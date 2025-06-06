https://ria.ru/20250606/dtp-2021251725.html
В Крыму иномарка врезалась в автобус, погиб водитель
В Крыму иномарка врезалась в автобус, погиб водитель - РИА Новости, 06.06.2025
В Крыму иномарка врезалась в автобус, погиб водитель
Водитель иномарки погиб в ДТП с рейсовым автобусом в Крыму, сообщает управление госавтоинспекции МВД Крыма. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T10:08:00+03:00
2025-06-06T10:08:00+03:00
2025-06-06T10:20:00+03:00
происшествия
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости. Водитель иномарки погиб в ДТП с рейсовым автобусом в Крыму, сообщает управление госавтоинспекции МВД Крыма. Авария произошла минувшей ночью на автодороге "Красноперекопск-Джанкой" в районе села Новоивановка. "Водитель 2001 года рождения, управляя автомобилем BMW, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с рейсовым автобусом, двигавшемся по маршруту "Севастополь-Снежное-Севастополь", - говорится в сообщении. В результате ДТП водитель иномарки погиб. В рейсовом автобусе находились 14 человек, среди них нет пострадавших.
https://ria.ru/20250428/dtp-2013819574.html
республика крым
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика крым
Происшествия, Республика Крым
В Крыму иномарка врезалась в автобус, погиб водитель
В Крыму водитель BMW погиб после столкновения с рейсовым автобусом