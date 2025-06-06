https://ria.ru/20250606/dmitriev-2021215622.html

Дмитриев указал на любопытную деталь в скандале с Трампом и Маском

Дмитриев указал на любопытную деталь в скандале с Трампом и Маском - РИА Новости, 06.06.2025

Дмитриев указал на любопытную деталь в скандале с Трампом и Маском

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в соцсети X указал на уверенность американского предпринимателя Илона Маска в конфликте с... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T03:11:00+03:00

2025-06-06T03:11:00+03:00

2025-06-06T03:11:00+03:00

технологии

сша

илон маск

дональд трамп

кирилл дмитриев

tesla motors

российский фонд прямых инвестиций

конфликт трампа и маска

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в соцсети X указал на уверенность американского предпринимателя Илона Маска в конфликте с президентом США Дональдом Трампом. В четверг между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал "отвратительной мерзостью". Предприниматель также призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса. После перепалки с президентом котировки акций компании Маска Tesla на открытии торгов на Уолл-стрит в четверг рухнули почти на 9%. "В 2024 году Илон Маск поставил все свое состояние в размере более 300 миллиардов долларов на поддержку Трампа и помощь в спасении США. Сегодня Tesla (акции - ред.) рухнула на 14%. Сто пятьдесят миллиардов долларов исчезли. Тридцать миллиардов долларов потеряны из чистого капитала Маска. Никакой страховки. Никакого страха. Только убежденность", - говорится в публикации Дмитриева.

https://ria.ru/20250605/tramp-2021198431.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, сша, илон маск, дональд трамп, кирилл дмитриев, tesla motors, российский фонд прямых инвестиций, конфликт трампа и маска