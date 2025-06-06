Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области восстановили движение поездов после схода тепловоза - РИА Новости, 06.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:09 06.06.2025 (обновлено: 12:14 06.06.2025)
https://ria.ru/20250606/dvizhenie-2021286067.html
В Белгородской области восстановили движение поездов после схода тепловоза
В Белгородской области восстановили движение поездов после схода тепловоза - РИА Новости, 06.06.2025
В Белгородской области восстановили движение поездов после схода тепловоза
Движение поездов на перегоне Прохоровка – Беленихино в Белгородской области после схода с рельсов резервного тепловоза полностью восстановлено, сообщили в... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T12:09:00+03:00
2025-06-06T12:14:00+03:00
происшествия
белгородская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/39058/80/390588073_0:154:3011:1848_1920x0_80_0_0_05d49cf4839b4ce476bb2c93202bfc2e.jpg
БЕЛГОРОД, 6 июн - РИА Новости. Движение поездов на перегоне Прохоровка – Беленихино в Белгородской области после схода с рельсов резервного тепловоза полностью восстановлено, сообщили в пресс-службе Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД) в Telegram-канале.Утром в пятницу губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в Прохоровском районе произошел сход резервного тепловоза. По предварительной информации - в результате заложенного под рельсы взрывного устройства. Пострадавших нет."Движение поездов на перегоне Прохоровка – Беленихино в Белгородской области полностью восстановлено. Напомним, что сегодня в связи со сходом тепловоза движение поездов на перегоне было временно приостановлено. В пути следования был задержан ряд пассажирских поездов. ОАО "РЖД" принимает меры по минимизации времени их задержки", - говорится в сообщении ЮВЖД.
https://ria.ru/20250606/bespilotniki-2021274276.html
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/39058/80/390588073_172:0:2839:2000_1920x0_80_0_0_d574d6cfebd733833fb08cdee6408053.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгородская область
Происшествия, Белгородская область
В Белгородской области восстановили движение поездов после схода тепловоза

ЮВЖД: в Белгородской области восстановили движение поездов после схода тепловоза

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкЖелезнодорожный светофор
Железнодорожный светофор - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Железнодорожный светофор. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГОРОД, 6 июн - РИА Новости. Движение поездов на перегоне Прохоровка – Беленихино в Белгородской области после схода с рельсов резервного тепловоза полностью восстановлено, сообщили в пресс-службе Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД) в Telegram-канале.
Утром в пятницу губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в Прохоровском районе произошел сход резервного тепловоза. По предварительной информации - в результате заложенного под рельсы взрывного устройства. Пострадавших нет.
"Движение поездов на перегоне Прохоровка – Беленихино в Белгородской области полностью восстановлено. Напомним, что сегодня в связи со сходом тепловоза движение поездов на перегоне было временно приостановлено. В пути следования был задержан ряд пассажирских поездов. ОАО "РЖД" принимает меры по минимизации времени их задержки", - говорится в сообщении ЮВЖД.
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
Над Белгородской областью сбили два украинских беспилотника
Вчера, 11:26
 
ПроисшествияБелгородская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала