https://ria.ru/20250606/delo-2021401053.html

Вице-спикер ГД попросил генпрокурора взять на контроль дело URA.RU

Вице-спикер ГД попросил генпрокурора взять на контроль дело URA.RU - РИА Новости, 06.06.2025

Вице-спикер ГД попросил генпрокурора взять на контроль дело URA.RU

Вице-спикер ГД Владислав Даванков ("Новые люди") направил обращение генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой взять на контроль ход расследования по... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T18:01:00+03:00

2025-06-06T18:01:00+03:00

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Вице-спикер ГД Владислав Даванков ("Новые люди") направил обращение генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой взять на контроль ход расследования по делу информагентства URA.RU.В четверг в силовых структурах сообщили РИА Новости, что в уральской редакции URA.RU прошли обыски, в офисе изъяли технику и документы - предположительно, из-за подозрений в покупке оперативной сводки ГУ МВД и использовании ее при подготовке статей. Трое сотрудников, в том числе свердловский редактор Денис Аллаяров, были задержаны. Двоих журналистов позже отпустили, а в отношении Аллаярова возбудили дело о даче взятки должностному лицу. Дело о получении взятки и превышении полномочий возбудили в отношении экс-сотрудника полиции Екатеринбурга Андрея Карпова, которого в пятницу Ленинский районный суд столицы Урала отправил под домашний арест до 4 августа."Направляю обращение Генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой взять ход расследования на контроль. Закон превыше всего, а следствие должно идти строго в соответствии с процессуальными нормами. Без запугивания журналистов кувалдами", - сообщил Даванков в своем Telegram-канале.По его словам, "полиция с кувалдой устроила обыск в редакции URA.RU. Согнали журналистов в одно помещение, отключили сервера, заломали руки. Выглядело, как будто ловят банду убийц"."В СМИ пишут, что следствие интересует "слив криминальных сводок". Ни для кого не секрет: журналисты по всей стране работают с источниками в правоохранительных органах. Да и сами органы часто не против, когда в СМИ или телеграм-каналах появляется информация от них", - добавил Даванков.По его словам, если сотрудничество с источником - это "повод для обыска", то "завтра можно закрывать любое издание, которое пишет что-то, кроме официальных пресс-релизов".Союз журналистов России (СЖР) ранее выразил поддержку сотрудникам информационного агентства URA.RU, заявив, что силовые мероприятия в отношении прессы недопустимы.URA.RU - российское информационное интернет-агентство, основанное в 2006 году, специализируется на новостях Уральского федерального округа и Пермского края, центральная редакция находится в Екатеринбурге.

https://ria.ru/20250605/redaktor-2021174101.html

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