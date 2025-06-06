https://ria.ru/20250606/dvizhenie-2021286067.html

В Белгородской области восстановили движение поездов после схода тепловоза

В Белгородской области восстановили движение поездов после схода тепловоза - РИА Новости, 06.06.2025

В Белгородской области восстановили движение поездов после схода тепловоза

Движение поездов на перегоне Прохоровка – Беленихино в Белгородской области после схода с рельсов резервного тепловоза полностью восстановлено, сообщили в... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T12:09:00+03:00

2025-06-06T12:09:00+03:00

2025-06-06T12:14:00+03:00

происшествия

белгородская область

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БЕЛГОРОД, 6 июн - РИА Новости. Движение поездов на перегоне Прохоровка – Беленихино в Белгородской области после схода с рельсов резервного тепловоза полностью восстановлено, сообщили в пресс-службе Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД) в Telegram-канале.Утром в пятницу губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в Прохоровском районе произошел сход резервного тепловоза. По предварительной информации - в результате заложенного под рельсы взрывного устройства. Пострадавших нет."Движение поездов на перегоне Прохоровка – Беленихино в Белгородской области полностью восстановлено. Напомним, что сегодня в связи со сходом тепловоза движение поездов на перегоне было временно приостановлено. В пути следования был задержан ряд пассажирских поездов. ОАО "РЖД" принимает меры по минимизации времени их задержки", - говорится в сообщении ЮВЖД.

https://ria.ru/20250606/bespilotniki-2021274276.html

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, белгородская область