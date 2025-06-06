https://ria.ru/20250606/dtp-2021239617.html
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Хабаровске
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Хабаровске - РИА Новости, 06.06.2025
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Хабаровске
После ДТП с автобусом в Хабаровске на стационарном лечении находятся 14 пострадавших, 12 из них - дети, сообщил помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T09:11:00+03:00
2025-06-06T09:11:00+03:00
2025-06-06T09:20:00+03:00
происшествия
хабаровск
россия
алексей кузнецов
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. После ДТП с автобусом в Хабаровске на стационарном лечении находятся 14 пострадавших, 12 из них - дети, сообщил помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов."В результате ДТП с автобусом в Хабаровске на стационарном лечении в Краевой клинической больнице N2 и Детской краевой клинической больнице находятся 14 пострадавших, 12 из них - дети", - сказал Кузнецов журналистам.Он добавил, что все пострадавшие, по оценкам врачей, находятся в состоянии средней тяжести. Пациенты получают всю необходимую медицинскую помощь в полном объеме, также запланировано проведение телемедицинских консультаций со специалистами федеральных медицинских центров."Оказание медицинской помощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России", - сообщил Кузнецов.Ранее госавтоинспекция региона сообщила, что автобус, который вез детей на экскурсию в зоосад "Приамурский", перевернулся, предварительно, из-за отказа тормозов. В салоне в момент ДТП находились 30 детей. По первоначальным данным ГИБДД, пострадали семь детей, их доставили в медучреждение с ушибами. СУСК уточнил, что пострадали 12 детей. Заведено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Прокуратура проводит проверку.
https://ria.ru/20250428/dtp-2013819574.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, хабаровск, россия, алексей кузнецов
Происшествия, Хабаровск, Россия, Алексей Кузнецов
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Хабаровске
Кузнецов: после ДТП с автобусом в Хабаровске 14 пострадавших попали в больницы
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. После ДТП с автобусом в Хабаровске на стационарном лечении находятся 14 пострадавших, 12 из них - дети, сообщил помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов.
«
"В результате ДТП с автобусом в Хабаровске на стационарном лечении в Краевой клинической больнице N2 и Детской краевой клинической больнице находятся 14 пострадавших, 12 из них - дети", - сказал Кузнецов журналистам.
Он добавил, что все пострадавшие, по оценкам врачей, находятся в состоянии средней тяжести. Пациенты получают всю необходимую медицинскую помощь в полном объеме, также запланировано проведение телемедицинских консультаций со специалистами федеральных медицинских центров.
«
"Оказание медицинской помощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России", - сообщил Кузнецов.
Ранее госавтоинспекция региона сообщила, что автобус, который вез детей на экскурсию в зоосад "Приамурский", перевернулся, предварительно, из-за отказа тормозов. В салоне в момент ДТП находились 30 детей. По первоначальным данным ГИБДД, пострадали семь детей, их доставили в медучреждение с ушибами. СУСК уточнил, что пострадали 12 детей. Заведено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Прокуратура проводит проверку.