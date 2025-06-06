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В Ростовской области завели дело на главного архитектора Донецка - РИА Новости, 06.06.2025
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17:48 06.06.2025
https://ria.ru/20250606/donetsk-2021398123.html
В Ростовской области завели дело на главного архитектора Донецка
В Ростовской области завели дело на главного архитектора Донецка - РИА Новости, 06.06.2025
В Ростовской области завели дело на главного архитектора Донецка
Уголовное дело о превышении должностных полномочий завели на главного архитектора города Донецка в Ростовской области, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T17:48:00+03:00
2025-06-06T17:48:00+03:00
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 июн - РИА Новости. Уголовное дело о превышении должностных полномочий завели на главного архитектора города Донецка в Ростовской области, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону. "Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя главы администрации города Донецка Ростовской области по территориальному развитию – главного архитектора в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий, повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан)", - говорится в сообщении. По версии следствия, в 2024 году фигурант превысил свои должностные полномочия: выдал разрешение на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства, который не соответствовал проектной документации. "В дальнейшем это позволило третьему лицу приобрести право собственности на муниципальный земельный участок, где расположена постройка, в обход установленной процедуры и по заниженной стоимости", - говорится в релизе. В настоящее время выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, уточнили в ведомстве.
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происшествия, донецк, ростовская область, россия
Происшествия, Донецк, Ростовская область, Россия
В Ростовской области завели дело на главного архитектора Донецка

На главного архитектора Донецка завели дело о превышении должностных полномочий

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 июн - РИА Новости. Уголовное дело о превышении должностных полномочий завели на главного архитектора города Донецка в Ростовской области, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону.
"Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя главы администрации города Донецка Ростовской области по территориальному развитию – главного архитектора в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий, повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, в 2024 году фигурант превысил свои должностные полномочия: выдал разрешение на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства, который не соответствовал проектной документации.
"В дальнейшем это позволило третьему лицу приобрести право собственности на муниципальный земельный участок, где расположена постройка, в обход установленной процедуры и по заниженной стоимости", - говорится в релизе.
В настоящее время выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, уточнили в ведомстве.
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