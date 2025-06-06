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Путин сообщил, что провел разговор с Голиковой 5 июня - РИА Новости, 06.06.2025
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17:37 06.06.2025 (обновлено: 17:44 06.06.2025)
https://ria.ru/20250606/demografiya-2021395230.html
Путин сообщил, что провел разговор с Голиковой 5 июня
Путин сообщил, что провел разговор с Голиковой 5 июня - РИА Новости, 06.06.2025
Путин сообщил, что провел разговор с Голиковой 5 июня
Президент России Владимир Путин сообщил, что в четверг обсудил с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой решение проблем демографии в российских регионах. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T17:37:00+03:00
2025-06-06T17:44:00+03:00
владимир путин
политика
россия
здоровье - общество
татьяна голикова
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что в четверг обсудил с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой решение проблем демографии в российских регионах."Мы вчера с Татьяной Алексеевной (Голиковой - ред.) вечером обсуждали все эти вопросы (решения демографической проблемы - ред.), и она назвала мне некоторые регионы, где проблемы есть и решаются вяло, так прямо скажем", - сказал Путин Мантурову на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.Он отметил, что при этом есть также и регионы, в которых работа по улучшению ситуации с демографией продвигается, и с достаточно хорошим результатом. Один из таких регионов - Мордовия.
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владимир путин, политика, россия, здоровье - общество, татьяна голикова
Владимир Путин, Политика, Россия, Здоровье - Общество, Татьяна Голикова
Путин сообщил, что провел разговор с Голиковой 5 июня

Путин обсудил с Голиковой решение проблем демографии в регионах РФ 5 июня

© РИА Новости / Вячеслав ПрокофьевТатьяна Голикова
Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
Татьяна Голикова. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что в четверг обсудил с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой решение проблем демографии в российских регионах.
"Мы вчера с Татьяной Алексеевной (Голиковой - ред.) вечером обсуждали все эти вопросы (решения демографической проблемы - ред.), и она назвала мне некоторые регионы, где проблемы есть и решаются вяло, так прямо скажем", - сказал Путин Мантурову на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
Он отметил, что при этом есть также и регионы, в которых работа по улучшению ситуации с демографией продвигается, и с достаточно хорошим результатом. Один из таких регионов - Мордовия.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
Путин рассказал о достижениях России в области демографии
4 мая, 13:50
 
Владимир ПутинПолитикаРоссияЗдоровье - ОбществоТатьяна Голикова
 
 
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