https://ria.ru/20250606/efimov-2021288546.html

Ефимов: создан базовый институт проектирования гражданских объектов

Ефимов: создан базовый институт проектирования гражданских объектов - РИА Новости, 06.06.2025

Ефимов: создан базовый институт проектирования гражданских объектов

В Москве создан центр компетенций на базе проектного института "Моспроект-4", рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T13:19:00+03:00

2025-06-06T13:19:00+03:00

2025-06-06T13:19:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. В Москве создан центр компетенций на базе проектного института "Моспроект-4", рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Создание базового института знаменует возвращение к лучшим традициям московской школы проектирования, обогащенным современными технологиями. Новый центр компетенций станет площадкой, где будут разрабатываться и тестироваться передовые решения для столицы – от умных общественных пространств до объектов строительства нового поколения", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.По его словам, особое внимание будет уделено BIM-технологиям, чтобы снизить сроки строительства и затраты на реализацию инфраструктурных объектов.В сообщении указывается, что центр получил и образовательную функцию. Здесь будут готовить проектировщиков и инженеров, проводить международные конкурсы и создавать среду, направленную на профессиональный рост молодых специалистов.

https://ria.ru/20250606/efimov-2021175601.html

москва

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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы