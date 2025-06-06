Рейтинг@Mail.ru
Захарова рассказала о работе по списку детей, переданному Киевом - РИА Новости, 06.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:12 06.06.2025
https://ria.ru/20250606/deti-2021386340.html
Захарова рассказала о работе по списку детей, переданному Киевом
Захарова рассказала о работе по списку детей, переданному Киевом - РИА Новости, 06.06.2025
Захарова рассказала о работе по списку детей, переданному Киевом
Россия отработает ситуацию с каждым ребенком из списка, переданного Украиной по итогам переговоров в Стамбуле, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T17:12:00+03:00
2025-06-06T17:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
стамбул
мария захарова
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/12/1946857952_159:59:900:476_1920x0_80_0_0_1946f616bfbb7a40d435dbf68bcc899b.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 июн - РИА Новости. Россия отработает ситуацию с каждым ребенком из списка, переданного Украиной по итогам переговоров в Стамбуле, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Все по каждому ребенку, по каждой фамилии с российской стороны будет отработано. Мы по-другому к этому относимся, для нас это не цифры, не бумаги, не политика, это судьба каждого конкретного ребенка", - сказала Захарова, выступая на Глобальном цифровом форуме. По итогам переговоров с Украиной в понедельник Россия получила от Украины список из 339 фамилий детей, оказавшихся в сложной ситуации из-за конфликта и потерявших контакт с родителями.
https://ria.ru/20250602/rossiya-2020517305.html
россия
украина
стамбул
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/12/1946857952_100:0:900:600_1920x0_80_0_0_b19ea9ada2c390875d4e4b49ec90ea59.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, стамбул, мария захарова, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Стамбул, Мария Захарова, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Захарова рассказала о работе по списку детей, переданному Киевом

Захарова: РФ отработает ситуацию с каждым ребенком из переданного Киевом списка

© Фото : Пресс-служба МИД РоссииОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© Фото : Пресс-служба МИД России
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 июн - РИА Новости. Россия отработает ситуацию с каждым ребенком из списка, переданного Украиной по итогам переговоров в Стамбуле, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Все по каждому ребенку, по каждой фамилии с российской стороны будет отработано. Мы по-другому к этому относимся, для нас это не цифры, не бумаги, не политика, это судьба каждого конкретного ребенка", - сказала Захарова, выступая на Глобальном цифровом форуме.
По итогам переговоров с Украиной в понедельник Россия получила от Украины список из 339 фамилий детей, оказавшихся в сложной ситуации из-за конфликта и потерявших контакт с родителями.
Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
Мединский высказался о возвращении украинских детей на родину
2 июня, 17:50
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСтамбулМария ЗахароваВторой раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала