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В Крыму иномарка врезалась в автобус, погиб водитель - РИА Новости, 06.06.2025
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10:08 06.06.2025 (обновлено: 10:20 06.06.2025)
https://ria.ru/20250606/dtp-2021251725.html
В Крыму иномарка врезалась в автобус, погиб водитель
В Крыму иномарка врезалась в автобус, погиб водитель - РИА Новости, 06.06.2025
В Крыму иномарка врезалась в автобус, погиб водитель
Водитель иномарки погиб в ДТП с рейсовым автобусом в Крыму, сообщает управление госавтоинспекции МВД Крыма. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T10:08:00+03:00
2025-06-06T10:20:00+03:00
происшествия
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости. Водитель иномарки погиб в ДТП с рейсовым автобусом в Крыму, сообщает управление госавтоинспекции МВД Крыма. Авария произошла минувшей ночью на автодороге "Красноперекопск-Джанкой" в районе села Новоивановка. "Водитель 2001 года рождения, управляя автомобилем BMW, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с рейсовым автобусом, двигавшемся по маршруту "Севастополь-Снежное-Севастополь", - говорится в сообщении. В результате ДТП водитель иномарки погиб. В рейсовом автобусе находились 14 человек, среди них нет пострадавших.
https://ria.ru/20250428/dtp-2013819574.html
республика крым
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происшествия, республика крым
Происшествия, Республика Крым
В Крыму иномарка врезалась в автобус, погиб водитель

В Крыму водитель BMW погиб после столкновения с рейсовым автобусом

© Фото : Госавтоинспекция КрымаДТП с участием рейсового автобуса на автодороге "Красноперекопск-Джанкой"
ДТП с участием рейсового автобуса на автодороге Красноперекопск-Джанкой - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© Фото : Госавтоинспекция Крыма
ДТП с участием рейсового автобуса на автодороге "Красноперекопск-Джанкой"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости. Водитель иномарки погиб в ДТП с рейсовым автобусом в Крыму, сообщает управление госавтоинспекции МВД Крыма.
Авария произошла минувшей ночью на автодороге "Красноперекопск-Джанкой" в районе села Новоивановка.
«
"Водитель 2001 года рождения, управляя автомобилем BMW, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с рейсовым автобусом, двигавшемся по маршруту "Севастополь-Снежное-Севастополь", - говорится в сообщении.
В результате ДТП водитель иномарки погиб. В рейсовом автобусе находились 14 человек, среди них нет пострадавших.
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ПроисшествияРеспублика Крым
 
 
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