+03:00

2025-06-06T16:40:00+03:00

экономика

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

россия

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Глава Банка России Эльвира Набиуллина назвала Девятую симфонию Бетховена музыкальным произведением, которое лучше всего отражает нынешнюю ситуацию с инфляцией в России."Девятая симфония Бетховена", - ответила она в ходе пресс-конференции на вопрос, какое музыкальное произведение лучше всего сегодня отражает ситуацию с инфляцией в России, и находимся ли мы сейчас в миноре или мажоре.Девятая симфония была написана немецким композитором Людвигом ван Бетховеном в 1824 году. Она включает в себя часть поэмы Фридриха Шиллера "Ода к радости" и впервые в творчестве Бетховена сочетает человеческий голос в одном ряду с инструментами.Музыка в этой симфонии начинается с почти шёпота - едва слышной мелодии, как будто что-то великое ещё только зреет. Потом - всё больше инструментов, всё громче, всё шире, всё увереннее и радостнее.

https://ria.ru/20250520/nabiullina-2018015106.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), россия