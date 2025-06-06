https://ria.ru/20250606/deti-2021386340.html

Захарова рассказала о работе по списку детей, переданному Киевом

Захарова рассказала о работе по списку детей, переданному Киевом - РИА Новости, 06.06.2025

Захарова рассказала о работе по списку детей, переданному Киевом

Россия отработает ситуацию с каждым ребенком из списка, переданного Украиной по итогам переговоров в Стамбуле, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T17:12:00+03:00

2025-06-06T17:12:00+03:00

2025-06-06T17:12:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

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украина

стамбул

мария захарова

второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 июн - РИА Новости. Россия отработает ситуацию с каждым ребенком из списка, переданного Украиной по итогам переговоров в Стамбуле, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Все по каждому ребенку, по каждой фамилии с российской стороны будет отработано. Мы по-другому к этому относимся, для нас это не цифры, не бумаги, не политика, это судьба каждого конкретного ребенка", - сказала Захарова, выступая на Глобальном цифровом форуме. По итогам переговоров с Украиной в понедельник Россия получила от Украины список из 339 фамилий детей, оказавшихся в сложной ситуации из-за конфликта и потерявших контакт с родителями.

https://ria.ru/20250602/rossiya-2020517305.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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