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В Белгородской области восстановили движение поездов после схода тепловоза
В Белгородской области восстановили движение поездов после схода тепловоза - РИА Новости, 06.06.2025
В Белгородской области восстановили движение поездов после схода тепловоза
Движение поездов на перегоне Прохоровка – Беленихино в Белгородской области после схода с рельсов резервного тепловоза полностью восстановлено, сообщили в... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T12:09:00+03:00
2025-06-06T12:09:00+03:00
2025-06-06T12:14:00+03:00
происшествия
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 6 июн - РИА Новости. Движение поездов на перегоне Прохоровка – Беленихино в Белгородской области после схода с рельсов резервного тепловоза полностью восстановлено, сообщили в пресс-службе Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД) в Telegram-канале.Утром в пятницу губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в Прохоровском районе произошел сход резервного тепловоза. По предварительной информации - в результате заложенного под рельсы взрывного устройства. Пострадавших нет."Движение поездов на перегоне Прохоровка – Беленихино в Белгородской области полностью восстановлено. Напомним, что сегодня в связи со сходом тепловоза движение поездов на перегоне было временно приостановлено. В пути следования был задержан ряд пассажирских поездов. ОАО "РЖД" принимает меры по минимизации времени их задержки", - говорится в сообщении ЮВЖД.
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белгородская область
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область
Происшествия, Белгородская область
В Белгородской области восстановили движение поездов после схода тепловоза
ЮВЖД: в Белгородской области восстановили движение поездов после схода тепловоза