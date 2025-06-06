На Западе выступили с предупреждением после ссоры Трампа и Маска
Дизен: ссора Маска и Трампа будет иметь серьезные последствия
© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп и Илон Маск
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп и Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен выступил с предупреждением в соцсети X после ссоры президента США Дональда Трампа и миллиардера Илона Маска.
"Разрыв Маска и Трампа будет иметь серьезные последствия", — говорится в публикации.
"Разрыв Маска и Трампа будет иметь серьезные последствия", — говорится в публикации.
Отношения президента США и главы Tesla обострились после ухода последнего с поста главы Департамента эффективности правительства на прошлой неделе. Тогда бизнесмен сказал, что продолжит быть другом и советником политика.
Тем не менее на днях предприниматель жестко раскритиковал масштабный бюджетный проект, продвигаемый американским лидером, назвав его "мерзостью".
Документ сокращает федеральные расходы, но одновременно дает серьезные налоговые льготы. Маск же считает, что законопроект нивелирует итоги его работы в госсекторе и приведет к росту дефицита бюджета Штатов.
Трамп, со своей стороны, выразил разочарование Маском, пояснив, что многое сделал для него. Тот в ответ обвинил главу Белого дома в неблагодарности и отметил, что президент не смог бы победить на выборах без его участия. Бизнесмен также выступил за импичмент Трампу и предложил заменить его вице-президентом Джей Ди Вэнсом.
Тем не менее на днях предприниматель жестко раскритиковал масштабный бюджетный проект, продвигаемый американским лидером, назвав его "мерзостью".
Документ сокращает федеральные расходы, но одновременно дает серьезные налоговые льготы. Маск же считает, что законопроект нивелирует итоги его работы в госсекторе и приведет к росту дефицита бюджета Штатов.
Трамп, со своей стороны, выразил разочарование Маском, пояснив, что многое сделал для него. Тот в ответ обвинил главу Белого дома в неблагодарности и отметил, что президент не смог бы победить на выборах без его участия. Бизнесмен также выступил за импичмент Трампу и предложил заменить его вице-президентом Джей Ди Вэнсом.