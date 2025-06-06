https://ria.ru/20250606/ekonomika-2021353547.html

Набиуллина оценила экономическую ситуацию в России

Набиуллина оценила экономическую ситуацию в России - РИА Новости, 06.06.2025

Набиуллина оценила экономическую ситуацию в России

Российская экономика близка к сценарию сбалансированных темпов роста, переохлаждения нет, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции. РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T16:01:00+03:00

2025-06-06T16:01:00+03:00

2025-06-06T16:01:00+03:00

экономика

россия

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Российская экономика близка к сценарию сбалансированных темпов роста, переохлаждения нет, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции. "Нет, мы близки к сценарию сбалансированных темпов экономического роста. Если говорить о риске переохлаждения, он в чем-то должен проявляться. Вот риск перегрева экономики проявляется в высокой инфляции, в растущей инфляции, в дефиците рынка труда, когда уже наличные трудовые ресурсы использованы", - ответила Набиуллина на вопрос, близка ли РФ, по оценке ЦБ, к стагфляции, рецессии и насколько близка. "Вот по этим параметрам если посмотреть, переохлаждения нет, потому что у нас инфляция еще выше цели, безработица ниже средних за несколько лет, и наша задача как раз сделать так, чтобы траектория замедления темпов роста была плавной, чтобы мы перешли к ситуации, когда у нас будет и устойчиво низкая инфляция, и устойчивые темпы экономического роста", - пояснила она.

https://realty.ria.ru/20250606/nabiullina-2021347296.html

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экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)