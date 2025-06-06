https://ria.ru/20250606/dmitruk-2021318965.html

Новое заявление Зеленского о России вызвало недоумение на Украине

Новое заявление Зеленского о России вызвало недоумение на Украине - РИА Новости, 06.06.2025

Новое заявление Зеленского о России вызвало недоумение на Украине

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук раскритиковал жалобы Владимира Зеленского на западных союзников, которые не оказывают давления на Россию. Об этом он... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T13:56:00+03:00

2025-06-06T13:56:00+03:00

2025-06-06T19:18:00+03:00

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МОСКВА, 6 июня — РИА Новости. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук раскритиковал жалобы Владимира Зеленского на западных союзников, которые не оказывают давления на Россию. Об этом он написал в Telegram-канале."Удивительно, с каким лицемерием этот человек продолжает раздавать ярлыки, хотя сам давно заслужил только один: главный в гибели Украины!" — говорится в публикации. По мнению Дмитрука, цель Зеленского — стать лидером третьей мировой войны. В пятницу Минобороны России сообщило, что российские войска ночью нанесли массированный удар в ответ на теракты Киева. Среди пораженных целей —конструкторские бюро, предприятия выпуска и ремонта оружия и военной техники, цеха сборки ударных беспилотников, центры подготовки летного состава, склады вооружения и военной техники ВСУ.

https://ria.ru/20250606/sammit-2021287965.html

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в мире, россия, владимир зеленский, украина, киев, верховная рада украины