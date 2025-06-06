https://ria.ru/20250606/efimov-2021161729.html
Ефимов: Сокольническую линию метро продлят на северо-восток Москвы
Ефимов: Сокольническую линию метро продлят на северо-восток Москвы - РИА Новости, 06.06.2025
Ефимов: Сокольническую линию метро продлят на северо-восток Москвы
Сокольническую линию московского метро продлят на северо-восток города, участок в 8,5 километра будет включать станции "МГСУ" и "Ярославская", рассказал заммэра РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T11:12:00+03:00
2025-06-06T11:12:00+03:00
2025-06-06T11:12:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Сокольническую линию московского метро продлят на северо-восток города, участок в 8,5 километра будет включать станции "МГСУ" и "Ярославская", рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.По его словам, если в настоящее время ближайшей для жителей Ярославского района является станция "ВДНХ" Калужско-Рижской линии, то в обозримом будущем ситуация изменится. Москомархитектура уже приступила к подготовке проекта планировки территории для продления линии в этот район."Сейчас время подъезда к станции в часы пик составляет до 30 минут. Продление линии в северо-восточном направлении позволит значительно улучшить городскую транспортную инфраструктуру, создав наиболее удобные и быстрые маршруты для горожан. Планируется, что до новых станций жители близлежащих домов смогут добираться всего за пять-десять минут", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении указывается, что линия метро пройдет под нацпарком "Лосиный остров", не затрагивая его территорию.По словам председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской, линия не продлевалась в северо-восточном направлении в течение 35 лет, в связи с чем новые станции просто необходимы.Первая линия столичного метрополитена – Сокольническая – была открыта в 1935 году. В настоящее время включает 27 станций.
https://ria.ru/20250605/efimov-2021057261.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: Сокольническую линию метро продлят на северо-восток Москвы
Ефимов: началось проектирование нового участка Сокольнической линии метро
МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Сокольническую линию московского метро продлят на северо-восток города, участок в 8,5 километра будет включать станции "МГСУ" и "Ярославская", рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
По его словам, если в настоящее время ближайшей для жителей Ярославского района является станция "ВДНХ" Калужско-Рижской линии, то в обозримом будущем ситуация изменится. Москомархитектура
уже приступила к подготовке проекта планировки территории для продления линии в этот район.
"Сейчас время подъезда к станции в часы пик составляет до 30 минут. Продление линии в северо-восточном направлении позволит значительно улучшить городскую транспортную инфраструктуру, создав наиболее удобные и быстрые маршруты для горожан. Планируется, что до новых станций жители близлежащих домов смогут добираться всего за пять-десять минут", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении указывается, что линия метро пройдет под нацпарком "Лосиный остров", не затрагивая его территорию.
По словам председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской, линия не продлевалась в северо-восточном направлении в течение 35 лет, в связи с чем новые станции просто необходимы.
Первая линия столичного метрополитена – Сокольническая – была открыта в 1935 году. В настоящее время включает 27 станций.