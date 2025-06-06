В Бурятии бывший муж, предположительно, убил волонтера "Лиза Алерт"
В Бурятии бывший муж, предположительно, убил волонтера Лубсанову из-за ревности
© Фото : СУ СК России по Республике БурятияРасследование уголовного дела об убийстве жительницы Иволгинского района
Расследование уголовного дела об убийстве жительницы Иволгинского района
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УЛАН-УДЭ, 6 июн - РИА Новости. Мужчина в Бурятии на фоне ревности убил бывшую супругу, а затем покончил с собой, сообщило республиканское СУСК РФ.
Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, убитой оказалась член республиканского поискового отряда "Лиза Алерт" Мария Лубсанова.
По данным следователей, убийство женщины произошло возле села Ключи Иволгинского района. Заведено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ "Убийство".
"В совершении указанного преступления подозревается бывший муж потерпевшей. По данным следствия, 5 июня днем подозреваемый привез на автомобиле бывшую супругу в лесной массив, где из ревности напал на нее, нанес удары ножом по различным частям тела, а затем сам свел счеты с жизнью", - говорится в сообщении следственного управления.
По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление полной картины происшествия.
Сообщение о смерти Лубсановой опубликовано в пятницу на странице "Лиза Алерт в Бурятии" в соцсети "ВКонтакте". "Мария была не только активным участником поисковых операций, но и искренним человеком с большим сердцем. Она всегда была готова прийти на помощь, поддержать и вдохновить других своим примером, стремилась помогать в любых условиях — этой весной она выезжала в качестве волонтера в Мариуполь. Жизнь Марии трагически оборвалась", - рассказали в "Лиза Алерт".