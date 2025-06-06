Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев указал на любопытную деталь в скандале с Трампом и Маском - РИА Новости, 06.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:11 06.06.2025
https://ria.ru/20250606/dmitriev-2021215622.html
Дмитриев указал на любопытную деталь в скандале с Трампом и Маском
Дмитриев указал на любопытную деталь в скандале с Трампом и Маском - РИА Новости, 06.06.2025
Дмитриев указал на любопытную деталь в скандале с Трампом и Маском
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в соцсети X указал на уверенность американского предпринимателя Илона Маска в конфликте с... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T03:11:00+03:00
2025-06-06T03:11:00+03:00
технологии
сша
илон маск
дональд трамп
кирилл дмитриев
tesla motors
российский фонд прямых инвестиций
конфликт трампа и маска
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151743/54/1517435490_0:0:2950:1659_1920x0_80_0_0_5ef0cb5573ff3b09c05e6be94faacfed.jpg
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в соцсети X указал на уверенность американского предпринимателя Илона Маска в конфликте с президентом США Дональдом Трампом. В четверг между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал "отвратительной мерзостью". Предприниматель также призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса. После перепалки с президентом котировки акций компании Маска Tesla на открытии торгов на Уолл-стрит в четверг рухнули почти на 9%. "В 2024 году Илон Маск поставил все свое состояние в размере более 300 миллиардов долларов на поддержку Трампа и помощь в спасении США. Сегодня Tesla (акции - ред.) рухнула на 14%. Сто пятьдесят миллиардов долларов исчезли. Тридцать миллиардов долларов потеряны из чистого капитала Маска. Никакой страховки. Никакого страха. Только убежденность", - говорится в публикации Дмитриева.
https://ria.ru/20250605/tramp-2021198431.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151743/54/1517435490_8:0:2739:2048_1920x0_80_0_0_f375379f47ae02a9e99ddad3d0136661.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, сша, илон маск, дональд трамп, кирилл дмитриев, tesla motors, российский фонд прямых инвестиций, конфликт трампа и маска
Технологии, США, Илон Маск, Дональд Трамп, Кирилл Дмитриев, Tesla motors, Российский фонд прямых инвестиций, Конфликт Трампа и Маска
Дмитриев указал на любопытную деталь в скандале с Трампом и Маском

Глава РФПИ Дмитриев указал на уверенность Маска в конфликте с Трампом

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкГенеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в соцсети X указал на уверенность американского предпринимателя Илона Маска в конфликте с президентом США Дональдом Трампом.
В четверг между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал "отвратительной мерзостью". Предприниматель также призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса. После перепалки с президентом котировки акций компании Маска Tesla на открытии торгов на Уолл-стрит в четверг рухнули почти на 9%.
"В 2024 году Илон Маск поставил все свое состояние в размере более 300 миллиардов долларов на поддержку Трампа и помощь в спасении США. Сегодня Tesla (акции - ред.) рухнула на 14%. Сто пятьдесят миллиардов долларов исчезли. Тридцать миллиардов долларов потеряны из чистого капитала Маска. Никакой страховки. Никакого страха. Только убежденность", - говорится в публикации Дмитриева.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
"Сошел с ума": Трамп обрушился на Маска
Вчера, 23:08
 
ТехнологииСШАИлон МаскДональд ТрампКирилл ДмитриевTesla motorsРоссийский фонд прямых инвестицийКонфликт Трампа и Маска
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала