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Игорь Бутман дал концерт в штаб-квартире ЮНЕСКО

Игорь Бутман дал концерт в штаб-квартире ЮНЕСКО - РИА Новости, 06.06.2025

Игорь Бутман дал концерт в штаб-квартире ЮНЕСКО

Знаменитый джазовый музыкант Игорь Бутман выступил с концертом в честь Дня русского языка, мероприятие прошло в штаб-квартире ЮНЕСКО, передает корреспондент РИА РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T20:50:00+03:00

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2025-06-06T20:50:00+03:00

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ПАРИЖ, 6 июн – РИА Новости. Знаменитый джазовый музыкант Игорь Бутман выступил с концертом в честь Дня русского языка, мероприятие прошло в штаб-квартире ЮНЕСКО, передает корреспондент РИА Новости. Известный квартет собрал полный зал. Послушать музыкантов пришли главы и сотрудники дипломатических миссий, аккредитованных при ЮНЕСКО, представители французских общественно-политических и деловых кругов, научно-экспертного сообщества, а также деятели культуры, соотечественники, СМИ. Среди присутствующих также - члены делегаций стран Африки и Латинской Америки, Китая и других стран. "Я очень рад снова быть на этой сцене в этот знаменательный день, день рождения Александра Сергеевича Пушкина", - сказал собеседник сцены Бутман, поприветствовав публику на русском и на английском языках. Во время концерта, помимо джазовых композиций, прозвучала и знаменитая "Катюша", которую исполнил пианист Олег Аккуратов. Каждый куплет известной во всем мире мелодии он исполнил на разных языках, чем сорвал овации интернациональной публики. Также прозвучал романс "Я вас любил" на стихи Пушкина, а также "Я шагаю по Москве" и другие любимые композиции. Концерт в Париже стал завершающим в европейском турне Бутмана. Ранее на этой неделе он также сыграл в Русском Доме в Риме и в постоянном представительстве России при ООН в Женеве. Выступления были приурочены к международному Дню русского языка и ко Дню России. Бутман сообщил, что в 2025 году у музыкантов запланированы гастроли в Таиланде, Индии, Китае и Бразилии, а также в Бахрейне и Омане. Концерты в России пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Иркутской области, в Красноярске, Южно-Сахалинске, Сочи и других городах.

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https://ria.ru/20250519/festival-2017867427.html

https://ria.ru/20250502/kvartet-2014653767.html

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россия, игорь бутман, юнеско, в мире, франция, париж, день русского языка