https://ria.ru/20250606/dtp-2021251725.html

В Крыму иномарка врезалась в автобус, погиб водитель

В Крыму иномарка врезалась в автобус, погиб водитель - РИА Новости, 06.06.2025

В Крыму иномарка врезалась в автобус, погиб водитель

Водитель иномарки погиб в ДТП с рейсовым автобусом в Крыму, сообщает управление госавтоинспекции МВД Крыма. РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T10:08:00+03:00

2025-06-06T10:08:00+03:00

2025-06-06T10:20:00+03:00

происшествия

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости. Водитель иномарки погиб в ДТП с рейсовым автобусом в Крыму, сообщает управление госавтоинспекции МВД Крыма. Авария произошла минувшей ночью на автодороге "Красноперекопск-Джанкой" в районе села Новоивановка. "Водитель 2001 года рождения, управляя автомобилем BMW, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с рейсовым автобусом, двигавшемся по маршруту "Севастополь-Снежное-Севастополь", - говорится в сообщении. В результате ДТП водитель иномарки погиб. В рейсовом автобусе находились 14 человек, среди них нет пострадавших.

https://ria.ru/20250428/dtp-2013819574.html

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, республика крым