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Захарова рассказала о работе по списку детей, переданному Киевом
Захарова рассказала о работе по списку детей, переданному Киевом - РИА Новости, 06.06.2025
Захарова рассказала о работе по списку детей, переданному Киевом
Россия отработает ситуацию с каждым ребенком из списка, переданного Украиной по итогам переговоров в Стамбуле, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T17:12:00+03:00
2025-06-06T17:12:00+03:00
2025-06-06T17:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
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мария захарова
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 июн - РИА Новости. Россия отработает ситуацию с каждым ребенком из списка, переданного Украиной по итогам переговоров в Стамбуле, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Все по каждому ребенку, по каждой фамилии с российской стороны будет отработано. Мы по-другому к этому относимся, для нас это не цифры, не бумаги, не политика, это судьба каждого конкретного ребенка", - сказала Захарова, выступая на Глобальном цифровом форуме. По итогам переговоров с Украиной в понедельник Россия получила от Украины список из 339 фамилий детей, оказавшихся в сложной ситуации из-за конфликта и потерявших контакт с родителями.
https://ria.ru/20250602/rossiya-2020517305.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Захарова рассказала о работе по списку детей, переданному Киевом
Захарова: РФ отработает ситуацию с каждым ребенком из переданного Киевом списка