Новое заявление Зеленского о России вызвало недоумение на Украине
Депутат Рады Дмитрук раскритиковал жалобы Зеленского на западных союзников
© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июня — РИА Новости. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук раскритиковал жалобы Владимира Зеленского на западных союзников, которые не оказывают давления на Россию. Об этом он написал в Telegram-канале.
"Удивительно, с каким лицемерием этот человек продолжает раздавать ярлыки, хотя сам давно заслужил только один: главный в гибели Украины!" — говорится в публикации.
"Удивительно, с каким лицемерием этот человек продолжает раздавать ярлыки, хотя сам давно заслужил только один: главный в гибели Украины!" — говорится в публикации.
По мнению Дмитрука, цель Зеленского — стать лидером третьей мировой войны.
В пятницу Минобороны России сообщило, что российские войска ночью нанесли массированный удар в ответ на теракты Киева. Среди пораженных целей —конструкторские бюро, предприятия выпуска и ремонта оружия и военной техники, цеха сборки ударных беспилотников, центры подготовки летного состава, склады вооружения и военной техники ВСУ.
В пятницу Минобороны России сообщило, что российские войска ночью нанесли массированный удар в ответ на теракты Киева. Среди пораженных целей —конструкторские бюро, предприятия выпуска и ремонта оружия и военной техники, цеха сборки ударных беспилотников, центры подготовки летного состава, склады вооружения и военной техники ВСУ.
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