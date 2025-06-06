https://ria.ru/20250606/dizen-2021371854.html

На Западе выступили с предупреждением после ссоры Трампа и Маска

На Западе выступили с предупреждением после ссоры Трампа и Маска - РИА Новости, 06.06.2025

На Западе выступили с предупреждением после ссоры Трампа и Маска

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен выступил с предупреждением в соцсети X после ссоры президента США Дональда Трампа и миллиардера Илона... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T16:43:00+03:00

2025-06-06T16:43:00+03:00

2025-06-06T16:43:00+03:00

в мире

дональд трамп

илон маск

сша

конфликт трампа и маска

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021287397_299:0:2493:1234_1920x0_80_0_0_2e85d3315fc212b9b5b048735dcc8dd2.jpg

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен выступил с предупреждением в соцсети X после ссоры президента США Дональда Трампа и миллиардера Илона Маска. "Разрыв Маска и Трампа будет иметь серьезные последствия", — говорится в публикации.Отношения президента США и главы Tesla обострились после ухода последнего с поста главы Департамента эффективности правительства на прошлой неделе. Тогда бизнесмен сказал, что продолжит быть другом и советником политика. Тем не менее на днях предприниматель жестко раскритиковал масштабный бюджетный проект, продвигаемый американским лидером, назвав его "мерзостью". Документ сокращает федеральные расходы, но одновременно дает серьезные налоговые льготы. Маск же считает, что законопроект нивелирует итоги его работы в госсекторе и приведет к росту дефицита бюджета Штатов. Трамп, со своей стороны, выразил разочарование Маском, пояснив, что многое сделал для него. Тот в ответ обвинил главу Белого дома в неблагодарности и отметил, что президент не смог бы победить на выборах без его участия. Бизнесмен также выступил за импичмент Трампу и предложил заменить его вице-президентом Джей Ди Вэнсом.

https://ria.ru/20250606/vens-2021265240.html

https://ria.ru/20250606/mask-2021330102.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, дональд трамп, илон маск, сша, конфликт трампа и маска