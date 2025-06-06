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Молдавский политик рассказал, как власти похищают государственные средства - РИА Новости, 06.06.2025
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17:41 06.06.2025
https://ria.ru/20250606/dodon-2021395859.html
Молдавский политик рассказал, как власти похищают государственные средства
Молдавский политик рассказал, как власти похищают государственные средства - РИА Новости, 06.06.2025
Молдавский политик рассказал, как власти похищают государственные средства
Власти Молдавии используют энергетический кризис, чтобы реализовать схему хищения государственных средств за счет смены поставщика газа, считает экс-президент,... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T17:41:00+03:00
2025-06-06T17:41:00+03:00
молдавия
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игорь додон
молдовагаз
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КИШИНЕВ, 6 июн - РИА Новости. Власти Молдавии используют энергетический кризис, чтобы реализовать схему хищения государственных средств за счет смены поставщика газа, считает экс-президент, лидер Соцпартии Игорь Додон. Молдавское национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) предупредило в начале апреля, что может лишить "Молдовагаз" лицензии на поставку природного газа, если компания не завершит процедуру отделения газотранспортной дочерней компании "Молдоватрансгаз" до 31 июля 2025 года. Ранее этот срок был установлен до 30 сентября 2026 года. В мае НАРЭ назначило компанию Energocom поставщиком газа в республике на тот случай, если "Молдовагаз" не сможет выполнить необходимые для сохранения лицензии условия. Компания возьмет у ЕБРР кредит на 400 миллионов евро на закупку газа под гарантии правительства. "Передача лицензии "Молдовагаза" компании Energocom, предоставление кредита Energocom под государственные гарантии – это новая схема хищения государственных средств", - написал Додон в своем Telegram-канале. Он отметил, что только обслуживание этого кредита обойдется гражданам в 72 миллиона евро, это приведет к росту тарифа на газ. "Прикрываясь хорошими временами, они воруют из наших карманов. Но мы обязательно детально разберёмся и с этой, и со всеми остальными схемами", - подчеркнул Додон. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, обеспечением Молдавии голубым топливом занимается гопкомпания Energocom. При этом информация о том, у кого закупается газ, а также по какой цене, является засекреченной, она становится известна потребителям только после того, как заключается очередной контракт. Оппозиция в Молдавии уже поднимала вопрос о необходимости заслушать в парламенте министра энергетики Дорина Жунгиету и руководство Национального агентства по регулированию в энергетике в связи с сокрытием цен на закупку газа, однако большинство в лице правящей партии "Действие и солидарность" не поддержало подобную инициативу.
https://ria.ru/20250605/moldaviya-2021105662.html
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молдавия, украина, европа, игорь додон, молдовагаз, европейский банк реконструкции и развития, в мире
Молдавия, Украина, Европа, Игорь Додон, Молдовагаз, Европейский банк реконструкции и развития, В мире
Молдавский политик рассказал, как власти похищают государственные средства

Додон: Кишинев реализует схему хищения госсредств за счет смены поставщика газа

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкИгорь Додон
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Игорь Додон. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 6 июн - РИА Новости. Власти Молдавии используют энергетический кризис, чтобы реализовать схему хищения государственных средств за счет смены поставщика газа, считает экс-президент, лидер Соцпартии Игорь Додон.
Молдавское национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) предупредило в начале апреля, что может лишить "Молдовагаз" лицензии на поставку природного газа, если компания не завершит процедуру отделения газотранспортной дочерней компании "Молдоватрансгаз" до 31 июля 2025 года. Ранее этот срок был установлен до 30 сентября 2026 года. В мае НАРЭ назначило компанию Energocom поставщиком газа в республике на тот случай, если "Молдовагаз" не сможет выполнить необходимые для сохранения лицензии условия. Компания возьмет у ЕБРР кредит на 400 миллионов евро на закупку газа под гарантии правительства.
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"Передача лицензии "Молдовагаза" компании Energocom, предоставление кредита Energocom под государственные гарантии – это новая схема хищения государственных средств", - написал Додон в своем Telegram-канале.
Он отметил, что только обслуживание этого кредита обойдется гражданам в 72 миллиона евро, это приведет к росту тарифа на газ. "Прикрываясь хорошими временами, они воруют из наших карманов. Но мы обязательно детально разберёмся и с этой, и со всеми остальными схемами", - подчеркнул Додон.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, обеспечением Молдавии голубым топливом занимается гопкомпания Energocom. При этом информация о том, у кого закупается газ, а также по какой цене, является засекреченной, она становится известна потребителям только после того, как заключается очередной контракт. Оппозиция в Молдавии уже поднимала вопрос о необходимости заслушать в парламенте министра энергетики Дорина Жунгиету и руководство Национального агентства по регулированию в энергетике в связи с сокрытием цен на закупку газа, однако большинство в лице правящей партии "Действие и солидарность" не поддержало подобную инициативу.
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МолдавияУкраинаЕвропаИгорь ДодонМолдовагазЕвропейский банк реконструкции и развитияВ мире
 
 
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