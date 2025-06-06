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Из больниц выписали 52 пострадавших при ЧП под Брянском - РИА Новости, 06.06.2025
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19:53 06.06.2025
https://ria.ru/20250606/chp-2021426527.html
Из больниц выписали 52 пострадавших при ЧП под Брянском
Из больниц выписали 52 пострадавших при ЧП под Брянском - РИА Новости, 06.06.2025
Из больниц выписали 52 пострадавших при ЧП под Брянском
Пятьдесят два человека, в том числе двое детей, из числа пострадавших при ЧП в Брянской области выписаны из больниц, сообщил помощник главы Минздрава РФ Алексей РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T19:53:00+03:00
2025-06-06T19:53:00+03:00
происшествия
брянская область
россия
алексей кузнецов
обрушение моста на поезд в брянской области
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Пятьдесят два человека, в том числе двое детей, из числа пострадавших при ЧП в Брянской области выписаны из больниц, сообщил помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов. "Выписаны в связи с улучшением состояния 52 человека (пострадавших при ЧП в Брянской области - ред.), в том числе двое детей", - сказал Кузнецов журналистам.
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брянская область
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происшествия, брянская область, россия, алексей кузнецов, обрушение моста на поезд в брянской области
Происшествия, Брянская область, Россия, Алексей Кузнецов, Обрушение моста на поезд в Брянской области
Из больниц выписали 52 пострадавших при ЧП под Брянском

Минздрав: из числа пострадавших при ЧП в Брянской области выписали 52 человека

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Автомобили скорой помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Пятьдесят два человека, в том числе двое детей, из числа пострадавших при ЧП в Брянской области выписаны из больниц, сообщил помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов.
"Выписаны в связи с улучшением состояния 52 человека (пострадавших при ЧП в Брянской области - ред.), в том числе двое детей", - сказал Кузнецов журналистам.
Детский клинический центр им. Л. М. Рошаля - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
В клинике Рошаля рассказали о состоянии пострадавшего под Брянском младенца
1 июня, 17:44
 
ПроисшествияБрянская областьРоссияАлексей КузнецовОбрушение моста на поезд в Брянской области
 
 
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