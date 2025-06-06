В Хабаровском крае проверят перевозчиков после ДТП с автобусом
В Хабаровском крае проверят всех перевозчиков после ДТП, где пострадали дети
© Фото : Госавтоинспекции Хабаровского краяДТП с автобусом в Хабаровском крае
© Фото : Госавтоинспекции Хабаровского края
ДТП с автобусом в Хабаровском крае
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ХАБАРОВСК, 6 июн - РИА Новости. Всех перевозчиков в Хабаровском крае поручено проверить после ДТП с экскурсионным автобусом, в результате которого пострадали 12 детей, сообщил глава региона Дмитрий Демешин в своем Telegram-канале.
Ранее госавтоинспекция региона сообщила, что автобус, который вез детей на экскурсию в зоосад "Приамурский", перевернулся, предварительно, из-за отказа тормозов. В салоне в момент ДТП находились 30 детей. По первоначальным данным ГИБДД, пострадали семь детей, их доставили в медучреждение с ушибами. СУСК уточнил, что пострадали 12 детей. Заведено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Прокуратура проводит проверку.
"ДТП со школьным автобусом в пригороде Хабаровска - вопиющий случай. По предварительной информации, у экскурсионного автобуса, перевозившего детей, отказали тормоза. Я дал указание сегодня же начать тотальную проверку всех перевозчиков, у которых есть разрешение на работу с детьми! Проверить техническое состояние автобусов, здоровье водителей", - написал Демешин.
Глава региона уточнил, что в автобусе были дети из школы №66. Все живы, семерых с ушибами отвезли в ККБ имени профессора О.В. Владимирцева, пятерых - вместе с руководителем группы и одним из родителей - в ККБ №2, у них также диагностированы ушибы.
"Глава минздрава уже едет к пострадавшим, чтобы все выяснить. Госавтоинспекция установит все обстоятельства и причины аварии. Ситуация находится на моем личном контроле. Предупреждаю: никто из виноватых в этой ситуации от ответственности не уйдет", - заключил Демешин.