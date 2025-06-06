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В Хабаровском крае проверят перевозчиков после ДТП с автобусом - РИА Новости, 06.06.2025
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06:43 06.06.2025
https://ria.ru/20250606/dtp-2021228390.html
В Хабаровском крае проверят перевозчиков после ДТП с автобусом
В Хабаровском крае проверят перевозчиков после ДТП с автобусом - РИА Новости, 06.06.2025
В Хабаровском крае проверят перевозчиков после ДТП с автобусом
Всех перевозчиков в Хабаровском крае поручено проверить после ДТП с экскурсионным автобусом, в результате которого пострадали 12 детей, сообщил глава региона... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T06:43:00+03:00
2025-06-06T06:43:00+03:00
происшествия
хабаровский край
хабаровск
дмитрий демешин
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ХАБАРОВСК, 6 июн - РИА Новости. Всех перевозчиков в Хабаровском крае поручено проверить после ДТП с экскурсионным автобусом, в результате которого пострадали 12 детей, сообщил глава региона Дмитрий Демешин в своем Telegram-канале. Ранее госавтоинспекция региона сообщила, что автобус, который вез детей на экскурсию в зоосад "Приамурский", перевернулся, предварительно, из-за отказа тормозов. В салоне в момент ДТП находились 30 детей. По первоначальным данным ГИБДД, пострадали семь детей, их доставили в медучреждение с ушибами. СУСК уточнил, что пострадали 12 детей. Заведено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Прокуратура проводит проверку. "ДТП со школьным автобусом в пригороде Хабаровска - вопиющий случай. По предварительной информации, у экскурсионного автобуса, перевозившего детей, отказали тормоза. Я дал указание сегодня же начать тотальную проверку всех перевозчиков, у которых есть разрешение на работу с детьми! Проверить техническое состояние автобусов, здоровье водителей", - написал Демешин. Глава региона уточнил, что в автобусе были дети из школы №66. Все живы, семерых с ушибами отвезли в ККБ имени профессора О.В. Владимирцева, пятерых - вместе с руководителем группы и одним из родителей - в ККБ №2, у них также диагностированы ушибы. "Глава минздрава уже едет к пострадавшим, чтобы все выяснить. Госавтоинспекция установит все обстоятельства и причины аварии. Ситуация находится на моем личном контроле. Предупреждаю: никто из виноватых в этой ситуации от ответственности не уйдет", - заключил Демешин.
https://ria.ru/20250601/dtp-2020334651.html
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происшествия, хабаровский край, хабаровск, дмитрий демешин, гибдд мвд рф
Происшествия, Хабаровский край, Хабаровск, Дмитрий Демешин, ГИБДД МВД РФ
В Хабаровском крае проверят перевозчиков после ДТП с автобусом

В Хабаровском крае проверят всех перевозчиков после ДТП, где пострадали дети

© Фото : Госавтоинспекции Хабаровского краяДТП с автобусом в Хабаровском крае
ДТП с автобусом в Хабаровском крае - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© Фото : Госавтоинспекции Хабаровского края
ДТП с автобусом в Хабаровском крае
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ХАБАРОВСК, 6 июн - РИА Новости. Всех перевозчиков в Хабаровском крае поручено проверить после ДТП с экскурсионным автобусом, в результате которого пострадали 12 детей, сообщил глава региона Дмитрий Демешин в своем Telegram-канале.
Ранее госавтоинспекция региона сообщила, что автобус, который вез детей на экскурсию в зоосад "Приамурский", перевернулся, предварительно, из-за отказа тормозов. В салоне в момент ДТП находились 30 детей. По первоначальным данным ГИБДД, пострадали семь детей, их доставили в медучреждение с ушибами. СУСК уточнил, что пострадали 12 детей. Заведено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Прокуратура проводит проверку.
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"ДТП со школьным автобусом в пригороде Хабаровска - вопиющий случай. По предварительной информации, у экскурсионного автобуса, перевозившего детей, отказали тормоза. Я дал указание сегодня же начать тотальную проверку всех перевозчиков, у которых есть разрешение на работу с детьми! Проверить техническое состояние автобусов, здоровье водителей", - написал Демешин.
Глава региона уточнил, что в автобусе были дети из школы №66. Все живы, семерых с ушибами отвезли в ККБ имени профессора О.В. Владимирцева, пятерых - вместе с руководителем группы и одним из родителей - в ККБ №2, у них также диагностированы ушибы.
"Глава минздрава уже едет к пострадавшим, чтобы все выяснить. Госавтоинспекция установит все обстоятельства и причины аварии. Ситуация находится на моем личном контроле. Предупреждаю: никто из виноватых в этой ситуации от ответственности не уйдет", - заключил Демешин.
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ПроисшествияХабаровский крайХабаровскДмитрий ДемешинГИБДД МВД РФ
 
 
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