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Политика Байдена и Трампа нанесла удар по доллару, заявили эксперты - РИА Новости, 06.06.2025
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04:10 06.06.2025
https://ria.ru/20250606/dollar-2021219013.html
Политика Байдена и Трампа нанесла удар по доллару, заявили эксперты
Политика Байдена и Трампа нанесла удар по доллару, заявили эксперты - РИА Новости, 06.06.2025
Политика Байдена и Трампа нанесла удар по доллару, заявили эксперты
Доллар сегодня празднует свое 240-летие: 6 июня 1785 года Континентальный конгресс США официально утвердил его в качестве денежной единицы Соединенных Штатов... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T04:10:00+03:00
2025-06-06T04:10:00+03:00
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татьяна белянчикова
джо байден
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Доллар сегодня празднует свое 240-летие: 6 июня 1785 года Континентальный конгресс США официально утвердил его в качестве денежной единицы Соединенных Штатов. Долгое время доллар рассматривался как символ стабильности и доверия, однако в последние годы действиями властей имидж американской валюты был существенно подорван, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты. "Несмотря на свой почтенный возраст, доллар сильной валютой, какой он был еще 30 лет тому назад, назвать уже нельзя. Джо Байден и Дональд Трамп сделали от себя все возможное, чтобы американская валюта ослабела, перестав олицетворять мощь США. Наоборот, он сегодня демонстрирует их слабость и девальвацию влияния на международной арене", - отмечает независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. Этому способствовали, по словам доцента кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Г. В. Плеханова Татьяны Белянчиковой, не столько экономические причины, например рост госдолга, сколько решения и просто поведение властей, в значительной степени навредившие имиджу американской валюты. С начала текущего года наблюдается снижение доллара по индексу ICE U.S. Dollar Index на 8,8%. Согласно рыночным данным Dow Jones, это было самое слабое начало календарного года за всю историю наблюдений, начиная как минимум с середины 1980-х годов. Такое снижение, комментирует и. о. заведующей кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Г. В. Плеханова Светлана Фрумина, обусловлено опасениями по поводу растущего дефицита бюджета США и нестабильной торговой политики страны. Что угрожает доллару Действия в отношении России, которые привели к заморозке валютных резервов РФ, находящихся на счетах в американских и европейских банках, заставили ряд стран искать альтернативы доллару. "Ведь подует ветер перемен в отношениях с США не в ту сторону – и у страны есть огромный шанс лишиться сбережений в американской валюте по чисто политическим причинам. Поэтому страны прорабатывают для себя негативный санкционный сценарий и на случай его реализации пытаются освободить себя от чрезмерной зависимости от доллара в резервах и расчетах", - поясняет Белянчикова. Как показал анализ РИА Новости, число борцов с долларом США по итогам 2024 года уже превысило количество его сторонников: больше половины стран земного шара в той или иной степени объявили ему бойкот, а с начала прошлого года на путь дедолларизации ступили еще 14 государств. Кроме того, дедолларизации способствовало отключение большинства крупных российских банков от межбанковской системы SWIFT и санкции в отношении Московской биржи. Это вынудили Россию работать со странами-контрагентами с использованием других валют. Так, по данным Банка России, на рубль за импортные товары и услуги сейчас приходится больше половины всех расчетов. А в экспортных платежах доля рубля, по последним данным, и вовсе составляет максимальные 47,6%. Настолько же уверенно себя чувствует и юань: его доля в трансграничных платежах небанковского сектора экономики Китая по итогам апреля составила 55%, тогда как доллар много месяцев подряд находится вблизи 40%, а евро - 2-3%. Наконец, обращает внимание эксперт Белянчикова, очень сильно навредили доллару совсем свежие решения от новой администрации США по поводу импортных пошлин. В иных условиях это обычно приводит к росту курса национальной валюты, но на этот раз все было по-другому: пошлины коснулись большинства стран (хотя во многих случаях на них и введен пока 90-дневный мораторий), и это пошатнуло доллар в части его стоимости на международном валютном рынке. Например, евро с начала года подорожал к доллару США с начала года примерно на 10%, почти то же произошло с другими основными валютами, подчеркивает она.
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сша, россия, китай, татьяна белянчикова, джо байден, дональд трамп, рэу имени г. в. плеханова, московская биржа, dow jones, в мире
США, Россия, Китай, Татьяна Белянчикова, Джо Байден, Дональд Трамп, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Московская биржа, Dow Jones, В мире
Политика Байдена и Трампа нанесла удар по доллару, заявили эксперты

Хазанов: политика Байдена и Трампа нанесла по доллару сильнейший за 240 лет удар

© РИА Новости / Михаил Кутузов | Перейти в медиабанкДоллары США
Доллары США - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Михаил Кутузов
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Доллар сегодня празднует свое 240-летие: 6 июня 1785 года Континентальный конгресс США официально утвердил его в качестве денежной единицы Соединенных Штатов. Долгое время доллар рассматривался как символ стабильности и доверия, однако в последние годы действиями властей имидж американской валюты был существенно подорван, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты.
"Несмотря на свой почтенный возраст, доллар сильной валютой, какой он был еще 30 лет тому назад, назвать уже нельзя. Джо Байден и Дональд Трамп сделали от себя все возможное, чтобы американская валюта ослабела, перестав олицетворять мощь США. Наоборот, он сегодня демонстрирует их слабость и девальвацию влияния на международной арене", - отмечает независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.
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Этому способствовали, по словам доцента кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Г. В. Плеханова Татьяны Белянчиковой, не столько экономические причины, например рост госдолга, сколько решения и просто поведение властей, в значительной степени навредившие имиджу американской валюты.
С начала текущего года наблюдается снижение доллара по индексу ICE U.S. Dollar Index на 8,8%. Согласно рыночным данным Dow Jones, это было самое слабое начало календарного года за всю историю наблюдений, начиная как минимум с середины 1980-х годов. Такое снижение, комментирует и. о. заведующей кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Г. В. Плеханова Светлана Фрумина, обусловлено опасениями по поводу растущего дефицита бюджета США и нестабильной торговой политики страны.
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Что угрожает доллару

Действия в отношении России, которые привели к заморозке валютных резервов РФ, находящихся на счетах в американских и европейских банках, заставили ряд стран искать альтернативы доллару. "Ведь подует ветер перемен в отношениях с США не в ту сторону – и у страны есть огромный шанс лишиться сбережений в американской валюте по чисто политическим причинам. Поэтому страны прорабатывают для себя негативный санкционный сценарий и на случай его реализации пытаются освободить себя от чрезмерной зависимости от доллара в резервах и расчетах", - поясняет Белянчикова.
Как показал анализ РИА Новости, число борцов с долларом США по итогам 2024 года уже превысило количество его сторонников: больше половины стран земного шара в той или иной степени объявили ему бойкот, а с начала прошлого года на путь дедолларизации ступили еще 14 государств. Кроме того, дедолларизации способствовало отключение большинства крупных российских банков от межбанковской системы SWIFT и санкции в отношении Московской биржи. Это вынудили Россию работать со странами-контрагентами с использованием других валют.
Так, по данным Банка России, на рубль за импортные товары и услуги сейчас приходится больше половины всех расчетов. А в экспортных платежах доля рубля, по последним данным, и вовсе составляет максимальные 47,6%. Настолько же уверенно себя чувствует и юань: его доля в трансграничных платежах небанковского сектора экономики Китая по итогам апреля составила 55%, тогда как доллар много месяцев подряд находится вблизи 40%, а евро - 2-3%.
Наконец, обращает внимание эксперт Белянчикова, очень сильно навредили доллару совсем свежие решения от новой администрации США по поводу импортных пошлин. В иных условиях это обычно приводит к росту курса национальной валюты, но на этот раз все было по-другому: пошлины коснулись большинства стран (хотя во многих случаях на них и введен пока 90-дневный мораторий), и это пошатнуло доллар в части его стоимости на международном валютном рынке.
Например, евро с начала года подорожал к доллару США с начала года примерно на 10%, почти то же произошло с другими основными валютами, подчеркивает она.
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