https://ria.ru/20250606/dtp-2021228390.html

В Хабаровском крае проверят перевозчиков после ДТП с автобусом

В Хабаровском крае проверят перевозчиков после ДТП с автобусом - РИА Новости, 06.06.2025

В Хабаровском крае проверят перевозчиков после ДТП с автобусом

Всех перевозчиков в Хабаровском крае поручено проверить после ДТП с экскурсионным автобусом, в результате которого пострадали 12 детей, сообщил глава региона... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T06:43:00+03:00

2025-06-06T06:43:00+03:00

2025-06-06T06:43:00+03:00

происшествия

хабаровский край

хабаровск

дмитрий демешин

гибдд мвд рф

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ХАБАРОВСК, 6 июн - РИА Новости. Всех перевозчиков в Хабаровском крае поручено проверить после ДТП с экскурсионным автобусом, в результате которого пострадали 12 детей, сообщил глава региона Дмитрий Демешин в своем Telegram-канале. Ранее госавтоинспекция региона сообщила, что автобус, который вез детей на экскурсию в зоосад "Приамурский", перевернулся, предварительно, из-за отказа тормозов. В салоне в момент ДТП находились 30 детей. По первоначальным данным ГИБДД, пострадали семь детей, их доставили в медучреждение с ушибами. СУСК уточнил, что пострадали 12 детей. Заведено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Прокуратура проводит проверку. "ДТП со школьным автобусом в пригороде Хабаровска - вопиющий случай. По предварительной информации, у экскурсионного автобуса, перевозившего детей, отказали тормоза. Я дал указание сегодня же начать тотальную проверку всех перевозчиков, у которых есть разрешение на работу с детьми! Проверить техническое состояние автобусов, здоровье водителей", - написал Демешин. Глава региона уточнил, что в автобусе были дети из школы №66. Все живы, семерых с ушибами отвезли в ККБ имени профессора О.В. Владимирцева, пятерых - вместе с руководителем группы и одним из родителей - в ККБ №2, у них также диагностированы ушибы. "Глава минздрава уже едет к пострадавшим, чтобы все выяснить. Госавтоинспекция установит все обстоятельства и причины аварии. Ситуация находится на моем личном контроле. Предупреждаю: никто из виноватых в этой ситуации от ответственности не уйдет", - заключил Демешин.

https://ria.ru/20250601/dtp-2020334651.html

https://ria.ru/20250428/avtobus-2013760358.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, хабаровский край, хабаровск, дмитрий демешин, гибдд мвд рф