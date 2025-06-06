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Дания усилит военное присутствие в Гренландии - РИА Новости, 06.06.2025
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11:20 06.06.2025
https://ria.ru/20250606/danija-2021272660.html
Дания усилит военное присутствие в Гренландии
Дания усилит военное присутствие в Гренландии - РИА Новости, 06.06.2025
Дания усилит военное присутствие в Гренландии
Дания летом усилит военное присутствие в Гренландии, разместив на острове неуточненное количество истребителей F-16, два вертолета EH-101 и военный фрегат, а... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T11:20:00+03:00
2025-06-06T11:20:00+03:00
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Дания летом усилит военное присутствие в Гренландии, разместив на острове неуточненное количество истребителей F-16, два вертолета EH-101 и военный фрегат, а также усилив наземное патрулирование, сообщает гренландское правительство. "Решение задач вооруженных сил (Дании - ред.) в Гренландии летом будет усилено с помощью инициатив по увеличению присутствия и учений... Инициативы включают, среди прочего, следующее: ...размещение двух вертолетов (EH-101), ...размещение фрегата, ...наземное патрулирование критически важной инфраструктуры, ...размещение F-16 в (поселении - ред.) Кангерлуссуак", - говорится в сообщении министерства иностранных дел и науки острова. Согласно публикации, в планах ВС Дании также значатся зимние учения спецназа. По словам министра иностранных дел Гренландии Вивиан Моцфельдт, вооруженные силы должны учиться выполнять задачи на острове и его окрестностях, поскольку того требует нынешняя ситуация в сфере безопасности. Гренландские власти отмечают, что к патрулированию будут привлечены гренландцы, проходящие военную службу. В начале мая 2024 года глава датского минобороны Троельс Лунд Поульсен заявил, что правительство страны рассматривает вопрос об усилении военного присутствия в Гренландии. Отмечалось, что среди прочего рассматривается возможность размещения частей Арктического командования в Кангерлуссуаке. Поульсен подчеркнул, что рассматривается вопрос о том, каким образом вооруженные силы будут развивать местный аэродром. Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он подчеркнул её стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Бывший премьер Гренландии Муте Эгеде ответил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
https://ria.ru/20250603/grenlandija-2020591396.html
https://ria.ru/20250507/ssha-2015426452.html
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в мире, гренландия, дания, сша, дональд трамп, f-16
В мире, Гренландия, Дания, США, Дональд Трамп, F-16
Дания усилит военное присутствие в Гренландии

Дания усилит военное присутствие в Гренландии, направив туда военную технику

© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкОстров Гренландия
Остров Гренландия - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Илья Тимин
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Дания летом усилит военное присутствие в Гренландии, разместив на острове неуточненное количество истребителей F-16, два вертолета EH-101 и военный фрегат, а также усилив наземное патрулирование, сообщает гренландское правительство.
"Решение задач вооруженных сил (Дании - ред.) в Гренландии летом будет усилено с помощью инициатив по увеличению присутствия и учений... Инициативы включают, среди прочего, следующее: ...размещение двух вертолетов (EH-101), ...размещение фрегата, ...наземное патрулирование критически важной инфраструктуры, ...размещение F-16 в (поселении - ред.) Кангерлуссуак", - говорится в сообщении министерства иностранных дел и науки острова.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
Пентагон включит Гренландию в зону ответственности NORTHCOM, пишет Politico
3 июня, 08:45
Согласно публикации, в планах ВС Дании также значатся зимние учения спецназа.
По словам министра иностранных дел Гренландии Вивиан Моцфельдт, вооруженные силы должны учиться выполнять задачи на острове и его окрестностях, поскольку того требует нынешняя ситуация в сфере безопасности. Гренландские власти отмечают, что к патрулированию будут привлечены гренландцы, проходящие военную службу.
В начале мая 2024 года глава датского минобороны Троельс Лунд Поульсен заявил, что правительство страны рассматривает вопрос об усилении военного присутствия в Гренландии. Отмечалось, что среди прочего рассматривается возможность размещения частей Арктического командования в Кангерлуссуаке. Поульсен подчеркнул, что рассматривается вопрос о том, каким образом вооруженные силы будут развивать местный аэродром.
Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он подчеркнул её стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Бывший премьер Гренландии Муте Эгеде ответил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
США наращивают сбор разведданных о Гренландии, сообщает WSJ
7 мая, 03:17
 
В миреГренландияДанияСШАДональд ТрампF-16
 
 
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