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Из больниц выписали 52 пострадавших при ЧП под Брянском

Из больниц выписали 52 пострадавших при ЧП под Брянском - РИА Новости, 06.06.2025

Из больниц выписали 52 пострадавших при ЧП под Брянском

Пятьдесят два человека, в том числе двое детей, из числа пострадавших при ЧП в Брянской области выписаны из больниц, сообщил помощник главы Минздрава РФ Алексей РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T19:53:00+03:00

2025-06-06T19:53:00+03:00

2025-06-06T19:53:00+03:00

происшествия

брянская область

россия

алексей кузнецов

обрушение моста на поезд в брянской области

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Пятьдесят два человека, в том числе двое детей, из числа пострадавших при ЧП в Брянской области выписаны из больниц, сообщил помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов. "Выписаны в связи с улучшением состояния 52 человека (пострадавших при ЧП в Брянской области - ред.), в том числе двое детей", - сказал Кузнецов журналистам.

https://ria.ru/20250601/mladenets-2020311608.html

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происшествия, брянская область, россия, алексей кузнецов, обрушение моста на поезд в брянской области