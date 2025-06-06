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Экс-президент Молдавии призвал Санду уйти в отставку

Экс-президент Молдавии призвал Санду уйти в отставку - РИА Новости, 06.06.2025

Экс-президент Молдавии призвал Санду уйти в отставку

Экс-президент Молдавии Игорь Додон призвал власти республики уйти в отставку, если они не могут избежать давления Запада, который пытается втянуть страну в... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T12:15:00+03:00

2025-06-06T12:15:00+03:00

2025-06-06T12:15:00+03:00

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КИШИНЕВ, 6 июн - РИА Новости. Экс-президент Молдавии Игорь Додон призвал власти республики уйти в отставку, если они не могут избежать давления Запада, который пытается втянуть страну в войну. "Хочу обратиться к Майе Санду и Дорину Речану: если на вас давят ваши западные кураторы и заставляют втянуть Молдову в войну, лучше откажитесь и уйдите, подайте в отставку. Иначе все объединятся против вас, и тогда вам уже ничего не поможет", - написал Додон в своем Telegram-канале. По его словам, в регионе складывается очень тревожная и опасная ситуация, и властям Молдовы следовало бы быть тише воды и ниже травы, не спекулировать, не бросаться громкими фразами. Вместо этого власти поднимают вопрос о превращении аэропорту а Маркулештах в военный хаб, а премьер запугивает граждан. "Вместо того, чтобы дать четкий мессадж, что Приднестровье - это часть Республики Молдова и мы не позволим дестабилизировать там ситуацию в интересах внешних игроков, Дорин Речан вдруг делает провокационное заявление о том, что Россия хочет десантировать туда 10 тысяч солдат. Для кого вы это заявили, в чьих интересах? Точно не в интересах Республики Молдова", - подчеркнул Додон. Согласно молдавской конституции, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии. Санду в интервью местным изданиям подчеркивает, что республике нужно продолжать дискуссию о сближении с НАТО, поскольку это якобы помогает укрепить обороноспособность страны.

https://ria.ru/20250605/bednost-2021052486.html

https://ria.ru/20250603/sandu-2020732407.html

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в мире, молдавия, россия, сша, игорь додон, майя санду, дорин речан, нато