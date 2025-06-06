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Новое заявление Зеленского о России вызвало недоумение на Украине - РИА Новости, 06.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:56 06.06.2025 (обновлено: 19:18 06.06.2025)
https://ria.ru/20250606/dmitruk-2021318965.html
Новое заявление Зеленского о России вызвало недоумение на Украине
Новое заявление Зеленского о России вызвало недоумение на Украине - РИА Новости, 06.06.2025
Новое заявление Зеленского о России вызвало недоумение на Украине
Депутат Верховной рады Артем Дмитрук раскритиковал жалобы Владимира Зеленского на западных союзников, которые не оказывают давления на Россию. Об этом он... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T13:56:00+03:00
2025-06-06T19:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
владимир зеленский
украина
киев
верховная рада украины
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МОСКВА, 6 июня — РИА Новости. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук раскритиковал жалобы Владимира Зеленского на западных союзников, которые не оказывают давления на Россию. Об этом он написал в Telegram-канале."Удивительно, с каким лицемерием этот человек продолжает раздавать ярлыки, хотя сам давно заслужил только один: главный в гибели Украины!" — говорится в публикации. По мнению Дмитрука, цель Зеленского — стать лидером третьей мировой войны. В пятницу Минобороны России сообщило, что российские войска ночью нанесли массированный удар в ответ на теракты Киева. Среди пораженных целей —конструкторские бюро, предприятия выпуска и ремонта оружия и военной техники, цеха сборки ударных беспилотников, центры подготовки летного состава, склады вооружения и военной техники ВСУ.
https://ria.ru/20250606/sammit-2021287965.html
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в мире, россия, владимир зеленский, украина, киев, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Владимир Зеленский, Украина, Киев, Верховная Рада Украины
Новое заявление Зеленского о России вызвало недоумение на Украине

Депутат Рады Дмитрук раскритиковал жалобы Зеленского на западных союзников

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июня — РИА Новости. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук раскритиковал жалобы Владимира Зеленского на западных союзников, которые не оказывают давления на Россию. Об этом он написал в Telegram-канале.

"Удивительно, с каким лицемерием этот человек продолжает раздавать ярлыки, хотя сам давно заслужил только один: главный в гибели Украины!" — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
На Западе рассказали, что союзники подготовили Зеленскому
Вчера, 12:15
По мнению Дмитрука, цель Зеленского — стать лидером третьей мировой войны.

В пятницу Минобороны России сообщило, что российские войска ночью нанесли массированный удар в ответ на теракты Киева. Среди пораженных целей —конструкторские бюро, предприятия выпуска и ремонта оружия и военной техники, цеха сборки ударных беспилотников, центры подготовки летного состава, склады вооружения и военной техники ВСУ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияВладимир ЗеленскийУкраинаКиевВерховная Рада Украины
 
 
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