https://ria.ru/20250606/demografiya-2021395230.html

Путин сообщил, что провел разговор с Голиковой 5 июня

Путин сообщил, что провел разговор с Голиковой 5 июня - РИА Новости, 06.06.2025

Путин сообщил, что провел разговор с Голиковой 5 июня

Президент России Владимир Путин сообщил, что в четверг обсудил с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой решение проблем демографии в российских регионах. РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T17:37:00+03:00

2025-06-06T17:37:00+03:00

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владимир путин

политика

россия

здоровье - общество

татьяна голикова

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что в четверг обсудил с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой решение проблем демографии в российских регионах."Мы вчера с Татьяной Алексеевной (Голиковой - ред.) вечером обсуждали все эти вопросы (решения демографической проблемы - ред.), и она назвала мне некоторые регионы, где проблемы есть и решаются вяло, так прямо скажем", - сказал Путин Мантурову на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.Он отметил, что при этом есть также и регионы, в которых работа по улучшению ситуации с демографией продвигается, и с достаточно хорошим результатом. Один из таких регионов - Мордовия.

https://ria.ru/20250504/putin-2014878997.html

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2025

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владимир путин, политика, россия, здоровье - общество, татьяна голикова