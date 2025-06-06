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В Ростовской области завели дело на главного архитектора Донецка

В Ростовской области завели дело на главного архитектора Донецка - РИА Новости, 06.06.2025

В Ростовской области завели дело на главного архитектора Донецка

Уголовное дело о превышении должностных полномочий завели на главного архитектора города Донецка в Ростовской области, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T17:48:00+03:00

2025-06-06T17:48:00+03:00

2025-06-06T17:48:00+03:00

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 июн - РИА Новости. Уголовное дело о превышении должностных полномочий завели на главного архитектора города Донецка в Ростовской области, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону. "Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя главы администрации города Донецка Ростовской области по территориальному развитию – главного архитектора в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий, повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан)", - говорится в сообщении. По версии следствия, в 2024 году фигурант превысил свои должностные полномочия: выдал разрешение на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства, который не соответствовал проектной документации. "В дальнейшем это позволило третьему лицу приобрести право собственности на муниципальный земельный участок, где расположена постройка, в обход установленной процедуры и по заниженной стоимости", - говорится в релизе. В настоящее время выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20250606/krym-2021250794.html

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происшествия, донецк, ростовская область, россия