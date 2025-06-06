Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: Сокольническую линию метро продлят на северо-восток Москвы - РИА Новости, 06.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:12 06.06.2025
https://ria.ru/20250606/efimov-2021161729.html
Ефимов: Сокольническую линию метро продлят на северо-восток Москвы
Ефимов: Сокольническую линию метро продлят на северо-восток Москвы - РИА Новости, 06.06.2025
Ефимов: Сокольническую линию метро продлят на северо-восток Москвы
Сокольническую линию московского метро продлят на северо-восток города, участок в 8,5 километра будет включать станции "МГСУ" и "Ярославская", рассказал заммэра РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T11:12:00+03:00
2025-06-06T11:12:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806594_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_af14b1b6751118053a481186b88a854b.png
МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Сокольническую линию московского метро продлят на северо-восток города, участок в 8,5 километра будет включать станции "МГСУ" и "Ярославская", рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.По его словам, если в настоящее время ближайшей для жителей Ярославского района является станция "ВДНХ" Калужско-Рижской линии, то в обозримом будущем ситуация изменится. Москомархитектура уже приступила к подготовке проекта планировки территории для продления линии в этот район."Сейчас время подъезда к станции в часы пик составляет до 30 минут. Продление линии в северо-восточном направлении позволит значительно улучшить городскую транспортную инфраструктуру, создав наиболее удобные и быстрые маршруты для горожан. Планируется, что до новых станций жители близлежащих домов смогут добираться всего за пять-десять минут", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении указывается, что линия метро пройдет под нацпарком "Лосиный остров", не затрагивая его территорию.По словам председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской, линия не продлевалась в северо-восточном направлении в течение 35 лет, в связи с чем новые станции просто необходимы.Первая линия столичного метрополитена – Сокольническая – была открыта в 1935 году. В настоящее время включает 27 станций.
https://ria.ru/20250605/efimov-2021057261.html
https://ria.ru/20250605/efimov-2020980826.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806594_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_32dac91730118fb23942b7a8a409d4f5.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: Сокольническую линию метро продлят на северо-восток Москвы

Ефимов: началось проектирование нового участка Сокольнической линии метро

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Сокольническую линию московского метро продлят на северо-восток города, участок в 8,5 километра будет включать станции "МГСУ" и "Ярославская", рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
По его словам, если в настоящее время ближайшей для жителей Ярославского района является станция "ВДНХ" Калужско-Рижской линии, то в обозримом будущем ситуация изменится. Москомархитектура уже приступила к подготовке проекта планировки территории для продления линии в этот район.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
Ефимов: в Москве возвели почти 100 спорткомплексов с бассейнами
5 июня, 14:12
"Сейчас время подъезда к станции в часы пик составляет до 30 минут. Продление линии в северо-восточном направлении позволит значительно улучшить городскую транспортную инфраструктуру, создав наиболее удобные и быстрые маршруты для горожан. Планируется, что до новых станций жители близлежащих домов смогут добираться всего за пять-десять минут", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении указывается, что линия метро пройдет под нацпарком "Лосиный остров", не затрагивая его территорию.
По словам председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской, линия не продлевалась в северо-восточном направлении в течение 35 лет, в связи с чем новые станции просто необходимы.
Первая линия столичного метрополитена – Сокольническая – была открыта в 1935 году. В настоящее время включает 27 станций.
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
Ефимов: жильцы старых домов в Черемушках начали осмотр квартир по реновации
5 июня, 11:12
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала