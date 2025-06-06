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Из больниц выписали 52 пострадавших при ЧП под Брянском
Из больниц выписали 52 пострадавших при ЧП под Брянском - РИА Новости, 06.06.2025
Из больниц выписали 52 пострадавших при ЧП под Брянском
Пятьдесят два человека, в том числе двое детей, из числа пострадавших при ЧП в Брянской области выписаны из больниц, сообщил помощник главы Минздрава РФ Алексей РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T19:53:00+03:00
2025-06-06T19:53:00+03:00
2025-06-06T19:53:00+03:00
происшествия
брянская область
россия
алексей кузнецов
обрушение моста на поезд в брянской области
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Пятьдесят два человека, в том числе двое детей, из числа пострадавших при ЧП в Брянской области выписаны из больниц, сообщил помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов. "Выписаны в связи с улучшением состояния 52 человека (пострадавших при ЧП в Брянской области - ред.), в том числе двое детей", - сказал Кузнецов журналистам.
https://ria.ru/20250601/mladenets-2020311608.html
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происшествия, брянская область, россия, алексей кузнецов, обрушение моста на поезд в брянской области
Происшествия, Брянская область, Россия, Алексей Кузнецов, Обрушение моста на поезд в Брянской области
Из больниц выписали 52 пострадавших при ЧП под Брянском
Минздрав: из числа пострадавших при ЧП в Брянской области выписали 52 человека