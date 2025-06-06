https://ria.ru/20250606/efimov-2021288546.html
Ефимов: создан базовый институт проектирования гражданских объектов
Ефимов: создан базовый институт проектирования гражданских объектов - РИА Новости, 06.06.2025
Ефимов: создан базовый институт проектирования гражданских объектов
В Москве создан центр компетенций на базе проектного института "Моспроект-4", рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T13:19:00+03:00
2025-06-06T13:19:00+03:00
2025-06-06T13:19:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. В Москве создан центр компетенций на базе проектного института "Моспроект-4", рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Создание базового института знаменует возвращение к лучшим традициям московской школы проектирования, обогащенным современными технологиями. Новый центр компетенций станет площадкой, где будут разрабатываться и тестироваться передовые решения для столицы – от умных общественных пространств до объектов строительства нового поколения", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.По его словам, особое внимание будет уделено BIM-технологиям, чтобы снизить сроки строительства и затраты на реализацию инфраструктурных объектов.В сообщении указывается, что центр получил и образовательную функцию. Здесь будут готовить проектировщиков и инженеров, проводить международные конкурсы и создавать среду, направленную на профессиональный рост молодых специалистов.
https://ria.ru/20250606/efimov-2021175601.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: создан базовый институт проектирования гражданских объектов
Ефимов: в Москве создан базовый институт проектирования гражданских объектов
МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. В Москве создан центр компетенций на базе проектного института "Моспроект-4", рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Создание базового института знаменует возвращение к лучшим традициям московской школы проектирования, обогащенным современными технологиями. Новый центр компетенций станет площадкой, где будут разрабатываться и тестироваться передовые решения для столицы – от умных общественных пространств до объектов строительства нового поколения", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
По его словам, особое внимание будет уделено BIM-технологиям, чтобы снизить сроки строительства и затраты на реализацию инфраструктурных объектов.
В сообщении указывается, что центр получил и образовательную функцию. Здесь будут готовить проектировщиков и инженеров, проводить международные конкурсы и создавать среду, направленную на профессиональный рост молодых специалистов.