https://ria.ru/20250606/dtp-2021239617.html

Минздрав рассказал о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Хабаровске

Минздрав рассказал о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Хабаровске - РИА Новости, 06.06.2025

Минздрав рассказал о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Хабаровске

После ДТП с автобусом в Хабаровске на стационарном лечении находятся 14 пострадавших, 12 из них - дети, сообщил помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов. РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T09:11:00+03:00

2025-06-06T09:11:00+03:00

2025-06-06T09:20:00+03:00

происшествия

хабаровск

россия

алексей кузнецов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021225484_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_6a4426e214bd022686f4b1b4c4313bc4.jpg

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. После ДТП с автобусом в Хабаровске на стационарном лечении находятся 14 пострадавших, 12 из них - дети, сообщил помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов."В результате ДТП с автобусом в Хабаровске на стационарном лечении в Краевой клинической больнице N2 и Детской краевой клинической больнице находятся 14 пострадавших, 12 из них - дети", - сказал Кузнецов журналистам.Он добавил, что все пострадавшие, по оценкам врачей, находятся в состоянии средней тяжести. Пациенты получают всю необходимую медицинскую помощь в полном объеме, также запланировано проведение телемедицинских консультаций со специалистами федеральных медицинских центров."Оказание медицинской помощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России", - сообщил Кузнецов.Ранее госавтоинспекция региона сообщила, что автобус, который вез детей на экскурсию в зоосад "Приамурский", перевернулся, предварительно, из-за отказа тормозов. В салоне в момент ДТП находились 30 детей. По первоначальным данным ГИБДД, пострадали семь детей, их доставили в медучреждение с ушибами. СУСК уточнил, что пострадали 12 детей. Заведено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Прокуратура проводит проверку.

https://ria.ru/20250428/dtp-2013819574.html

хабаровск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, хабаровск, россия, алексей кузнецов