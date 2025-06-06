https://ria.ru/20250606/burjatija-2021275320.html

В Бурятии бывший муж, предположительно, убил волонтера "Лиза Алерт"

В Бурятии бывший муж, предположительно, убил волонтера "Лиза Алерт" - РИА Новости, 06.06.2025

В Бурятии бывший муж, предположительно, убил волонтера "Лиза Алерт"

Мужчина в Бурятии на фоне ревности убил бывшую супругу, а затем покончил с собой, сообщило республиканское СУСК РФ. РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T11:32:00+03:00

2025-06-06T11:32:00+03:00

2025-06-06T11:32:00+03:00

происшествия

россия

республика бурятия

иволгинский район

убийство подростков в байкальске

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УЛАН-УДЭ, 6 июн - РИА Новости. Мужчина в Бурятии на фоне ревности убил бывшую супругу, а затем покончил с собой, сообщило республиканское СУСК РФ. Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, убитой оказалась член республиканского поискового отряда "Лиза Алерт" Мария Лубсанова. По данным следователей, убийство женщины произошло возле села Ключи Иволгинского района. Заведено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ "Убийство". "В совершении указанного преступления подозревается бывший муж потерпевшей. По данным следствия, 5 июня днем подозреваемый привез на автомобиле бывшую супругу в лесной массив, где из ревности напал на нее, нанес удары ножом по различным частям тела, а затем сам свел счеты с жизнью", - говорится в сообщении следственного управления. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление полной картины происшествия. Сообщение о смерти Лубсановой опубликовано в пятницу на странице "Лиза Алерт в Бурятии" в соцсети "ВКонтакте". "Мария была не только активным участником поисковых операций, но и искренним человеком с большим сердцем. Она всегда была готова прийти на помощь, поддержать и вдохновить других своим примером, стремилась помогать в любых условиях — этой весной она выезжала в качестве волонтера в Мариуполь. Жизнь Марии трагически оборвалась", - рассказали в "Лиза Алерт".

https://rsport.ria.ru/20250524/kazan-2018899614.html

https://ria.ru/20250110/ubiystvo-1993159266.html

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республика бурятия

иволгинский район

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происшествия, россия, республика бурятия, иволгинский район, убийство подростков в байкальске