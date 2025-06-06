https://ria.ru/20250606/demografiya-2021395230.html
Путин сообщил, что провел разговор с Голиковой 5 июня
Путин сообщил, что провел разговор с Голиковой 5 июня - РИА Новости, 06.06.2025
Путин сообщил, что провел разговор с Голиковой 5 июня
Президент России Владимир Путин сообщил, что в четверг обсудил с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой решение проблем демографии в российских регионах. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T17:37:00+03:00
2025-06-06T17:37:00+03:00
2025-06-06T17:44:00+03:00
владимир путин
политика
россия
здоровье - общество
татьяна голикова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/06/1964475471_0:172:2945:1829_1920x0_80_0_0_93cc0b3e28c0ae686d72316b07db48c6.jpg
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что в четверг обсудил с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой решение проблем демографии в российских регионах."Мы вчера с Татьяной Алексеевной (Голиковой - ред.) вечером обсуждали все эти вопросы (решения демографической проблемы - ред.), и она назвала мне некоторые регионы, где проблемы есть и решаются вяло, так прямо скажем", - сказал Путин Мантурову на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.Он отметил, что при этом есть также и регионы, в которых работа по улучшению ситуации с демографией продвигается, и с достаточно хорошим результатом. Один из таких регионов - Мордовия.
https://ria.ru/20250504/putin-2014878997.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/06/1964475471_139:0:2806:2000_1920x0_80_0_0_5b6eff68b6293cf7e8e649a30fcde643.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, политика, россия, здоровье - общество, татьяна голикова
Владимир Путин, Политика, Россия, Здоровье - Общество, Татьяна Голикова
Путин сообщил, что провел разговор с Голиковой 5 июня
Путин обсудил с Голиковой решение проблем демографии в регионах РФ 5 июня