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В Астраханской области в ДТП с бензовозом погибли трое полицейских
В Астраханской области в ДТП с бензовозом погибли трое полицейских - РИА Новости, 06.06.2025
В Астраханской области в ДТП с бензовозом погибли трое полицейских
Легковой автомобиль столкнулся с бензовозом в Лиманском районе Астраханской области, погибли трое полицейских, сообщил РИА Новости представитель регионального... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T21:23:00+03:00
2025-06-06T21:23:00+03:00
2025-06-06T21:57:00+03:00
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 июн — РИА Новости. Легковой автомобиль столкнулся с бензовозом в Лиманском районе Астраханской области, погибли трое полицейских, сообщил РИА Новости представитель регионального управления Следственного комитета России.По его словам, авария произошла в пятницу вечером на автодороге Р-215 Астрахань — Махачкала. Столкнулись автомобиль "Лада" и бензовоз."В результате ДТП погибли трое сотрудников полиции, которые находились в легковом автомобиле", — сказал собеседник агентства.На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.Как сообщил журналистам представитель УМВД по региону, по предварительным данным, водитель "Лады" не справился с управлением, съехал с дороги на обочину, а потом выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком "МАЗ". Погибли полицейские 2001, 1988 и 1986 года рождения.
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происшествия, астраханская область, следственный комитет россии (ск рф), россия, лиманский район
Происшествия, Астраханская область, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Лиманский район
В Астраханской области в ДТП с бензовозом погибли трое полицейских
СК: в Астраханской области автомобиль столкнулся с бензовозом, погибли трое