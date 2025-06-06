https://ria.ru/20250606/donetsk-2021398123.html
В Ростовской области завели дело на главного архитектора Донецка
В Ростовской области завели дело на главного архитектора Донецка - РИА Новости, 06.06.2025
В Ростовской области завели дело на главного архитектора Донецка
Уголовное дело о превышении должностных полномочий завели на главного архитектора города Донецка в Ростовской области, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T17:48:00+03:00
2025-06-06T17:48:00+03:00
2025-06-06T17:48:00+03:00
происшествия
донецк
ростовская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147129/93/1471299325_0:42:2640:1526_1920x0_80_0_0_14ef49d4394ee3387680ac58418442f6.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 июн - РИА Новости. Уголовное дело о превышении должностных полномочий завели на главного архитектора города Донецка в Ростовской области, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону. "Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя главы администрации города Донецка Ростовской области по территориальному развитию – главного архитектора в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий, повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан)", - говорится в сообщении. По версии следствия, в 2024 году фигурант превысил свои должностные полномочия: выдал разрешение на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства, который не соответствовал проектной документации. "В дальнейшем это позволило третьему лицу приобрести право собственности на муниципальный земельный участок, где расположена постройка, в обход установленной процедуры и по заниженной стоимости", - говорится в релизе. В настоящее время выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20250606/krym-2021250794.html
донецк
ростовская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147129/93/1471299325_0:0:2036:1526_1920x0_80_0_0_ec33917c4b4a383fe211443f3805dc55.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецк, ростовская область, россия
Происшествия, Донецк, Ростовская область, Россия
В Ростовской области завели дело на главного архитектора Донецка
На главного архитектора Донецка завели дело о превышении должностных полномочий
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 июн - РИА Новости. Уголовное дело о превышении должностных полномочий завели на главного архитектора города Донецка в Ростовской области, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону.
"Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя главы администрации города Донецка Ростовской области
по территориальному развитию – главного архитектора в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 286 УК РФ
(совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий, повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, в 2024 году фигурант превысил свои должностные полномочия: выдал разрешение на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства, который не соответствовал проектной документации.
"В дальнейшем это позволило третьему лицу приобрести право собственности на муниципальный земельный участок, где расположена постройка, в обход установленной процедуры и по заниженной стоимости", - говорится в релизе.
В настоящее время выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, уточнили в ведомстве.